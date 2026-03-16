أفاد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 16 مارس (آذار) بأن نحو 30 عنصراً مسلحاً من قوات "نوبو" مع ناقلات جنود مدرعة انتشروا في المسار المتجه من الجنوب إلى الشمال في ميدان الغدير بمنطقة غلشهر في كرج، عرب طهران، ما أدى إلى إغلاق الطريق بالكامل.

كما ذكر متابع آخر أن قوات أمنية مزودة بالدراجات النارية والرشاشات ومعدات أخرى دخلت إلى بنك ملت في غلشهر كرج عند تقاطع كلزار، وكذلك إلى دائرة تسجيل الأحوال المدنية في منطقة كلزار الشرقي.

وفي الوقت نفسه، سُمعت عند الساعة 16:15 (بالتوقيت المحلي)، من بعد ظهر الاثنين، أصوات الدفاعات الجوية وانفجارات في محيط "غرمدره" في محافظة البرز.

وقال متابع آخر لـ "إيران إنترناشيونال": «قرب منتصف النهار استُهدف أحد مباني مقر خاتم الأنبياء في شارع زرافشان بمنطقة شهرك غرب في طهران، ومنذ ذلك الوقت أُغلق شارع زرافشان بالكامل».

كما أفاد متابع آخر بأن مركز شرطة نياوران رقم 123 تعرّض للاستهداف في الهجمات التي وقعت عند الساعة 12 ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، يوم الاثنين أيضًا.

وأشار تقرير آخر إلى أن مبنى الباسيج في شارع هدايتي بطهران، قرب منطقة «الشهيد كرد»، استُهدف أيضاً عند الساعة 12:20 تقريبًا ظهر الاثنين.