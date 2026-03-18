بعد ساعات من إعدام السجين السياسي، كوروش كيوانّي، بتهمة «التجسس» لصالح إسرائيل، أكدت وزارة الخارجية السويدية إعدام أحد مواطنيها في إيران.

وبحسب بعض التقارير، كان كيوانّي يحمل الجنسية المزدوجة الإيرانية-السويدية.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن الإعدام عقوبة "غير إنسانية، ووحشية، ولا يمكن الرجوع عنها"، مشيرة إلى أن السويد، إلى جانب الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تُدين الإعدام تحت أي ظرف.