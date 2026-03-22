أعلنت خدمة الإسعاف والإنقاذ الإسرائيلية عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة في مدينة تل أبيب، نتيجة الهجوم الأخير بالصواريخ الباليستية الذي شُنّ من جانب إيران.

وأوضح البيان أن الإصابات نجمت عن سقوط "مهمات عنقودية"، مشيراً إلى أن حالة أحد الجرحى "متوسطة"، بينما وُصفت بقية الإصابات بالطفيفة.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد أكدت في وقت سابق، عبر مقاطع فيديو وثقت الهجوم، أن الصاروخ الباليستي الذي استهدف وسط البلاد كان مزوداً بـ"رأس حربي عنقودي"، مما أدى إلى تناثر ذخائر فرعية وانفجارها في عدة نقاط بمنطقة تل أبيب الكبرى.