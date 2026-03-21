أفادت منظمة "نت ‌بلوكس"، المعنية برصد اضطرابات الإنترنت حول العالم، بمرور أكثر من ثلاثة أسابيع على انقطاع واسع النطاق لخدمة الإنترنت في إيران، وهو ما أدى إلى وصول مستوى اتصال المستخدمين بالإنترنت العالمي إلى الصفر تقريبًا، وحصر استخدامهم ضمن إطار "الشبكة الوطنية للمعلومات".

ووفقاً لهذا التقرير، فقد تجاوزت مدة انقطاع الإنترنت حاجز الـ 504 ساعات؛ حيث لم تكن الاتصالات ممكنة خلال هذه الفترة إلا بنسبة ضئيلة جدًا عبر أدوات تخطي الحجب (الفلترة)، بينما توقفت بقية الوسائل والطرق الأخرى عن العمل بشكل كامل من الناحية العملية.

