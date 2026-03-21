أعلن الجيش الإسرائيلي أن النظام الإيراني استهدف روضة أطفال خلال هجماته الصاروخية على البلاد، معتبرًا أن ذلك يثبت أن النظام "ليس لديه أي خطوط حمراء لأفعاله غير الإنسانية".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "النظام الذي تجرأ على المساس بحرمة الأماكن المقدسة، ألحق صباح السبت 21 مارس (آذار)، أضرارًا بروضة أطفال في إسرائيل. إن هذا النظام الإرهابي الذي يقمع شعبه بعنف من كافة الأعمار والأجناس، لن يتردد أيضًا في تعريض حياة الأطفال الصغار للخطر".

