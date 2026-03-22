وزير الخزانة الأميركي: ترامب يستخدم اللغة التي يفهمها مسؤولو طهران
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بوسنت، في حديث لشبكة "إن بي سي" إن دونالد ترامب يستخدم تهديد تدمير محطات الكهرباء الإيرانية في حال عدم فتح مضيق هرمز بالكامل كلغة يفهمها مسؤولو النظام الإيراني فقط.
وأضاف أن ترامب "سيقوم بكل إجراء ضروري" لتحقيق أهدافه في الحرب ضد نظام طهران.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ترامب، بعد أن تحدث سابقاً عن "خفض تدريجي" للعمليات العسكرية، يقوم الآن بتصعيد التوتر، قال بوسنت إن هذين الأمرين لا يتناقضان، مضيفاً: أحياناً يجب تصعيد التوتر لخفضه لاحقاً.