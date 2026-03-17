أجرى وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، اتصالاً هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دعا خلاله طهران «بشدة» إلى الوقف الفوري للهجمات على المنشآت غير المدنية والبنية التحتية في الدول الخليجية، وكذلك وقف الإجراءات التي تعرّض أمن الملاحة في مضيق هرمز للخطر.

كما أعرب موتيغي عن قلقه إزاء منع حركة عدد كبير من السفن المرتبطة باليابان في الخليج، مطالبًا طهران باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن جميع السفن في مضيق هرمز، بما في ذلك السفن التابعة لليابان والدول الآسيوية.