أمين عام "الناتو": ندرس كيفية إعادة فتح مضيق هرمز
أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته، أن الحلفاء يعملون بشكل جماعي لدراسة سبل إعادة فتح مضيق هرمز.
قال مستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، إن برلين تجري محادثات مع واشنطن على جميع المستويات وتسعى للتوصل إلى اتفاق عبر الأطلسي.
وأشار إلى أن الحرب في إيران تثير أسئلة جدية، وليست هناك أي خطة مقنعة حول كيفية نجاح العمليات الجارية.
وأكد ميرتس أن واشنطن لم تستشر أوروبا وأعلنت أنها لا تحتاج إلى دعمها.
وأضاف أن أوروبا كانت قد نصحت بعدم استمرار هذا المسار كما هو عليه الآن.
أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، أن التهديدات السيبرانية ضد الولايات المتحدة تأتي بشكل رئيسي من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى مجموعات الفدية غير الحكومية.
وحذّرت من تداعيات استمرار النظام الإيراني، موضحة أنه في حال بقائه سيباشر جهودًا طويلة الأمد لإعادة بناء قدراته الصاروخية والطائرات المسيّرة.
وأكدت أن هذه الخطوة قد تؤثر على التوازن الأمني الإقليمي وتخلق تحديات جديدة لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضافت أن هذا النظام ما زال قائمًا، لكنه تضرر بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية الأميركية، وأن إيران وقواتها الوكيلة لا تزال قادرة على استهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.
وذكرت أن "برنامج التخصيب النووي الإيراني دُمّر في هجمات يونيو (حزيران) الماضي خلال حرب الـ 12 يومًا".
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء 18 مارس (آذار)، مقتل وزير الاستخبارات، إسماعيل خطيب، واصفًا عملية اغتياله بأنها "غادرة" ومؤلمة بالنسبة له.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد سابقًا أن إسماعيل خطيب قتل في الهجمات التي شنها الجيش على طهران.
وجدير بالذكر أن إسماعيل خطيب تم تعيينه وزيرًا للاستخبارات في إيران منذ عام 2021 وكان يمارس مهامه في هذا المنصب حتى مقتله.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن عودة إيران إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة تبدو مستبعدة، طالما أن الصراع العسكري مستمر.
وأضاف غروسي: "الوقت ليس مناسبًا للعودة إلى المفاوضات النووية مع إيران، أو اعتبار ذلك احتمالاً وشيكًا. طالما استمرت الحرب، لا أعتقد أن المفاوضات ستتم".
وأشار في تصريحات للصحافيين، يوم الأربعاء 18 مارس (آذار)، في واشنطن، إلى أنه لا يعتقد أن إيران ستوافق على العودة إلى الحوار حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتتوقف العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، وكذلك الإجراءات الانتقامية لطهران.
أصدر مقر خاتم الأنبياء المركزي، التابع للحري الثوري الإيراني، تحذيرًا دعا فيه المواطنين وسكان المناطق القريبة من بعض المنشآت النفطية والغازية في السعودية والإمارات وقطر إلى مغادرة هذه المناطق فورًا.
وذكر البيان أن مصفاة «سامرف» ومجمع الجبيل للبتروكيماويات في السعودية، وحقل الحصن الغازي في الإمارات، إضافة إلى مجمع مسيعيد للبتروكيماويات ومصفاة رأس لفان في قطر، تُعد «أهدافًا مباشرة ومشروعة»، وقد تتعرض لهجمات خلال الساعات المقبلة.
كما حمّل المقر دول المنطقة مسؤولية أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أنه سبق أن وجّه تحذيرات بشأن «السير في مسار خطير».