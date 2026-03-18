"رويترز": سماع دوي انفجارين هائلين في الرياض
ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن شهود عيان، أنه تم سماع دوي انفجارين هائلين في الرياض.
وفي الوقت نفسه، أعلن الدفاع المدني السعودي تفعيل نظام الإنذار المبكر في منطقة الخرج.
في الوقت الذي لم يتم فيه نشر أي صورة أو مقطع فيديو حقيقي للمرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، منذ اختياره، كتبت القناة التابعة له على "تلغرام"، ردًا على مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، أن لكل دم دية، وأن "القتلة" سيدفعون الثمن قريبًا.
وأضاف التقرير أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية استخدمت في الأيام الأخيرة على نطاق واسع صورًا ومقاطع فيديو مُنشأة بالذكاء الاصطناعي لمجتبى خامنئي.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح سابقًا بأنه ليس من الواضح ما إذا كان مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، عقب تقارير عن إصابته في هجوم جوي.
كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن مجتبى خامنئي سابقًا: "الديكتاتور الجديد، مجتبى، دمية في يد الحرس الثوري، ولا يستطيع حتى أن يظهر وجهه أمام الشعب".
قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، جون راتكليف، يوم الأربعاء 18 مارس (آذار)، أمام مجلس الشيوخ، إن إيران، في حال عدم وجود قيود، كانت قادرة على إنتاج صواريخ بمدى ثلاثة آلاف كيلومتر، مما يمنحها القدرة على استهداف أوروبا.
وأضاف أن طهران، إذا واصلت تطوير تقنيات التسريع الخاصة بها، كانت في النهاية قد تستطيع تهديد الولايات المتحدة أيضاً.
ومع ذلك، لم يقدم راتكليف جدولاً زمنياً محدداً في رده على سؤال السيناتور الجمهوري، توم كوتون، حول إمكانية تهديد الولايات المتحدة خلال ستة أشهر".
وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفي دفرين، تهنئة بمناسبة عيد "النوروز" إلى الشعب الإيراني متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالسلام والطمأنينة.
وأضاف دفرين، في رسالته المصورة: "معركة الجيش الإسرائيلي ليست ضد الشعب الإيراني، بل ضد النظام الإرهابي الذي يقتل شعبه ويؤذي المنطقة بأسرها. نأمل أن يحمل العام الجديد مستقبلاً أفضل لشعب إيران".
وأشار أيضًا إلى أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد، لكن أملنا أن يتمكن سكان المنطقة مستقبلاً من العيش بأمان واستقرار.
أدانت وزارة الخارجية السويدية، ردًا على "إيران إنترناشيونال"، إعدام أحد مواطنيها في إيران.
وعبرت وزيرة الخارجية، ماريا مالمر ستنرغارد، عن أسفها العميق لتنفيذ هذا الحكم، مؤكدة أن أفكار وتعاطف الحكومة السويدية مع أسرة الضحية في السويد وإيران.
ووصفَت عقوبة الإعدام بأنها «غير إنسانية، قاسية ولا رجعة فيها»، مشددة على أن السويد، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تعارض استخدام هذه العقوبة تحت أي ظرف. كما أبدت قلقها بشأن الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية.
قال مستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، إن برلين تجري محادثات مع واشنطن على جميع المستويات وتسعى للتوصل إلى اتفاق عبر الأطلسي.
وأشار إلى أن الحرب في إيران تثير أسئلة جدية، وليست هناك أي خطة مقنعة حول كيفية نجاح العمليات الجارية.
وأكد ميرتس أن واشنطن لم تستشر أوروبا وأعلنت أنها لا تحتاج إلى دعمها.
وأضاف أن أوروبا كانت قد نصحت بعدم استمرار هذا المسار كما هو عليه الآن.