اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دستکم پنج شهروند در شهرهای شاندیز و مشهد، در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام قرار دارند. مهدی ظریف، نجمه امینی، محمد زنگنه، علی زاغی و وحید خدریخواه با اتهاماتی سنگین مانند «محاربه» مواجهاند.
بر اساس گزارشها، ۲۰ شهروند در ارتباط با اعتراضات دی ماه در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند که ایراناینترنشنال توانسته به جزییات پرونده دستکم پنج نفر از آنان دست پیدا کند.
نجمه امینی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده، محمد زنگنه با ابلاغیه جدید دادگاه انقلاب در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد و حکم اعدام مهدی ظریف نیز به گفته منابع آگاه در دیوان عالی کشور تایید شده است. همچنین علی زاغی به اعدام محکوم شده و وحید خدریخواه با اتهام «محاربه» در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد.
اطلاعات بیشتر درباره این زندانیان که در خطر اعدام قرار دارند:
نجمه امینی
دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری، ۱۳ بهمن در مشهد بازداشت شد. او به تازگی به «محاربه» محکوم شده و در خطر اعدام قرار دارد. منابع آگاه گفتند او به دلیل انتشار چند استوری اعتراضی، هنگامی که برای خرید به بازار رفته بود با ضرب و شتم دستگیر شد.
بر اساس این گزارشها، او دو روز در پلیس امنیت بازداشت بود و از او اعتراف اجباری گرفتند.
امینی که اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است، در مدت بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
محمد زنگنه
معترض۲۴ ساله و از زندانیان انقلاب ملی در مشهد، با صدور ابلاغیهای جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته و در اعتراض به این حکم، در زندان وکیلآباد مشهد اعتصاب غذا کرده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، به تازگی ابلاغیهای مبنی بر صدور حکم اعدام برای او صادر کرده است.
محمد زنگنه پیشتر در خرداد ۱۴۰۵ در همین دادگاه با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی»، «شعار علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به مقدسات»، «دعوت به فراخوان و اغتشاش»، «تخریب اموال عمومی» و «آتش زدن بنر علی خامنهای» به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس محکوم شده بود، اما اکنون با صدور این ابلاغیه جدید، جان او در خطر جدی و فوری قرار دارد.
وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیلآباد بسیار نگرانکننده گزارش شده است. او پیش از تماس اخیر خود، به مدت پنج ماه در بیخبری مطلق نگاه داشته شده بود و خانوادهاش هیچگونه تماسی با او نداشتند.
زنگنه در تمام این مدت از حق دسترسی به وکیل و حقوق اولیه یک زندانی محروم بوده است.
مهدی ظریف
۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
به گفته این منبع، مهدی ظریف ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل خانوادگیاش بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجوییها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد. او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است.
این منبع افزود شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، مهدی ظریف را به اعدام محکوم کرده است.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته است.
علی زاغی
یکی دیگر از شهروندان معترض است که در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم شده است. زاغی ۲۲ دی در شهر شاندیز دستگیر شد.
وحید خدریخواه
۳۲ ساله و اهل مشهد، که در زندان وکیلآباد نگهداری میشود، در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، او ۱۹ دیماه از ناحیه پهلو زخمی شد و با توجه به اینکه در ۱۲ سالگی پدر و مادر خود را از دست داده بود، برای درمان به خانه یکی از دوستانش منتقل شد.
ماموران امنیتی شب ۲۹ دیماه به این خانه مراجعه کرده و او را بازداشت کردند.
وحید خدریخواه با اتهام «لیدری اعتراضات» و «محاربه» مواجه است و پرونده او در مرحلهای قرار دارد که احتمال صدور حکم اعدام وجود دارد.