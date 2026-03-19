إيران تطالب ألمانيا بتوضيح دور قاعدة "رامشتاين" العسكرية الأميركية في الحرب
أفادت وكالة "فرانس برس" بأن سفير طهران في برلين، ماجد نيلي، أعلن يوم الخميس 19 مارس (آذار)، أن إيران طالبت ألمانيا بـ "توضيح دور" قاعدة رامشتاين، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أوروبا، والتي تقع في ألمانيا، في الحرب في الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، صرح بأنه "لا يرى حاليًا أي سبب للشك في شرعية استخدام الولايات المتحدة لقاعدة رامشتاين" في إطار العمليات ضد النظام الإيراني، التي تُنفذ بالتعاون مع إسرائيل.