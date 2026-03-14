تظاهرات للإيرانيين في لندن وبرلين تضامنا مع الاحتجاجات واحتجاجًا على قطع الإنترنت في إيران
تجمع عدد من الإيرانيين المقيمين في لندن وبرلين، يوم السبت 14 مارس (آذار) دعمًا وتضامنًا مع الاحتجاجات واحتجاجًا على قطع الإنترنت من قِبل النظام الإيراني.
أفاد مصدر بسلاح الجو في الجيش الإسرائيلي لـ "إيران إنترناشيونال" بأنه تم استهداف أكثر من 60 جرافة تابعة للحرس الثوري الإيراني. وكان من المقرر استخدام هذه الجرافات لإعادة بناء مواقع تخزين الصواريخ.
وأضاف هذا المصدر أن "عناصر الحرس الثوري المسؤولون عن إطلاق الصواريخ سيعودون إلى هذه المواقع، وسيحاولون إطلاق الصواريخ، وإن سلاح الجو الإسرائيلي سيواصل مهاجمة والقضاء على كل ما يشكّل تهديدًا لإسرائيل".
كما نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو متعددة تُظهر استهداف مشغلي إطلاق الصواريخ إلى جانب منصات الإطلاق.
وفي ختام حديثه، شدد المصدر على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل توسيع ضرباته ضد مواقع تخزين وإنتاج الأسلحة التابعة للنظام، وكذلك ضد محاولات إعادة بناء بنيته التحتية".
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن المواجهة مع النظام الإيراني دخلت مرحلة جديدة ومصيرية، مؤكدًا أن هذه المعركة ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا.
وشدد كاتس، في تصريحاته، على أن المعركة الحالية باتت تمثل فصلاً حاسمًا بين "بقاء النظام الإيراني" أو "سقوطه"، معتبرًا أن الشعب الإيراني هو الطرف الوحيد القادر على إنهاء هذا الوضع من خلال نضال حازم يؤدي إلى إسقاط النظام وتحرير إيران.
كما تطرق وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الهجمات الأخيرة، موجهًا الشكر للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تنفيذ الهجوم على جزيرة "خارك"، ووصفه بأنه "رد مناسب ومستحق" على محاولات النظام الإيراني لإغلاق مضيق هرمز.
أعلن نائب الشؤون السياسية في محافظة بوشهر، جنوب غربي إيران، أن جزءًا من المنشآت العسكرية ومطار جزيرة خارك تعرض لأضرار جراء الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على أهداف في الجزيرة.
وقال المسؤول إن "الهجمات التي وقعت فجر السبت 14 مارس (آذار) أدت إلى تضرر جزء من المنشآت العسكرية ومطار خارك".
وأضاف: "بحسب التقارير الواردة، لم تسجل أي خسائر بشرية في صفوف القوات العسكرية أو موظفي الشركات النفطية أو سكان الجزيرة، وجميع القطاعات تواصل أداء مهامها وأنشطتها اليومية".
أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، أن الولايات المتحدة استهدفت بصواريخها جزيرة أبو موسى وجزءًا من جزيرة خارك، مضيفًا أن الهجمات نُفذت "من مواقع محمية داخل الموانئ والأرصفة ومن مخابئ في مدن دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف المتحدث أن إيران "يعد من حقها المشروع، دفاعًا عن سيادتها الوطنية وأراضيها، استهداف مصدر إطلاق الصواريخ الأميركية المعادية"، على حد تعبيره.
وتابع قائلاً: "نطلب من شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمراكز السكانية اتخاذ إجراءات لإخلاء الموانئ والأرصفة حتى لا يلحق بهم أي أذى".
بالتزامن مع موجة الهجمات الأميركية على مواقع للنظام الإيراني في جزيرة خارك، أفاد شهود عيان في رسائل بعثوا بها، بأن السلطات تمنع موظفي قطاع النفط والبتروكيماويات من مغادرة الجزيرة، وتجبرهم على البقاء فيها.
وقال أحد الشهود في هذا السياق: "جميع موظفي وعمال البتروكيماويات والنفط لا يزالون في جزيرة خارك، ويرغبون في المغادرة، لكن النظام الإيراني لا يسمح لهم بالخروج، وهم عالقون هناك".
كما أشار هذا المواطن إلى الخطر المحدق بحياة هؤلاء الموظفين.
يُذكر أن النظام الإيراني، ومنذ اندلاع الحرب، دأب على استخدام وجود المدنيين في الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات، كدروع بشرية.