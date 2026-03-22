انفجارات عنيفة في مناطق دماوند وآبسرد بالعاصمة طهران
سماع دويّ ثلاثة انفجارات عنيفة في منطقة دماوند بمحافظة طهران، تلاها نحو عشرة انفجارات قوية في القاعدة العسكرية بمنطقة آبسرد.
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الملحق العسكري في سفارة إيران بالرياض، ونائبه، وثلاثة أعضاء آخرين في البعثة الدبلوماسية عناصر غير مرغوب فيها، وطُلب منهم مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار جاء نتيجة ما وُصف بـ "الهجمات العلنية الإيرانية على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والإسلامية".
وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات سيؤدي إلى تصعيد أكبر للتوترات، وسيؤثر بشكل جدي على العلاقات الحالية والمستقبلية بين البلدين.
أعلنت الهيئة الوطنية للإنقاذ في إسرائيل أنه جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على مدينة "ديمونا" جنوب إسرائيل، أصيب 47 شخصًا. وبحسب آخر التحديثات، فإن معظم الإصابات ناجمة عن شظايا القذائف.
وأوضحت الهيئة أن صبيًا يبلغ من العمر 10 سنوات في حالة حرجة، فيما أصيبت امرأة تبلغ 30 عامًا بجروح نتيجة شظايا الزجاج، بينما تعرض باقي المصابين لإصابات طفيفة.
وتقع مدينة ديمونا على بعد نحو 13 كيلومترًا من مركز أبحاث النقب النووي.
قال وزراء خارجية دول "مجموعة السبع"، في بيان، إن هذه الدول مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم أمن إمدادات الطاقة العالمية، وأكدوا مجددًا أهمية حماية الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز.
وبحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، أضاف وزراء خارجية كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: «نحن ندعم شركاءنا في المنطقة في مواجهة الهجمات غير المبررة من النظام الإيراني وقواته الوكيلة».
كما أدانوا الهجمات التي تشنها طهران ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت الطاقة.
أفادت شبكة "العربية" بأن إيران أطلقت منذ بداية الحرب نحو خمسة أضعاف ما أُطلق نحو إسرائيل من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الدول الخليجية.
وبحسب التقرير، فقد أُطلق ما مجموعه 4911 صاروخًا وطائرة مسيّرة باتجاه الدول الخليجية، بينما بلغ هذا العدد تجاه إسرائيل 850 صاروخًا، ما يعني أن 85 في المائة من إجمالي الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت الدول الخليجية و15 في المائة إسرائيل.
وبتفاصيل الأرقام، أطلقت إيران 1119 صاروخًا نحو الدول الخليجية و300 صاروخ تجاه إسرائيل، كما أُطلقت 3292 طائرة مسيّرة نحو الدول الخليجية و550 طائرة تجاه إسرائيل.
أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الحملة العسكرية لبلاده في "منتصف الطريق"، وأن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تتحول إلى إنجاز استراتيجي.
وأضاف: "الأضرار الواسعة التي ألحقناها بنظام طهران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تتحول إلى إنجاز منهجي واستراتيجي على الصعيدين العسكري والاقتصادي والحكومي".
وتابع: "نتيجة لذلك، أصبح هذا النظام أضعف، وإيران أكثر عرضة للخطر وبدون قدرات دفاعية كبيرة. القادة الذين طوروا قدرات بهدف تدميرنا تعرضوا للضرب ووجدوا أنفسهم في حالة من الارتباك".