أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المواجهة الأوسع" مع إيران ما زالت مستمرة، وأن موضوع نزع سلاح حزب الله تتم متابعته في هذا الإطار.

وأكد أن هذه المواجهة لم تتوقف على عكس بعض التقارير الإعلامية.

وقال نتنياهو: «موضوع نزع سلاح حزب الله ما زال على جدول أعمالنا. وهذه القضية مرتبطة بالمواجهة الأوسع مع النظام الإيراني».

وأضاف أن إسرائيل مصممة على تغيير الوضع في لبنان «بشكل جذري».

وأشار رئيس وزراء إسرائيل إلى أن إيران اليوم في موقف أضعف مقارنة بالماضي.

وعلى الرغم من أن طهران لا تزال مستمرة في جهودها، قال نتنياهو: «إسرائيل اليوم أقوى من أي وقت مضى، وإيران أضعف من أي وقت مضى».

وتطرق نتنياهو إلى تهديدات حزب الله على مدى ما يقرب من أربعة عقود، موضحًا أن هذا التنظيم كانت تمتلك نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية كانت تستهدف الجليل ومدنًا إسرائيلية أخرى.

وأضاف أن الجزء الأكبر من هذا التهديد تم تحييده، على الرغم من بقاء بعض الإجراءات اللازمة.

كما أعلن نتنياهو أن إسرائيل قضت على تهديد النفوذ البري لقوة "الرضوان" التابعة لحزب الله وأنشأت حزامًا أمنيًا على الحدود الشمالية.

وبحسب نتنياهو، فإن هذا الحزام الأمني قيد التوسع لتشكيل منطقة عازلة أكبر.