قال مستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، إن برلين تجري محادثات مع واشنطن على جميع المستويات وتسعى للتوصل إلى اتفاق عبر الأطلسي.

وأشار إلى أن الحرب في إيران تثير أسئلة جدية، وليست هناك أي خطة مقنعة حول كيفية نجاح العمليات الجارية.

وأكد ميرتس أن واشنطن لم تستشر أوروبا وأعلنت أنها لا تحتاج إلى دعمها.

وأضاف أن أوروبا كانت قد نصحت بعدم استمرار هذا المسار كما هو عليه الآن.