أفاد مسؤولون أميركيون لشبكة "سي بي إس" الإخبارية بأن ما لا يقل عن 12 لغمًا بحريًا تم وضعها تحت الماء في مضيق هرمز.

وجاءت هذه التقييمات استنادًا إلى أحدث المعلومات الاستخباراتية الأميركية.

وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن الألغام المستخدمة تشمل نوعين يُعرفان باسم «مهام-3» و«مهام-7»، وهما من صنع النظام الإيراني.