اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد دست‌کم پنج شهروند در شهرهای شاندیز و مشهد، در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام قرار دارند. مهدی ظریف، نجمه امینی، محمد زنگنه، علی زاغی و وحید خدری‌خواه با اتهاماتی سنگین مانند «محاربه» مواجه‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، ۲۰ شهروند در ارتباط با اعتراضات دی ماه در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند که ایران‌اینترنشنال توانسته به جزییات پرونده دست‌کم پنج نفر از آنان دست پیدا کند.

نجمه امینی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده، محمد زنگنه با ابلاغیه جدید دادگاه انقلاب در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد و حکم اعدام مهدی ظریف نیز به گفته منابع آگاه در دیوان عالی کشور تایید شده است. همچنین علی زاغی به اعدام محکوم شده و وحید خدری‌خواه با اتهام «محاربه» در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد.

اطلاعات بیشتر درباره این زندانیان که در خطر اعدام قرار دارند:

نجمه امینی

دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری، ۱۳ بهمن در مشهد بازداشت شد. او به تازگی به «محاربه» محکوم شده و در خطر اعدام قرار دارد. منابع آگاه گفتند او به دلیل انتشار چند استوری اعتراضی، هنگامی که برای خرید به بازار رفته بود با ضرب ‌و شتم دستگیر شد.

بر اساس این گزارش‌ها، او دو روز در پلیس امنیت بازداشت بود و از او اعتراف اجباری گرفتند.

امینی که اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است، در مدت بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است.

محمد زنگنه

معترض۲۴ ساله و از زندانیان انقلاب ملی در مشهد، با صدور ابلاغیه‌ای جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته و در اعتراض به این حکم، در زندان وکیل‌آباد مشهد اعتصاب غذا کرده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، به تازگی ابلاغیه‌ای مبنی بر صدور حکم اعدام برای او صادر کرده است.

محمد زنگنه پیش‌تر در خرداد ۱۴۰۵ در همین دادگاه با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی»، «شعار علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به مقدسات»، «دعوت به فراخوان و اغتشاش»، «تخریب اموال عمومی» و «آتش زدن بنر علی خامنه‌ای» به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس محکوم شده بود، اما اکنون با صدور این ابلاغیه جدید، جان او در خطر جدی و فوری قرار دارد.