أفادت تقارير وردت إلى قناة "إيران إنترناشيونال" بأن سلسلة الهجمات التي وقعت فجر اليوم الاثنين، 23 مارس، استهدفت عدداً من "البيوت الآمنة" (المقرات السرية) في نقاط متفرقة من العاصمة طهران، بما في ذلك مناطق أقدسية، ومجيدية، وتشيذر.
وحتى هذه اللحظة، لم تتضح بعد هوية الشخصيات التي كانت تقيم في هذه المباني لحظة وقوع الهجمات.
أعلنت مهدية شادماني، ابنة علي شادماني "قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الذي قُتل خلال "حرب الـ12 يوماً"، عبر حسابها على "إنستغرام"، عن تحديد هوية جثة محمد قنبري، أحد الحراس الشخصيين لأمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني، علي شمخاني، وذلك بعد مرور شهر على مقتله.
كما أفادت شادماني ببدء التحضيرات لإقامة مراسم تشييع جثمان محمد قنبري.
يُذكر أن أمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني، علي شمخاني، كان قد قُتل في هجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت مكتب خامنئي يوم السبت، 28 فبراير.
بالتزامن مع استمرار المواجهات، أعلنت عدة دول في المنطقة فجر الاثنين عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران.
وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات العربية المتحدة بأن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها، داعية المواطنين إلى الاحتماء في أماكن آمنة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيرة إلى إصابة مواطن هندي في الشارقة جراء سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض أحد الصواريخ.
وفي المملكة العربية السعودية، ذكرت وزارة الدفاع السعودية أنه تم إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الرياض، حيث تم اعتراض أحدهما، بينما سقط الآخر في منطقة غير مأهولة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الوزارة، تركي المالكي، تدمير طائرة مسيّرة على الحدود الشمالية.
وفي الكويت، أفاد الجيش بأنه يعمل على اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة المُطلقة.
أما في إسرائيل، فقد أعلن الجيش اعتراض عدة صواريخ في الشمال والضفة الغربية ووسط البلاد. وبحسب مسؤولين إسرائيليين، أصاب صاروخ مزوّد برأس حربي عنقودي منطقة في وسط البلاد دون أن يسفر عن خسائر بشرية، فيما سقط صاروخ آخر على ما يبدو داخل الأراضي اللبنانية.
أفاد أحد شهود العيان، عبر إرسال مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن قاعدة القوة الجوية في بندر عباس تعرضت لهجوم ظهر يوم الأحد.
أرسل أحد شهود العيان مقطع فيديو يظهر الهجمات على المؤسسات الحكومية في طهران، وقال: هذه آخر أيامهم. النظام الإيراني سيدمّر وسيصبح البلد حراً.
أعلنت خدمة الإسعاف والإنقاذ الإسرائيلية عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة في مدينة تل أبيب، نتيجة الهجوم الأخير بالصواريخ الباليستية الذي شُنّ من جانب إيران.
وأوضح البيان أن الإصابات نجمت عن سقوط "مهمات عنقودية"، مشيراً إلى أن حالة أحد الجرحى "متوسطة"، بينما وُصفت بقية الإصابات بالطفيفة.
وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد أكدت في وقت سابق، عبر مقاطع فيديو وثقت الهجوم، أن الصاروخ الباليستي الذي استهدف وسط البلاد كان مزوداً بـ"رأس حربي عنقودي"، مما أدى إلى تناثر ذخائر فرعية وانفجارها في عدة نقاط بمنطقة تل أبيب الكبرى.