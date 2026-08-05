حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، در دیدار با تعدادی از وزیران و معاونانش در دوره ریاست جمهوری، گفت: «در جامعه ما گاهی یک اقلیتی هستند که حرفهای عجیب و غریب میزنند. یک اقلیتی هستند میگویند اگر این جنگ تشدید شود و گسترش بیابد، امام زمان زودتر ظهور میکند و برای ظهور امام باید جنگ را تشدید کنیم.»او ادامه داد: «در سال ۱۳۸۳، یک فردی میخواسته در یکی از میادین اصلی تهران، جایگاهی بزرگ برای سخنرانی امام زمان بسازد و سیستم صوتی مجهزی نیز تهیه کند تا همه مردم تهران بتوانند سخنرانی را بشنوند.»
روحانی اضافه کرد: «یک عده هم هستند که دنبال کاسبی هستند، همان کاسبان تحریم در واقع. آنها هم ممکن است خوشحال باشند که جنگ و آشفتگی ادامه پیدا کند. افرادی هم هستند که ممکن است یک تفکراتی داشته باشد که ما باید برویم جهان را بگیریم و تصرف کنیم و همه را به اصطلاح هدایت کنیم.»
بانک دولتی صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران را بهدلیل بدهی مسدود کرده است. این اقدام کمسابقه در شرایطی انجام شده که صنعت نفت با فشارهای مالی و تحریمهای آمریکا روبهروست.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۱۴ مرداد نوشت بانک صنعت و معدن از بانکهای دولتی است و مدیرعامل آن با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
فارس افزود این اقدام در حالی انجام شده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بدهیهای شرکت ملی نفت تا پایان سال امهال شده و این شرکت برای بازپرداخت آنها تا پایان اسفند مهلت دارد.
این رسانه با اشاره به تحریمهای آمریکا نوشت وزارت خزانهداری این کشور پیشتر محدودیتهای مالی علیه شرکت ملی نفت اعمال کرده بود، اما درباره میزان و منشا بدهی، شمار حسابهای مسدودشده و مبنای حقوقی اقدام بانک صنعت و معدن جزيیاتی ارائه نکرد.
آمریکا در دهههای گذشته بارها جمهوری اسلامی، وزارت نفت و شرکتهای فعال در صنعت انرژی را هدف تحریم قرار داده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز از زمان بازگشت به کاخ سفید، سیاست «فشار حداکثری» را از سر گرفته و بستههای تحریمی متعددی علیه حکومت ایران به اجرا گذاشته است.
در یکی از آخرین نمونهها، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزود.
سابقه مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۴ مرداد در گزارشی به سابقه مسدود شدن برخی حسابهای شرکت ملی نفت از سوی سازمان امور مالیاتی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اشاره کرد.
این خبرگزاری به نقل از مرتضی روحی، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت، نوشت سازمان امور مالیاتی بهدلیل اختلاف بر سر جریمههای مالیاتی، برخی حسابهای این شرکت را مسدود و از آنها برداشت کرده بود.
روحی گفت معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرایی این اقدام را «کانلمیکن» اعلام کرده و پرونده همچنان مفتوح است.
به گفته او، معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرده و اکنون «نگرانی بابت بسته شدن حسابهای شرکت ملی نفت وجود ندارد».
مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت در حالی رخ داده که این شرکت یکی از اصلیترین منابع تامین درآمد ارزی جمهوری اسلامی به شمار میرود و در پی ادامه تحریمهای آمریکا، با محدودیتهای مالی و بانکی گستردهای روبهروست.
تا زمان انتشار این گزارش، بانک صنعت و معدن، شرکت ملی نفت، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره این اقدام واکنشی رسمی نشان نداده و منتشر نکردهاند.
یک مقام اطلاعات نظامی اوکراین گفت کره شمالی استقرار یک یگان موشکی در غرب روسیه را آغاز کرده است؛ یگانی که ممکن است با ۱۲۰ موشک بالستیک و شش پرتابگر برای حمله به اوکراین تجهیز شود.
