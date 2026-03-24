أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية إلغاء اعتماد السفير الإيراني، محمد رضا شيباني، وإعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه"، مطالبة إياه بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه يوم الأحد.

وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار اتُّخذ في إطار الصلاحيات الدبلوماسية التي تتمتع بها الدولة.

كما أعلنت الوزارة استدعاء السفير اللبناني في طهران لإجراء مشاورات، مبررة ذلك بما وصفته بانتهاك "الأعراف الدبلوماسية والإجراءات المعتمدة" بين البلدين من جانب طهران.

