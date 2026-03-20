أفادت شبكة أكسيوس أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس خططًا للاستيلاء على جزيرة خارك أو محاصرتها، وذلك للضغط على النظام الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز.

ووفقًا للتقرير، فقد ذكر مصدر مطلع أن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية في هذه المنطقة بشكل أكبر، وهي عملية قد تستغرق حوالي شهر.

ونقلت أكسيوس عن المصدر قوله: «نحتاج إلى نحو شهر لتوجيه المزيد من الضربات لإضعاف الإيرانيين، والسيطرة على جزيرة خارك، ثم وضعهم تحت ضغط كامل واستخدام ذلك في المفاوضات.»