آندری چرنییاک، از مقامهای اداره اصلی اطلاعات اوکراین، به خبرگزاری رویترز گفت روسیه قصد دارد این یگان را که حدود ۹۰ نیروی کره شمالی در آن هستند، در قالب تیپ موشکی ۱۱۲ در منطقه ورونژ مستقر کند.
به گفته او، پیونگیانگ تاکنون محمولهای تازه شامل ۴۰ موشک «کیان-۲۳» و «کیان-۲۴» و شماری نیروی نظامی به روسیه فرستاده است.
چگونگی نهایی شدن استقرار این یگان و شمار موشکهای آن قرار است در مذاکرات سطح بالا در ماه آینده تعیین شود.
رویترز اعلام کرد نتوانسته است این اطلاعات را بهطور مستقل تایید کند.
وزارت دفاع روسیه و نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
نقش دقیق نیروهای کره شمالی در عملیات موشکی روسیه هنوز روشن نیست. با این حال، استقرار احتمالی این یگان میتواند نشانه گسترش همکاریهای نظامی مسکو و پیونگیانگ باشد.
این گزارش پس از آن منتشر شد که روسیه هفته گذشته، برای نخستین بار از مرداد ۱۴۰۴، دو موشک کره شمالی به سوی اوکراین شلیک کرد.
مقامهای اوکراینی گفتند یکی از این موشکها خانهای مسکونی را در روستای رادوشنه در مرکز این کشور ویران کرد و دستکم پنج عضو یک خانواده را کشت.
منابع نظامی اوکراین میگویند موشکهای «کیان-۲۳» و «کیان-۲۴» نسبت به موشک اسکندر روسیه برد بیشتر و کلاهک سنگینتری دارند، اما دقت آنها بسیار کمتر است.
این موشکها برای اوکراین تهدیدی جدی به شمار میروند، زیرا تنها سامانههای پاتریوت ساخت آمریکا قادر به رهگیری آنها هستند و کییف با کمبود سامانههای پیشرفته پدافند هوایی روبهروست.
راب لی، پژوهشگر ارشد موسسه تحقیقات سیاست خارجی، هشدار داد هرگونه افزایش شمار موشکهای بالستیک روسیه، فشار بیشتری بر پدافند هوایی اوکراین وارد خواهد کرد.
به گفته او، این مساله بهویژه در زمستان و در صورت ازسرگیری حملات سنگین روسیه به شبکه برق اوکراین، اهمیت خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی چرنییاک، کره شمالی از اواخر سال ۲۰۲۳ تا اوت ۲۰۲۵ (پاییز ۱۴۰۲ تا تابستان ۱۴۰۴)، حدود ۱۵۰ موشک بالستیک در اختیار روسیه قرار داده است.
مقامهای اوکراینی همچنین گفتند پیونگیانگ میلیونها گلوله توپ و ۱۴ هزار نیروی نظامی را برای حمایت از جنگ روسیه اعزام کرده است.
حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نیروی کره شمالی همچنان در منطقه کورسک روسیه حضور دارند؛ هرچند به گفته چرنییاک، در حال حاضر بهطور مستقیم در عملیات علیه اوکراین مشارکت نمیکنند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ماه گذشته گفت مسکو خواهان اعزام ۳۰ هزار نیروی دیگر از کره شمالی است و برای پذیرش آنها در منطقه ورونژ آماده میشود.
این گزارش در حالی منتشر شده است که اوکراین ۱۴ مرداد اعلام کرد حملات شبانه روسیه به کییف و مناطق اطراف پایتخت، ۱۷ کشته و ۴۴ زخمی بر جای گذاشت و به چند انبار و ساختمان آسیب رساند.
