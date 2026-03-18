‏في الوقت الذي لم يتم فيه نشر أي صورة أو مقطع فيديو حقيقي للمرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، منذ اختياره، كتبت القناة التابعة له على "تلغرام"، ردًا على مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، أن لكل دم دية، وأن "القتلة" سيدفعون الثمن قريبًا.

وأضاف التقرير أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية استخدمت في الأيام الأخيرة على نطاق واسع صورًا ومقاطع فيديو مُنشأة بالذكاء الاصطناعي لمجتبى خامنئي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح سابقًا بأنه ليس من الواضح ما إذا كان مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، عقب تقارير عن إصابته في هجوم جوي.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن مجتبى خامنئي سابقًا: "الديكتاتور الجديد، مجتبى، دمية في يد الحرس الثوري، ولا يستطيع حتى أن يظهر وجهه أمام الشعب".

