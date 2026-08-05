خبرگزاری رویترز در گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران منتشر شد، به نقل از این منابع نوشت پس از تهدیدهای دونالد ترامپ، مبنی بر هدف قرار دادن کوه کلنگ‌ گَزَلا و دیگر اهداف از جمله پل‌ها در ایران و بازگشت به «اقدامات نظامی بسیار قدرتمند» مقام‌های جمهوری اسلامی در مجموعه‌ای از تماس‌های دیپلماتیک در سطوح عالی، پیام خود را به کشورهای منطقه منتقل کردند.

دو مقام ارشد ایرانی، دو منبع در کشورهای حاشیه خلیج فارس و یک دیپلمات ارشد منطقه‌ای آگاه از این تماس‌ها به رویترز گفتند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با وزیران امور خارجه عربستان سعودی، ترکیه و قطر و همچنین فرمانده ارتش پاکستان گفت‌وگو کرد. همه این منابع به‌دلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود.

به گفته دیپلمات ارشد منطقه‌ای، عراقچی از متحدان واشینگتن در حاشیه خلیج فارس خواست از نفوذ خود بر ترامپ برای منصرف کردن او از آغاز دور تازه حملات استفاده کنند. او هشدار داد هرگونه حمله به ایران، به اقدام تلافی‌جویانه علیه مواضع آمریکا و تاسیسات انرژی در سراسر منطقه منجر خواهد شد.

این دیپلمات گفت پیام عراقچی در همه گفت‌وگوها یکسان بود: «ما آماده اقدام تلافی‌جویانه‌ایم، اما دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک، بهترین راه برای جلوگیری از تشدید گسترده‌تر درگیری و ویرانی در سراسر منطقه است.»

یک منبع دیگر در کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت این هشدار خطاب به همه کشورهای منطقه بود، اما عمدتا از طریق عربستان سعودی و قطر منتقل شد.

عربستان سعودی تشدید تنش را مساوی با ویرانی بیشتر می‌داند

به گفته دیپلمات ارشد و منابع منطقه‌ای، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، پس از آن با ترامپ گفت‌وگو کرد و از او خواست اقدام نظامی را به تعویق بیندازد، به مذاکرات بازگردد، برای برقراری آتش‌بس تلاش کند و دستیابی به توافقی دیپلماتیک را در پیش گیرد.

رویترز به نقل از نخستین منبع در کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت عربستان سعودی معتقد است تشدید بیشتر تنش‌ها تنها ویرانی بیشتری به بار خواهد آورد. به همین دلیل از ترامپ خواست به دیپلماسی فرصت دهد.»

این تحرکات دیپلماتیک نشان می‌دهد جمهوری اسلامی می‌کوشد از تهدید به ایجاد ویرانی گسترده‌تر در منطقه به‌عنوان اهرمی برای جلوگیری از حملات بیشتر آمریکا استفاده کند. این رویکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند و اقتصادشان به صادرات انرژی وابسته است، در موقعیت دشواری میان واشینگتن و تهران قرار داده است.

قطر، عمان و عربستان سعودی همگی از واشینگتن خواسته‌اند مذاکرات با تهران را از سر بگیرد و مانع آغاز دوباره درگیری شود. دومین مقام ایرانی گفت جمهوری اسلامی هشدار داده است دور دیگری از حملات آمریکا می‌تواند «منطقه را به گلوله‌ای از آتش تبدیل کند».

ترامپ شامگاه شنبه ۱۰ مرداد در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال اعلام کرد به درخواست جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای منطقه و به شرط دسترسی سریع به توافقی که بر اساس آن تنگه هرمز کاملا و فورا باز و تهدید هسته‌ای تهران برطرف شود، از حمله‌ای گسترده‌تر از هر حمله دیگر بعد از جنگ جهانی دوم، چشم پوشیده است.

علی شهابی، تحلیلگر سعودی نزدیک به خاندان حاکم بر عربستان، درباره دیدگاه این پادشاهی نسبت به کنترل تنش در منطقه گفت ترکیبی از پاسخ‌های نظامی متناسب و ادامه فشار بر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، موثرترین مسیر برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک و عملی است.

رهبران جمهوری اسلامی بارها خواستار تعطیلی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه شده‌اند و از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواسته‌اند تبادل اطلاعات با واشینگتن را متوقف کنند. تهران معتقد است این اطلاعات برای تسهیل حملات علیه ایران استفاده شده است.

یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت از نگاه تهران، ترامپ اکنون با دو انتخاب ناخوشایند روبه‌رو است: یا درگیری‌ای را تشدید کند که ممکن است سراسر منطقه را دربر گیرد و عرضه جهانی انرژی را مختل کند، یا نتیجه مذاکراتی را بپذیرد که از پیروزی قاطعی که واشینگتن در پی آن است، فاصله دارد.

دیپلمات ارشد منطقه‌ای گفت یکی از موانع اصلی دستیابی به توافق، اکراه واشینگتن از پذیرفتن نتیجه‌ای است که به تهران امکان دهد خود را پیروز معرفی کند.

این دیپلمات افزود: «ایالات متحده به دنبال چیزی است که بتواند آن را نشانه‌ای از پیروزی خود در جنگ معرفی کند.»