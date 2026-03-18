نقاط تفتيش في "ساري" شمال إيران
أفاد أحد المتابعين في رسالة لـ "إيران إنترناشيونال" بأنه «تم نشر نقاط تفتيش عند مداخل مدينة ساري في محافظة مازندران، مقابل بنك صادرات بهنمير وميدان غل بابلسر».
أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن البلاد تعرضت، يوم الأربعاء 18 مارس (آذار)، لهجوم بخمسة صواريخ باليستية من إيران.
وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة القطرية اعترضت أربعة صواريخ، لكن صاروخًا واحدًا سقط في المدينة الصناعية راس لفان، ما أدى إلى اندلاع حريق.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة كانت تحاول الاقتراب من منشآت الغاز في المنطقة الشرقية.
كما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية بأن فرق إزالة المتفجرات تعاملت خلال 24 ساعة مع 17 بلاغًا عن سقوط شظايا، ليصل إجمالي البلاغات المسجلة في هذا الشأن إلى 421.
أفادت شبكة "i24" الإخبارية، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن إسرائيل استهدفت سفنًا مسلحة تابعة للقوات البحرية الإيرانية في بحر قزوين.
كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى استهداف مواقع تابعة للقوات البحرية الإيرانية في بحر قزوين.
وفد أظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال" مساء الأربعاء لحظة إصابة صاروخ هدفًا في ميناء أنزلي. وأشار أحد المتابعين في رسالة إلى أن "زوارق في بحر قزوين استُهدفت مساء الأربعاء 18 مارس (آذار)".
وفقاً للتقارير، لوحظ إغلاق واسع للمحال التجارية ووجود المواطنين في الشوارع في مناطق مختلفة من محافظة جيلان. كما تم تفعيل الدفاع الجوي في رشت.
وفي بحر قزوين، أفيد بأن عدة سفن تم استهدافها.
وفي بندر أنزلي، تم استهداف الساحة الرئيسية للمدينة، ومنطقة أحواض بناء السفن تمجيدي، وثكنة القوة البحرية في حسن رود. كما ورد أن مقر الحرس الثوري بالقرب من محطة أنزلي وحول مدينة مطهري بعد حسن رود قد أُصيب بصاروخ.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استهداف وتدمير منشأة تقع على بًعد 350 مترًا فقط من مفاعل محطة بوشهر النووية في إيران.
وشددت، يوم الأربعاء 17 مارس (آذار)، على وجوب تجنب أي هجوم على المنشآت النووية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت سابقًا أن إيران أبلغتها بأن قذيفة أصابت محيط محطة بوشهر النووية، مساء الثلاثاء 17 مارس. وأضافت أن القذيفة لم تُلحق أي أضرار بالمنشآت ولم يُصب أي من العاملين.
أفادت القناة 12 العبرية بأن الهجوم الإسرائيلي على حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، أكبر حقل غاز في العالم، تم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
وأضافت القناة الإسرائيلية أن هدف العملية كان إرسال رسالة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى طهران لتوضيح أن صبره على تهديدات النظام الإيراني ضد الملاحة في مضيق هرمز بدأ ينفد.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة: "لإن إسرائيل تعاونت من الناحية العملياتية لنقل رسالة أميركا: إما فتح مضيق هرمز وإزالة الإيرانيين للألغام، أو سيتم تدمير منشآت الغاز والطاقة بالكامل".
وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت سابقًا بأن مسؤولاً أميركيًا صرح بأن الولايات المتحدة لم تستهدف منشآت الغاز في إيران، وأن العملية نفذتها إسرائيل.