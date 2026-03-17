أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مقتل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وذلك في هجوم استهدف العاصمة طهران.
تشير التقارير المنشورة إلى أن الهجمات على طهران، بما في ذلك المناطق الغربية من العاصمة، قد بدأت منذ صباح يوم الثلاثاء.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات في مناطق مختلفة من طهران، بما في ذلك محيط ميدان ولي عصر. وبحسب هذه التقارير، سُمع أيضاً دوي تحليق مقاتلات حربية في بعض مناطق العاصمة.
وفي الوقت نفسه، أعلن معاون محافظ همدان أن "مستودعاً وهنغاراً" في هذه المدينة قد تعرضا لهجوم صباح اليوم الثلاثاء.
وجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، رسالة فيديو إلى الشعب الإيراني بمناسبة احتفال "أربعاء النار" أو ما تسمى في إيران "جهارشنبه سوري"، أعرب فيها عن "أحر أمنياته" لهم، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الاحتفال القديم بشيراً بالتغيير.
وقال إسحاق هرتسوغ: "أيها الشعب الإيراني، أبعث لكم بأحر تمنياتي. بمناسبة احتفال النار "چهارشنبهسوري"، وهو تقليد قديم وفريد لشعبكم، آمل أن يحمل هذا العيد معه أصدق الأماني والدفء والفرح والتغيير الذي تستحقونه".
وأضاف: "أنتم تستحقون أفضل من هذا. أنتم تستحقون التغيير. آمل أن يجلب "جهارشنبه سوري" هذا معه تغییراً حقيقياً؛ تغيير في المنطقة، تغيير في إيران، وتغيير لأجل مستقبل أبنائنا".
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو نفذت، يوم الاثنين، عملية واسعة استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في مدن طهران وشيراز وتبريز، وذلك بتوجيه من وحدة الاستخبارات العسكرية. وذكر أن هذه الضربات نُفذت على عدة موجات وبشكل متزامن.
وبحسب البيان، أُطلقت خلال الهجمات على طهران عشرات الذخائر باتجاه مقار تابعة لمؤسسات أمنية إيرانية، من بينها وزارة الاستخبارات وقوات الباسيج، كما تم استهداف مواقع تُستخدم لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الهجمات في شيراز طالت مقر قيادة قوى الأمن الداخلي وموقعًا لتخزين الصواريخ الباليستية.
وأشار إلى أنه في تبريز تم تدمير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهدف من هذه العمليات هو توسيع التفوق الجوي وإزالة التهديدات ضد إسرائيل.
كما أوضح أن هذه العملية تأتي ضمن مرحلة تعميق الضربات الموجهة إلى البنى التحتية الرئيسية وقدرات النظام الإيراني على تهديد إسرائيل وسلاح الجو التابع لها.
شهدت مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران وضواحيها، بالإضافة إلى مناطق في مدينة كرج، سلسلة انفجارات ليل الإثنين 16 مارس وفجر الثلاثاء 17 مارس.
ووفقاً لتقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، سُمعت دوي انفجارات عنيفة في المناطق المركزية من طهران، بما في ذلك محيط شارع "بهشتي"، و"يوسف آباد"، و"كارغر الجنوبي"، وميدان "قزوين". كما طالت الانفجارات المناطق الشمالية مثل "نياوران" و"أقدسية"، وضواحي "تجریش" و"جماران"، وصولاً إلى شمال شرق وشرق العاصمة في محيط شارع "نيروي هوائي" (سلاح الجو).
وأفاد عدد من المواطنين عن تحليق مقاتلات حربية على ارتفاعات منخفضة، بالإضافة إلى تفعيل نشاط الدفاعات الجوية في سماء طهران.
في سياق متصل، أبلغ شهود عيان عن سماع دوي انفجارات هائلة في منطقتي "فرديس" و"كرج" ليل الإثنين وفجر الثلاثاء. كما أشار أحد المصادر إلى وقوع انفجار في منصة إطلاق "لانشر" بمنطقة "نمازي" في مدينة "هشتغرد" فجر اليوم الثلاثاء.