چهاردهم مرداد، سالگرد صدور فرمان مشروطه، فرصتی است برای بازخوانی خاستگاه، دستاوردها، شکستها و میراث ماندگار این انقلاب در سیاست ایران.
۱۲۰ سال پیش، امضای شاه ایران پای فرمانی چند خطی گذاشته شد که یکی از بزرگترین تغییرات تاریخ سیاسی ایران بود. از آن پس قرار شد قدرت سلطنت نامحدود نباشد، حکومت زیر نظر قانون قرار بگیرد و مردم از طریق نمایندگان خود در اداره کشور سهم داشته باشند.
اما مشروطه نه در یک روز به وجود آمد و نه با امضای یک فرمان به پیروزی کامل رسید. آنچه در چهاردهم مرداد ۱۲۸۵ اتفاق افتاد، آغاز یک چالش طولانی بر سر منشا قدرت بود؛ کشمکشی که هنوز در سیاست ایران ادامه دارد.
چهاردهم مرداد سالگرد چیست؟
چهاردهم مرداد ۱۲۸۵، برابر با پنجم اوت ۱۹۰۶، روز صدور فرمانی است که اجازه تشکیل مجلس شورای ملی را داد.
این فرمان را مظفرالدین شاه قاجار، زیر فشار اعتراضها، اعتصابها و تحصنهای گسترده امضا کرد.
بنابراین چهاردهم مرداد نه روز تصویب قانون اساسی است و نه آغاز جنبش مشروطه؛ سالگرد پذیرش اصل تشکیل مجلس از سوی پادشاه است.
مجلس اول حدود دو ماه بعد، در مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد. نمایندگان سپس قانون اساسی ۵۱ مادهای را نوشتند که مظفرالدین شاه در نهم دی همان سال، حدود ۱۰ روز پیش از مرگش، امضا کرد.
این متن بیشتر شبیه نظامنامه مجلس بود و درباره حقوق مردم و حدود همه نهادهای قدرت توضیح کافی نمیداد.
به همین دلیل متمم قانون اساسی با ۱۰۷ اصل تهیه شد و در مهر ۱۲۸۶ به امضای محمدعلی شاه رسید.
قانون اساسی مشروطه در عمل از ترکیب همین دو سند به وجود آمد.
چرا مردم علیه حکومت قاجار برخاستند؟
ایران آغاز قرن بیستم کشوری با دولت ضعیف، خزانه خالی، دستگاه اداری فاسد و نفوذ گسترده روسیه و بریتانیا بود. پادشاه و دربار برای تامین هزینههای خود از دولتهای خارجی و بانکهای وابسته به آنها وام میگرفتند و امتیازهای اقتصادی میدادند.
تجار ایرانی با تعرفههای سنگین، ناامنی راهها، نوسان قیمتها، کاهش ارزش پول و رقابت نابرابر با شرکتهای خارجی روبهرو بودند. حتی بسیاری از اشراف، زمینداران و اعضای خاندان سلطنتی به بانکهای خارجی بدهکار شده بودند.
جرقه مهم اعتراضها در سال ۱۲۸۴ زده شد؛ زمانی که حاکم تهران چند تاجر قند را به دلیل افزایش قیمت قند فلک کرد، اعتراض بازاریان، روحانیان، روشنفکران و گروههای شهری بالا گرفت.
نخستین خواسته معترضان هنوز «حکومت مشروطه» نبود. آنها عدالتخانه میخواستند؛ نهادی که بتواند در برابر زورگویی ماموران حکومت از مردم دفاع کند و قانون را بدون ملاحظه مقام و ثروت اجرا کند.
با ادامه سرکوب، اعتراضها گستردهتر شد. گروهی از روحانیان به قم مهاجرت کردند و هزاران نفر در سفارت بریتانیا در تهران متحصن شدند.
حضور در سفارت بریتانیا بعدها محل مناقشه و انتقاد شد، اما در آن مقطع، بستنشینی یکی از معدود ابزارهای محافظت از معترضان در برابر بازداشت نیروهای حکومتی بود.
