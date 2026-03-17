نتنياهو: طائراتنا تستهدف العناصر الإرهابية في إيران
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته مركز قيادة للقوات الجوية، في رسالة للشعب الإيراني بمناسبة عيد "النوروز": «طائراتنا تستهدف العناصر الإرهابية على الأراضي، عند التقاطعات، وفي ساحات المدن. فاحتفلوا، نحن نراقبكم من الأعلى».
وأضاف: «أنا هنا مع وزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس الأركان، ورئيس الموساد، وقائد القوات الجوية، وكبار القادة. خلال الـ 24 ساعة الماضية، أزلنا اثنين من كبار القادة الإرهابيين، أعلى قيادات الإرهاب في هذا النظام».