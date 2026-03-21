قال إمام جمعة مدينة مشهد الإيرانية، أحمد علم الهدى، خلال خطبة صلاة عيد الفطر: "في هذا الصراع الدائر تحت ظل المرشد الثالث للثورة، سقطت أميركا حتى الآن، ولم تعد حتى كقوة عادية، وباتت تمد يد الاستجداء أمام بقية الدول".

وأضاف: "مهما كانت التكاليف التي دفعناها، فقد حققنا في مقابلها هذا الانتصار العظيم. إن الحرب ستستمر حتى لحظة القضاء التام على الولايات المتحدة وإيصالها إلى حالة العجز الكامل، ومع هؤلاء الشباب الذين نمتلكهم، فمن غير الممكن أن نُهزم في هذه الحرب".

