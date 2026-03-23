أعاد ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، نشر تدوينة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر منصة "إكس" حول تحقيق "السلام من خلال القوة"، وعلق قائلاً: "الرئيس ترامب على حق، هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة".

وأكد رضا بهلوي ضرورة تدمير البنية التحتية للإرهاب التابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك القيادة والآلات والمنشآت التي تلحق الضرر بالإيرانيين والأميركيين، مشددًا على أن النظام بأكمله يجب أن يرحل، وأنه بمجرد تحرر إيران، سيتحقق سلام مستدام في العالم.