در همین تحصن بود که خواستهها از تاسیس عدالتخانه فراتر رفت و تشکیل مجلس و محدود شدن قدرت شاه در مرکز مطالبات قرار گرفت.
مشروطه یعنی چه؟
مشروطه در سادهترین تعریف یعنی قدرت حاکم «مشروط» به قانون باشد. شاه همچنان بر تخت میمانْد، اما دیگر نمیتوانست اراده خود را به جای قانون بنشاند. مالیات، بودجه، قراردادهای خارجی، وامهای دولتی، واگذاری امتیازها و فروش منابع کشور باید به تصویب مجلس میرسید. وزیران نیز در برابر مجلس مسئول شناخته میشدند و نمایندگان میتوانستند آنها را بازخواست یا با رای عدم اعتماد برکنار کنند.
اصل بیستوششم متمم قانون اساسی اعلام میکرد: «قوای مملکت ناشی از ملت است.»
این جمله رابطه سنتی میان فرمانروا و مردم را زیر و رو میکرد.
در نظام پیشین، رعایا زیر فرمان شاه بودند و قدرت شاه مشروعیتی مستقل از اراده آنان داشت.
در منطق جدید، ملت صاحب قدرت شناخته میشد و سلطنت امانتی بود که از سوی ملت به شاه واگذار شده بود.
متمم قانون اساسی همچنین تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به رسمیت شناخت.
برابری اهالی ایران در برابر قوانین دولتی، امنیت جان و مال و مسکن، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، لزوم اعلام فوری اتهام، مصونیت مکاتبات و آزادی مطبوعات و انجمنها نیز در آن گنجانده شد.
این اصول با معیارهای امروز کامل یا فراگیر نبودند، اما برای جامعهای که در آن فرمان حاکم میتوانست جای قانون بنشیند، تغییری بنیادین به شمار میرفتند.
چه کسانی مشروطه را ساختند؟
مشروطه محصول فعالیت یک طبقه یا جریان سیاسی واحد نبود. بازاریان و تجار از دخالت حکومت و سلطه اقتصادی خارجی ناراضی بودند و روحانیان مشروطهخواه، با استبداد دربار مخالفت میکردند.
روشنفکران، روزنامهنگاران، مترجمان و دانشآموختگان خارج از کشور از قانون، پارلمان، آزادی و تفکیک قوا مینوشتند. انجمنهای مخفی و علنی، اصناف، پیشهوران و گروههای شهری نیز شبکه اجتماعی جنبش را شکل دادند.
این ائتلاف گسترده نقطه قوت مشروطه بود، اما اختلافهای عمیقی در درون خود داشت. برخی مجلس را نهادی برای مشورت با شاه میخواستند و گروهی دیگر آن را نماینده حاکمیت ملت میدانستند.
بخشی از روحانیان مشروطه را سازگار با شریعت معرفی میکردند و برخی دیگر، به رهبری شیخ فضلالله نوری، خواهان «مشروعه» و نظارت مستقیم فقها بر قانونگذاری بودند.
روشنفکران سکولار، سوسیالدموکراتها، تجار، زمینداران و روحانیان درباره حدود آزادی، مالکیت، عدالت اجتماعی و نقش دین توافق نداشتند.
زنان کجای انقلاب مشروطه ایستاده بودند؟
زنان در مجلس اول نماینده نداشتند و قانون انتخابات آنان را، در کنار نظامیان و چند گروه دیگر، از حق رای محروم کرد.
انتخابات نیز عمومی و برابر نبود؛ رایدهندگان در طبقات اجتماعی مشخصی مانند شاهزادگان، علما، تجار، اصناف و مالکان دستهبندی میشدند و شرایط سنی و مالکیتی داشتند.
تهران با حدود سه درصد جمعیت کشور بیش از یکسوم نمایندگان مجلس اول را انتخاب میکرد.
