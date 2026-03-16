قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قدمت على مدى سنوات مساعدة للدول المترددة في الانضمام إلى تحالف تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن تأمين مضيق هرمز يفيد الدول الأخرى أكثر من الولايات المتحدة، لأنها لا تستورد نفطها عبر هذا الممر.

وقد أبدت بعض الدول الأوروبية مؤخرًا، ترددها بشأن المشاركة مع أمريكا في الهجمات الأخيرة.

وأشار ترامب إلى أن وزير خارجية أميركا، ماركو روبيو، سيعلن الدول الأعضاء في التحالف.