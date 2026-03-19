قال ولي عهد إيران‌ السابق رضا بهلوي، في رسالة مصوّرة موجهة إلى الشعب الإيراني، إن حماية التراث الثقافي والطبيعي للبلاد واجب وطني دائم، وتكتسب أهميّة أكبر في الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن الانتهازيين قد يستغلون الوضع غير المستقر للنهب أو تدمير هذا التراث.

وأضاف: "هذا الواجب في الظروف الراهنة أهمّ من أي وقت مضى، نظرًا للقلق من أن يستغل الانتهازيون الوضع الثوري في البلاد أو بعض الاضطرابات المحتملة إلى أن يتمّ تثبيت الحكومة الوطنية بعد الإطاحة بالنظام، فيسعون إلى نهب أو تدمير أو الاستيلاء على التراث الوطني الإيراني".

ودعا الشعب إلى الانضمام إلى "وحدة التراث الإيراني" وتشكيل مجموعات محلية وصغيرة لحماية المواقع المهددة، قائلاً: "أطلب منكم الانضمام إلى وحدة التراث الإيراني في الحرس الخالد لحماية التراث الثقافي والبيئي للبلاد".

كما دعا الإيرانيين في الخارج إلى المشاركة عبر الدعم المالي أو التوعية، مضيفًا: "وسأنضم أنا أيضًا، بصفتي إيرانيًا، إلى وحدة التراث الإيراني".