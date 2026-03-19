قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي: "أعتقد أنه قوة إيجابية ويسعى لخدمة مصلحة الشعب. لقد حاول توحيد الناس لتشكيل حكومة انتقالية ديمقراطية أو معتدلة. آمل أن يتحقق شيء من هذا القبيل، لكن لا يزال من المبكر جدًا الحكم على ذلك".
وأضاف: "لا أريد أن أقول مع من أتفق بالضبط أو من سيكون القائد هناك، لكن في رأيي رضا بهلوي يسعى لمصلحة الشعب".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل إيران: "أعتقد أنه لا يزال من المبكر إعطاء إجابة حاسمة، وفي النهاية يعود الأمر إلى الشعب الإيراني ليُظهر ذلك، ويختار اللحظة المناسبة ويتحرك في تلك اللحظة".
وأضاف: "يمكننا تهيئة الظروف، لكن عليهم استغلالها في الوقت المناسب. كثيراً ما يُقال إن الثورات لا يمكن أن تنتصر من الجو فقط، وهذا صحيح؛ لا يمكن تحقيق ذلك عبر الضربات الجوية وحدها. يمكن القيام بالكثير من الجو، ونحن نفعل ذلك، لكن لا بد من وجود عنصر ميداني على الأرض".
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بداية كلمته خلال مؤتمر صحافي، مخاطبًا الشعب الإسرائيلي: "أنا فخور بكم، بصمودكم وثباتكم. أعلم مدى صعوبة البقاء في الغرف الآمنة والملاجئ، وأدرك التحديات التي تواجهونها مع الأطفال والتعليم والأعمال، كما أعلم كم أن هذا الوضع صعب على كبار السن".
وأضاف: "نحن نركز على ثلاثة أهداف: تدمير البرنامج النووي الإيراني، وتدمير برنامج الصواريخ الباليستية، وتهيئة الظروف التي تتيح للشعب الإيراني تقرير مصيره بنفسه".
وتابع نتنياهو: "بعد أن أصدر علي خامنئي أوامر بإعادة إحياء وإعادة بناء البرامج النووية والصاروخية التي دمرناها، وإخفائها في أعماق الأرض، فإننا نتحرك الآن، ليس فقط لتدمير الصواريخ الباليستية وما تبقى من البرنامج النووي، بل أيضًا لتدمير الصناعات والبنية التحتية التي تُمكّن من إنتاج هذه البرامج".
وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة عسكرية بقيمة تتجاوز 16 مليار دولار إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت، وهما دولتان تعرضتا لخسائر عسكرية جراء هجمات النظام الإيراني.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مع إعلان «حالة طوارئ»، الموافقة على البيع الفوري لهذه المعدات.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للدول الخليجية في مواجهة التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة.
ويشمل الجزء الأكبر من الصفقة بيع رادارات متقدمة للدفاع الجوي إلى الكويت بقيمة 8 مليارات دولار، وأنظمة تتبع الصواريخ الباليستية إلى الإمارات بقيمة 4.5 مليار دولار.
كما ستحصل الإمارات على معدات لمواجهة الطائرات بدون طيار، وصواريخ جو-جو، بالإضافة إلى تطوير مقاتلات إف-16 ضمن هذه الحزمة العسكرية.
قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية، رافائيل غروسي، في حديث لشبكة "سي بي إس": "لا يمكن لأي حرب أن تُدمّر البرنامج النووي الإيراني بالكامل، والطريقة الوحيدة لفهم الأنشطة النووية في إيران هي التفتيش المباشر والحضور الميداني".
وأضاف غروسي: "الهجمات العسكرية ألحقت أضرارًا بالمرافق الفيزيائية، لكن المعرفة التقنية والمعدات والقدرات الصناعية لإيران ما زالت قائمة، وللسيطرة على هذا البرنامج هناك حاجة لإطار متفق عليه ومفاوضات دبلوماسية".
وأشار إلى أنه "رغم أنني أشك في تحديد معايير مثل اليوم أو الدقيقة أو الشهر لأنها نسبية، فإن استنتاجي هو أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية، سنظل نواجه قضايا كبيرة كانت محور الاهتمام، وخصوصًا مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، الذي يقترب من المستوى اللازم لصناعة القنبلة، وسيبقى في مكانه".
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، أن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، أدان خلال اتصال مع أمير قطر هجمات إيران على منشآت الطاقة في قطر.
وبحسب البيان، قال ستارمر: "إن مثل هذه الهجمات المتهورة على البنية التحتية الحيوية تنطوي على خطر دفع المنطقة نحو مزيد من الأزمات".
وأكد مواصلة بريطانيا دعم قطر وجميع حلفائها في المنطقة.