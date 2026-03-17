في أعقاب استقالة رئيس المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، جو كينت، كتبّت شيرل آن، زوجة أحد الضحايا، موجهة كلامها إليه: «عندما قتل داعش رفيقك، دعّمت متابعة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك. كنت تعرف بالضبط سبب قتالنا ولم تسمه أبدًا (حرب إسرائيل)».

وأضافت: "زوجي، ألن، قُتل على يد القوات التابعة لإيران في العراق. والآن، بعد عقود، تعود هذه المعركة لتواجه أكبر داعم حكومي للإرهاب في العالم. عندما كان هذا الفقدان بالنسبة لك، كنت تدركه، أما الآن وهو بالنسبة لي، فتتعامى عنه. ليس لك الحق في إعادة تعريف هذه الحرب لمجرد أنها لم تعد حزنك".