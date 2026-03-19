خروج محطة كهرباء رئيسية في لبنان عن الخدمة بعد هجوم إسرائيلي
أعلنت مؤسسة الكهرباء في لبنان أن المحطة الرئيسية في بنت جبيل خرجت عن دائرة التزويد الكهربائي بعد هجوم إسرائيلي.
قال رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، خلال لقائها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض يوم الخميس 19 مارس (آذار): "ندين تصرفات النظام الإيراني، سواء هجماتهم أو إغلاقهم لمضيق هرمز".
وأضافت رئيسة وزراء اليابان: "لقد جئت أيضًا باقتراحات لتهدئة سوق الطاقة".
أعلن مكتب رئيس وزراء بريطانيا أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، أجرى اتصالاً مع أمير قطر أدان فيه الهجمات التي شنّها النظام الإيراني على منشآت الطاقة القطرية.
ووفقًا للبيان، قال ستارمر: "إن مثل هذه الهجمات المتهورة على البنية التحتية الحيوية تُعرّض المنطقة لمخاطر الانزلاق إلى أزمة أكبر".
كما شدّد على أن بريطانيا ستواصل دعم قطر وجميع حلفائها في المنطقة.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة وزراء اليابان، إن عددًا كبيرًا من القوات العسكرية في إيران قد انهار.
وأضاف ترامب، حول الحرب ضد النظام الإيراني: "سنفعل كل ما يلزم. لن ننشر أي قوات إضافية. توقعت أن تكون تأثيرات إيران أقوى، لكن الأمور ستنتهي قريبًا. لقد دمرنا قواتهم البحرية وكل ما كان هناك، القيادة والبحرية والقوات الجوية".
وحول الوضع الحالي للنظام الإيراني، قال الرئيس الأميركي: «سيضعون قائدًا جديدًا، وسيُقتل. إذا أردنا، يمكننا السيطرة على جزيرة (خارك). لقد دمرنا كل شيء ما عدا الأنابيب. نحن متقدمون جدًا على جدولنا المخطط له. لقد قمنا بأمر لم يجرؤ أي رئيس أميركي على القيام به".
وأكد ترامب أنه يدعم رئيسة وزراء اليابان لأنه يعتبرها شخصية ذات كفاءة كبيرة للغاية وقدّمت أداءً استثنائيًا.
وقال: "هذه رئيسة الوزراء أجرت واحدة من أنجح الانتخابات في تاريخ اليابان، وهي شخصية محبوبة وقوية جدًا".
وأشار إلى أن العلاقات مع اليابان جيدة جدًا، وأن البلدين يتعاونان ويتحاوران في مجالات مثل التجارة وقضايا أخرى.
وأضاف ترامب: "لقد كانت لدينا علاقة ودعم ممتازان مع اليابان في جميع المجالات، وأعتقد أنه استنادًا إلى التقارير التي تلقيناها يوم أمس وقبل أمس عن اليابان، لقد شاركوا بجدية في الميدان، على عكس حلف الناتو".
أعلنت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، خلال جلسة في "الكونغرس" أن أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل في العمليات العسكرية مع إيران ليست متطابقة.
وقالت: "إن الأهداف التي طرحها الرئيس ترامب تختلف عن الأهداف التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية".
وأضافت: "من خلال العمليات، يمكننا ملاحظة أن الهجمات الإسرائيلية ركزت على إضعاف النظام الإيراني".
وأوضحت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية: "أعلن الرئيس ترامب أن أهدافه تتمثل في تدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ الباليستية، وقدرتها على إنتاج هذه الصواريخ، وقوتها البحرية".
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في الدوحة، إن "هجمات إيران على دول المنطقة غير مقبولة".
وأكد أن الادعاءات التي تروّجها طهران بأن هذه الهجمات تستهدف ممتلكات ومصالح وقواعد الولايات المتحدة في قطر ودول أخرى "مرفوضة ولا يمكن قبولها تحت أي ظرف ".
وأضاف أن أكبر دليل على رفض هذه الادعاءات هو الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء 18 مارس (آذار)، واستهدف منشأة للغاز الطبيعي، وهي منشأة تشكّل المصدر الرئيسي لمعيشة شعب قطر، كما أن الهجوم أثر على حياة الملايين الذين يستفيدون من مساعدات الحكومة القطرية.