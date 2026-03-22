أعلنت ‏وزارة الخارجية السعودية أن الملحق العسكري في سفارة إيران بالرياض، ونائبه، وثلاثة أعضاء آخرين في البعثة الدبلوماسية عناصر غير مرغوب فيها، وطُلب منهم مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.

‏وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار جاء نتيجة ما وُصف بـ "الهجمات العلنية الإيرانية على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والإسلامية".

‏وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات سيؤدي إلى تصعيد أكبر للتوترات، وسيؤثر بشكل جدي على العلاقات الحالية والمستقبلية بين البلدين.