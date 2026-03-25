ارتفاع سوق الأسهم الأميركية وانخفاض أسعار النفط مع احتمالية انتهاء حرب إيران
مع تزايد الآمال في احتمال انتهاء حرب إيران، شهدت الأسواق المالية الأميركية، يوم الأربعاء 25 مارس (آذار) ارتفاع مؤشرات الأسهم وانخفاض أسعار النفط؛ حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 بنسبة 1 في المائة في بداية التداولات، بعد أن قدمت الولايات المتحدة خطة لوقف لإطلاق النار مع إيران.
كما ارتفع مؤشر "داو جونز" بمقدار 510 نقاط وزاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.1%. في الوقت نفسه، انخفض سعر برميل خام برنت بنحو 5% ليصل إلى أقل من 95 دولارا في انخفاض جاء نتيجة التفاؤل بخفض التوترات وتدفق النفط والغاز الطبيعي بشكل أكثر حرية من منطقة الخليج.