وجه ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، رسالة إلى الشعب الإيراني عشية احتفالات "أربعاء النار" أو ما تسمى في إيران "جهارشنبه سوري"، دعاهم فيها إلى إقامة هذه المراسم في أزقتهم وأحيائهم السكنية، مع التأكيد على شعاري "السلام والحياة".

وقال بهلوي في رسالته: "عشية إقامة مراسم "أربعاء النار" المهيبة، أطلب منكم جميعاً إيقاد نيران السلام والحياة في أزقتكم وأحيائكم. التزموا اليقظة الكاملة، وتجنبوا أي نوع من التوتر أو الاشتباك، بل وتجنبوا حتى الاقتراب من مرتزقة النظام في الشوارع. إن هدف أعوان الشر هو سحب احتفالكم بالنور والنقاء والحياة نحو الظلام والخبث والموت؛ فلا تمنحوهم هذه الفرصة".

كما وجه خطاباً مباشراً إلى قوات القمع قائلاً: "سيحيي الشعب الليلة مراسم "أربعاء النار" بشكل سلمي. غادروا الشوارع والأزقة والأحياء ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، ولا تقفوا في مواجهة الناس. دعوا هذه الليلة تنتهي بسلام. إن عواقب البقاء في الشوارع وقمع احتفالات الشعب السلمية تقع على عاتقكم وحدهم".