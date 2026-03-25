أشارت الرسائل الواردة من المتابعين إلى أنه عند الساعة 12.00 (بالتوقيت المحلي)، ظهر الأربعاء 25 مارس (آذار)، سُمع دوي انفجار وتحليق طائرات مقاتلة في عدة مدن إيرانية، شملت كلاردشت، وهمدان ولواسان.

وبحسب إحدى هذه الرسائل، سُمع صوت طائرة مقاتلة في كلاردشت بين الساعة 12:25 و12:33، كما تم الإبلاغ عن انفجار حوالي الساعة 12:30.

وقال متابع آخر إنه بعد ظهر الأربعاء، تم رصد ما لا يقل عن ثلاثة تشكيلات طيران متجهة نحو شرق همدان.

وفي تقرير آخر من لواسان، جاء أنه حوالي الساعة 12 حدثت عدة انفجارات متتالية، تلتها تفعيل الدفاعات الجوية. كما تم الإبلاغ عن تكرار الانفجارات ومرور الطائرات المقاتلة عدة مرات.