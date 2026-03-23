أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقرًا مركزيًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني، تم إنشاؤه ضمن بنية تحتية مدنية في قلب طهران.

وأضاف أن هذه الضربة جاءت ضمن موجة من العمليات الجوية التي نُفذت مؤخرًا في العاصمة الإيرانية.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد استهدفت القوات الجوية مقر "الإمام علي" التابع لقوات "الباسيج"، مشيرًا إلى أن "هذا المقر مسؤول عن قمع الشعب الإيراني ويعمل وسط تجمعات مدنية".

وأوضح البيان أن المقر المستهدف كان يُستخدم من قِبل "الحرس الثوري" كـ "منشأة احتياطية لتنسيق العمليات بين الوحدات التابعة له وإجراء التقييمات الميدانية"، كما كان مسؤولاً عن كتائب "الإمام علي" ضمن قوات "الباسيج".

وأشار الجيش الإسرائيلي أيضًا إلى أن كتائب "الإمام علي" لعبت دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، واستخدمت الاعتقالات الواسعة والعنف الشديد والقوة ضد المتظاهرين.

