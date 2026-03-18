أعلنت ‏وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه العاصمة الرياض.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة تعاملت مع "تهديد صاروخي باليستي"، مشيرةً إلى أنه، وبحسب التقييمات الأولية، لم تُسجل أي أضرار أو إصابات.

كما أعلن الدفاع المدني السعودي تفعيل نظام الإنذار المبكر في محافظة الخرج.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقًا، نقلاً عن شهود عيان، بسماع عدة انفجارات قوية في الرياض، وأن بعض السكان تلقوا لأول مرة تحذيرًا هاتفيًا بشأن "تهديد جوي معادٍ".

