وكالة وكالة فارس: مقتل قائد البسيج في شيراز
أفادت وكالة فارس، المرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني، بمقتل إبراهيم مرتضوي نسب، قائد «وحدة مقاومة البسيج ثار الله» في شيراز، خلال الهجمات التي نُفذت الأسبوع الماضي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
أفاد أحد شهود العيان، عبر إرسال مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن قاعدة القوة الجوية في بندر عباس تعرضت لهجوم ظهر يوم الأحد.
أرسل أحد شهود العيان مقطع فيديو يظهر الهجمات على المؤسسات الحكومية في طهران، وقال: هذه آخر أيامهم. النظام الإيراني سيدمّر وسيصبح البلد حراً.
أعلنت خدمة الإسعاف والإنقاذ الإسرائيلية عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة في مدينة تل أبيب، نتيجة الهجوم الأخير بالصواريخ الباليستية الذي شُنّ من جانب إيران.
وأوضح البيان أن الإصابات نجمت عن سقوط "مهمات عنقودية"، مشيراً إلى أن حالة أحد الجرحى "متوسطة"، بينما وُصفت بقية الإصابات بالطفيفة.
وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد أكدت في وقت سابق، عبر مقاطع فيديو وثقت الهجوم، أن الصاروخ الباليستي الذي استهدف وسط البلاد كان مزوداً بـ"رأس حربي عنقودي"، مما أدى إلى تناثر ذخائر فرعية وانفجارها في عدة نقاط بمنطقة تل أبيب الكبرى.
صرح قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، علي عبد اللهي، بأن العقيدة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية قد تحولت رسمياً من الاستراتيجية "الدفاعية" إلى الاستراتيجية "الهجومية"، مشيراً إلى أن تكتيكات الميدان قد جرى تغييرها بالكامل لتتماشى مع هذا التحول.
وأكد عبد اللهي أن القوات المسلحة، وبالتعاون مع من وصفهم بـ"العلماء الجهاديين"، نجحت في إنتاج معدات وأسلحة متطورة قادرة على "إرباك حسابات العدو".
وأضاف أن الخصوم لم يدركوا حتى الآن إلا "جوانب محدودة" من هذه القدرات، متوعداً بتقديم "مفاجآت جديدة" وغير مسبوقة في أي مواجهة ميدانية مقبلة.
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، بأن القوات المسلحة ووزارة الدفاع ستواصلان مسار "القتال بلا هوادة" حتى تحقيق "التوقف التام للعدو واستسلامه".
وأكد طلائي نيك في تصريحاته أن إيران تمتلك القدرة على استهداف أي مصدر تهديد يوجه ضدها في أي نقطة من المنطقة، مشدداً على أن هذه القدرة "تمتد إلى ما هو أبعد من إسرائيل".
وأضاف أن هذا يعكس "القدرة الدفاعية والهجومية المدمجة" للبلاد، والتي تشهد مساراً متصاعداً من النمو والتطور.