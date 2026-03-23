قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي: "خريطتنا في الحرب تشبه (تنين) يتحرك ببطء كالحلزون، ويتسع نطاق حركته تدريجيًا ليضع المزيد من الساحات تحت سيطرته".
وأضاف أن "إغلاق مضيق هرمز كان خطوة إلى الأمام مقارنة بالخطوات السابقة. وأعلنّا بوضوح أن الدول التي لم تكن في الجبهة المقابلة لنا يمكنها التنسيق معنا وعبور المضيق".
أفاد مسؤولون أميركيون لشبكة "سي بي إس" الإخبارية بأن ما لا يقل عن 12 لغمًا بحريًا تم وضعها تحت الماء في مضيق هرمز.
وجاءت هذه التقييمات استنادًا إلى أحدث المعلومات الاستخباراتية الأميركية.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن الألغام المستخدمة تشمل نوعين يُعرفان باسم «مهام-3» و«مهام-7»، وهما من صنع النظام الإيراني.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إيران قدمت مجموعة من المطالب لإنهاء الحرب، وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية، يسعى مسؤولو طهران للحصول على ضمانات قوية بعدم تجدد الصراعات، كما يقترحون خطة جديدة لمضيق هرمز تجعله عمليًا تحت السيطرة الإيرانية.
وأضافت القناة 12 أيضًا أن طهران تطالب بإغلاق القواعد العسكرية الأميركية في كامل المنطقة، والحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي تسببت بها الحرب.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإنه تحدث مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ترامب يرى إمكانية استخدام إنجازات الحرب كورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
وفي بيان عبر الفيديو أذاعه مكتبه، يوم الاثنين 23 مارس (آذار)، قال نتنياهو إن ترامب يرى إمكانية "الاستفادة من الإنجازات الكبرى التي حققها جيشا إسرائيل والولايات المتحدة لتحقيق أهداف الحرب ضمن إطار اتفاق يحافظ على مصالحنا الحيوية".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العمليات مستمرة في كل من إيران ولبنان؛ حيث تم استهداف البرنامجين الصاروخي والنووي، وما زلنا نوجّه ضربات كبيرة لحزب الله. كما أشار إلى أنه قبل أيام قليلة تم القضاء على اثنين آخرين من العلماء النوويين، وأن هذا النهج مستمر. وأكد أنه في جميع الظروف، ستتم حماية مصالحنا الحيوية بحزم.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الاثنين 23 مارس (آذار)، استدعاء السفير الإيراني في لندن تم استدعاؤه على خلفية اتهام شخصين بـ «التعاون مع جهاز استخباراتي أجنبي».
وقالت الوزارة ، في بيان، إن الاستدعاء جاء بأمر من وزير الخارجية، حيث استدعى علي موسوي، سفير إيران، بواسطة هميش فالكونر، المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط في الوزارة.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء جاء بعد توجيه اتهام لشخصين- أحدهما إيراني والآخر يحمل الجنسية المزدوجة إيرانية-بريطانية- بموجب قانون الأمن القومي، وذلك للاشتباه في تقديمهما دعمًا لجهاز استخباراتي أجنبي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أهمية الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ووصف «التهديدات الصادرة عن طهران والأشخاص العاملين لصالحها» بأنها «خطيرة جدًا».
وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها، بما في ذلك الكشف عن ما وصفه بـ «الأعمال المتهورة والمزعزعة للاستقرار، التي يمارسها النظام الإيراني داخليًا وخارجيًا».
أفاد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" بأنه شاهد إطلاق صاروخين وانفجارًا أعقب ذلك في مدينة "بيدغنه" بمحافظة طهران، مساء الاثنين 23 مارس (آذار)، كما سُمع أيضًا دوي انفجارفي مدينة معشور، مساء الاثنين 23 مارس (آذار).
وشهدت مدينة الأهواز، مساء الاثنين، ما لا يقل عن خمسة انفجارات.
وأفاد أحد المصادر بسماع دوي انفجار عنيف مساء الاثنين في منطقة بوابة طهران في أصفهان.
كما سُمع مساء الاثنين في شمال مدينة أصفهان عدة انفجارات قوية.
وفي المساء، سمع المواطنون صوت طيران مقاتلات في مدينة أليگودرز بمحافظة لرستان، غربي إيران.