تأخر صرف رواتب القوات المسلحة في إيران
تشير التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال، إلى أن وحدات الشرطة الخاصة، وقوات القمع الأمني، وبعض المتقاعدين وأفراد الجيش لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر أو شهرين، حتى الآن.
بعد ساعات من إعدام السجين السياسي، كوروش كيوانّي، بتهمة «التجسس» لصالح إسرائيل، أكدت وزارة الخارجية السويدية إعدام أحد مواطنيها في إيران.
وبحسب بعض التقارير، كان كيوانّي يحمل الجنسية المزدوجة الإيرانية-السويدية.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن الإعدام عقوبة "غير إنسانية، ووحشية، ولا يمكن الرجوع عنها"، مشيرة إلى أن السويد، إلى جانب الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تُدين الإعدام تحت أي ظرف.
انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرة أخرى موقف حلفاء واشنطن تجاه مضيق هرمز، وكتب على شبكة "تروث سوشال"، أن الدول المعتمدة على المضيق يجب أن تتحمل مسؤولية تأمينه.
وأضاف ترامب: "أتساءل ماذا سيحدث إذا قضينا تمامًا على ما تبقى من النظام الإرهابي الإيراني".
وانتقد الحلفاء "غير المستجيبين"، مؤكدًا أن هذا النهج سيجبرهم على التحرك بسرعة.
ووصف ترامب منتقديه بـ "الأغبياء"، وكتب: "تذكروا، النظام الإيراني يُعتبر من قِبل الجميع الداعم الحكومي رقم واحد للإرهاب. نحن نعمل على إخراجهم من المشهد بسرعة".
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن "أجزاءً" من منشآت البتروكيماويات في حقل "بارس الجنوبي" بمنطقة عسلوية قد تعرضت للاستهداف.
وفي سياق متصل، نقلت قناة "إيران إنترناشيونال" عن شهادات ميدانية لمواطنين تفاصيل إضافية حول الهجوم؛ حيث ذكر أحد المصادر: "تعرضت عسلوية لقصف عنيف في تمام الساعة 14:10 (بالتوقيت المحلي)، ولم يطل الاستهداف صهاريج التخزين، بل ركز بشكل مباشر على أنابيب الإمداد والنقل".
وأكد شاهد عيان آخر وقوع الهجوم على المرحلتين (الفاز) 4 و5 من حقل "بارس الجنوبي" في تمام الساعة الثانية ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، مشيرًا إلى حالة من الذعر أدت إلى فرار الموظفين والعمال من كافة القطاعات في عسلوية. كما أفاد تقرير إضافي بوقوع انفجارات متتالية استهدفت المجمعات البتروكيماوية في المنطقة.
شدد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في أحدث موقف له بشأن الحرب في إيران، على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي عقب انتهاء الصراعات الجارية.
وقال ستارمر إنه على الرغم من أن العمليات العسكرية الأميركية قد أضعفت القدرة العسكرية الإيرانية بشكل ملحوظ، إلا أن السؤال الجوهري يبقى: "ماذا سيحدث بعد انتهاء الحرب؟".
وأضاف أنه من أجل كبح تحركات النظام الإيراني- بما في ذلك البرنامج النووي، وقدرات الصواريخ الباليستية، والجماعات الوكيلة، والتهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية- تبرز الحاجة إلى "إطار عمل لاتفاق" مستقبلي.
تأتي هذه التصريحات في وقت أكدت فيه بريطانيا ودول أوروبية أخرى سابقًا على عدم رغبتها في دخول الحرب والتركيز على الحلول الدبلوماسية.
أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة أن منظوماتها الدفاعية اعترضت 13 صاروخًا باليستيًا و27 طائرة مسيّرة أطلقتها إيران، يوم الأربعاء 18 مارس (آذار).
ووفقًا للبيان الصادر، فقد تمكنت دولة الإمارات منذ بداية الحرب وحتى الآن من اعتراض وإسقاط ما مجموعه 327 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخ كروز، و1699 طائرة مسيّرة.
كما كشفت وزارة الدفاع الإماراتية عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الهجمات خلال فترة الحرب، حيث أسفرت عن مقتل جنديين إماراتيين و6 مدنيين، بالإضافة إلى إصابة 158 شخصًا آخرين بجروح متفاوتة.