تصاعد أعمدة دخان أبيض جراء انفجار في "شاهين شهر"
أظهر مقطع فيديو وصل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" اليوم الثلاثاء 24 مارس، تصاعد أعمدة من الدخان الأبيض ناتجة عن انفجار وقع في مدينة "شاهين شهر" بمحافظة أصفهان.
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية إلغاء اعتماد السفير الإيراني، محمد رضا شيباني، وإعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه"، مطالبة إياه بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه يوم الأحد.
وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار اتُّخذ في إطار الصلاحيات الدبلوماسية التي تتمتع بها الدولة.
كما أعلنت الوزارة استدعاء السفير اللبناني في طهران لإجراء مشاورات، مبررة ذلك بما وصفته بانتهاك "الأعراف الدبلوماسية والإجراءات المعتمدة" بين البلدين من جانب طهران.
أفادت تقارير واردة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" بأن موجة جديدة من الهجمات بدأت منذ ظهر الثلاثاء وتصاعدت في عدة مدن إيرانية، حيث تحدث مواطنون عن وقوع انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في مدن من بينها أصفهان وشاهين شهر ونجف آباد والمحمرة وبندر دير وطهران.
وبحسب هذه التقارير، شهدت محافظة أصفهان عدة هجمات، من بينها في شاهين شهر ونجف آباد، حيث أفاد أحد المواطنين بأن المنطقة الصناعية جوزدان في نجف آباد تعرضت للاستهداف.
كما وردت تقارير عن تصاعد أعمدة دخان في محيط شركة "صا إيران" والصناعات البصرية في مدينة أصفهان، إلى جانب سماع دوي انفجارات في نطاق جسر تشمران ومنطقة كاوه.
وفي جنوب البلاد، ذكر أحد شهود العيان أن عدة انفجارات قوية سُمعت في ميناء كنغان، مشيرًا إلى أنها جاءت من جهة بندر دير.
كما أفادت تقارير بسماع انفجارات متتالية وعنيفة في المحمرة.
وفي طهران، أشار أحد المتابعين إلى سماع عدة انفجارات قوية في محيط ميدان رسالت.
سجلت المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم في آسيا ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم الثلاثاء؛ وهو النمو الذي أرجعه المحللون إلى حالة من الهدوء النسبي عقب تصريحات دونالد ترامب بشأن إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب. وكان هذا المناخ الحذر قد ألقى بظلاله سابقاً على سوق "وال ستريت" أيضاً.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي ونفط برنت، لتعكس بذلك مسار التراجع الذي شهدته تداولات الليلة الماضية في الأسواق الأميركية.
وتؤثر تغيرات أسعار النفط بشكل مباشر على الأسواق الآسيوية، نظراً لأن العديد من اقتصاديات هذه المنطقة تعد مستورداً رئيسياً للطاقة.
صرح مسؤول أميركي لنشرة "سمافور"، بأن الهجمات الأميركية على إيران ستتواصل بالتزامن مع ما وصفه دونالد ترامب بالمحادثات "البناءة" مع طهران.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل ليست طرفاً مباشراً في هذه المحادثات حالياً، لكن يتم إطلاعها باستمرار على مستجدات التطورات.
وفصّل المسؤول الأميركي طبيعة التوقف المعلن لمدة خمسة أيام، مؤكداً أنه يقتصر فقط على محطات الطاقة الإيرانية ولا يشمل الأهداف العسكرية الأخرى.
وقال المصدر: "إن تعليق الهجمات لخمسة أيام يشمل فقط مواقع الطاقة لديهم، ولا يمتد ليشمل المواقع العسكرية، أو القواعد البحرية، أو منصات الصواريخ الباليستية، أو البنية التحتية للصناعات الدفاعية. إن المبادرات الأولية لعملية (الغضب الملحمي - Epic Fury) ستستمر دون توقف".
أعلن الجيش الإسرائيلي عن استكمال موجات هجومية استهدفت مواقع صاروخية في غرب ووسط إيران، بالإضافة إلى مقرات في العاصمة طهران، وذلك خلال ليل ونهار أمس.
وبحسب البيان، شن سلاح الجو هجمات ليلية طالت أكثر من 50 هدفاً في المنطقتين الوسطى والغربية، شملت مواقع تُستخدم لإطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الهجمات استهدفت عدة مقرات مركزية تابعة للنظام الإيراني، من بينها مقرين تابعين لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ومقراً يتبع لوزارة الاستخبارات.
وأشار البيان إلى أن مستودعات تُستخدم لتخزين الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي تعرّضت أيضًا للقصف، مؤكدًا أن الهدف من هذه الهجمات هو توسيع التفوق الجوي لسلاح الجو في الأجواء الإيرانية.