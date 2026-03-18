إعلام إسرائيلي: استهداف مراكز تابعة للقوات البحرية الإيرانية في بحر قزوين
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل استهدفت مراكز تابعة للقوات البحرية الإيرانية في بحر قزوين، لكن لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بهذا الشأن.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استهداف وتدمير منشأة تقع على بًعد 350 مترًا فقط من مفاعل محطة بوشهر النووية في إيران.
وشددت، يوم الأربعاء 17 مارس (آذار)، على وجوب تجنب أي هجوم على المنشآت النووية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت سابقًا أن إيران أبلغتها بأن قذيفة أصابت محيط محطة بوشهر النووية، مساء الثلاثاء 17 مارس. وأضافت أن القذيفة لم تُلحق أي أضرار بالمنشآت ولم يُصب أي من العاملين.
أفادت القناة 12 العبرية بأن الهجوم الإسرائيلي على حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، أكبر حقل غاز في العالم، تم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
وأضافت القناة الإسرائيلية أن هدف العملية كان إرسال رسالة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى طهران لتوضيح أن صبره على تهديدات النظام الإيراني ضد الملاحة في مضيق هرمز بدأ ينفد.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة: "لإن إسرائيل تعاونت من الناحية العملياتية لنقل رسالة أميركا: إما فتح مضيق هرمز وإزالة الإيرانيين للألغام، أو سيتم تدمير منشآت الغاز والطاقة بالكامل".
وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت سابقًا بأن مسؤولاً أميركيًا صرح بأن الولايات المتحدة لم تستهدف منشآت الغاز في إيران، وأن العملية نفذتها إسرائيل.
أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه العاصمة الرياض.
وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة تعاملت مع "تهديد صاروخي باليستي"، مشيرةً إلى أنه، وبحسب التقييمات الأولية، لم تُسجل أي أضرار أو إصابات.
كما أعلن الدفاع المدني السعودي تفعيل نظام الإنذار المبكر في محافظة الخرج.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقًا، نقلاً عن شهود عيان، بسماع عدة انفجارات قوية في الرياض، وأن بعض السكان تلقوا لأول مرة تحذيرًا هاتفيًا بشأن "تهديد جوي معادٍ".
وفقاً للرسائل المستلمة من المتابعين، مساء الأربعاء 18 مارس (آذار)، أدى إلقاء "قنبلة يدوية" في منطقة ولي عصر بطهران إلى تفريق تجمع للقوات الأمنية.
كما تم الإبلاغ عن وجود القوات الأمنية في مبنى بنك سبه ضمن نطاق ولي عصر ودوار شريعتی في تبريز.
وفي تقرير آخر، ورد أنه على طريق تبريز- زنجان السريع، بعد مخرج زنجان عند تقاطع بيجار، تم إقامة نقطة تفتيش لوحظ فيها حضور القوات الأمنية.
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 200 هدف تابع لما وصفه بـ "النظام الإيراني الإرهابي".
ووفقًا للبيان، يواصل الجيش الإسرائيلي إضعاف منظومات الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران.
وأضاف أن هذه الأهداف شملت مواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، ومراكز إنتاج الأسلحة.