أعلن موقع "نت ‌بلوکس" المتخصص في رصد اضطرابات الإنترنت حول العالم، صباح السبت 14 مارس (آذار)، أن إيران قد أكملت أسبوعين كاملين من قطع الإنترنت بناءً على توجيهات النظام الإيراني، مما أدخل البلاد في حالة من "الظلام الرقمي".

وأوضح الموقع أن الإيرانيين ما زالوا، بعد مرور أكثر من 336 ساعة، معزولين تمامًا عن العالم الخارجي، حيث يقتصر وصولهم على شبكة "إنترنت" محلية محدودة، في حين تظل خدمات الإنترنت العالمية متاحة فقط للحسابات التي تحظى بموافقة واعتماد الحكومة الإيرانية.

