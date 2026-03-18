أكدت ‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية استهداف وتدمير منشأة تقع على بًعد 350 مترًا فقط من مفاعل محطة بوشهر النووية في إيران.

وشددت، يوم الأربعاء 17 مارس (آذار)، على وجوب تجنب أي هجوم على المنشآت النووية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت سابقًا أن إيران أبلغتها بأن قذيفة أصابت محيط محطة بوشهر النووية، مساء الثلاثاء 17 مارس. وأضافت أن القذيفة لم تُلحق أي أضرار بالمنشآت ولم يُصب أي من العاملين.