محرومیت سیاسی به معنای غیبت زنان از مشروطه نبود. زنان در تحریم کالاهای خارجی، جمعآوری پول برای تاسیس بانک ملی، تظاهرات و فعالیت انجمنها مشارکت کردند. آنان انجمنهای مستقل ساختند، نامههای اعتراضی نوشتند و برای آموزش دختران، مدرسه تاسیس کردند.
فاصله اوت ۱۹۰۶ تا آوریل ۱۹۱۰، حدود ۵۰ مدرسه دخترانه در تهران گشوده شد؛ مدارسی که از کمکهای خصوصی تامین میشدند و دولت بودجهای برای آنها در نظر نگرفته بود.
بیبیخانم استرآبادی، یکی از نخستین مدارس دخترانه مسلمانان را با نام «دبستان دوشیزگان» راهاندازی کرد. انجمن آزادی زنان نیز با حضور زنانی از طبقات مختلف، از جمله تاجالسلطنه و افتخارالسلطنه، دختران ناصرالدینشاه، تشکیل شد.
فعالان زن با حمله خیابانی، تهدید و اتهام بیاخلاقی روبهرو میشدند، اما آموزش زنان و حق حضور آنان در جامعه را به بخشی از گفتوگوی عمومی تبدیل کردند.
چرا مشروطه به جنگ کشیده شد؟
محمدعلی شاه از آغاز با محدود شدن قدرت سلطنت مخالف بود. اختلاف او با مجلس بر سر اختیار وزیران، بودجه، نیروهای مسلح و حدود قدرت شاه شدت گرفت.
سرانجام در دوم تیر ۱۲۸۷، نیروهای قزاق به فرماندهی افسران روس مجلس را به توپ بستند. شماری از مشروطهخواهان کشته، بازداشت یا تبعید شدند و روزنامهها و انجمنها تعطیل شدند. این دوره به «استبداد صغیر» معروف شد.
مقاومت در شهرهای مختلف ادامه یافت و تبریز به مهمترین مرکز آن تبدیل شد. ستارخان و باقرخان همراه با نیروهای مشروطهخواه ماهها در برابر محاصره و حملات ایستادند. نیروهایی از گیلان و اصفهان نیز به سوی تهران حرکت کردند. در تیر ۱۲۸۸ تهران فتح شد، محمدعلیشاه از سلطنت خلع شد و نظام مشروطه دوباره برقرار شد.
بازگشت مشروطه پایان بحران نبود. روسیه و بریتانیا که ایران را حوزه رقابت و نفوذ خود میدیدند، با استقلال مالی و سیاسی دولت مشروطه مخالفت میکردند.
در نهایت، فشار مشترک این دو قدرت برای اخراج مورگان شوستر، مستشار مالی آمریکایی، به انحلال مجلس دوم و اشغال بخشهایی از ایران به دست نیروهای روسیه انجامید.
ائتلاف مشروطهخواهان نیز درگیر اختلافهای حزبی، ترور و درگیری مسلحانه شده بود.
آیا انقلاب مشروطه شکست خورد؟
پاسخ به این پرسش بستگی دارد به این که پیروزی چگونه تعریف شود.
مشروطه نتوانست حکومتی باثبات، دموکراتیک و پاسخگو ایجاد کند. مداخله خارجی، ضعف دولت مرکزی، قدرت زمینداران و دربار، اختلاف نیروهای مشروطهخواه و نبود نهادهای اداری پایدار، اجرای قانون اساسی را دشوار کرد.
در دوره رضا شاه نیز مجلس بهتدریج استقلال خود را از دست داد و به نهاد تاییدکننده سیاستهای حکومت تبدیل شد.
با این حال، مشروطه را نمیتوان رخدادی شکستخورده و بیاثر دانست.
این انقلاب برای نخستین بار مفاهیمی چون قانون اساسی، مجلس منتخب، تفکیک قوا، مسئولیت وزیران، بودجه عمومی، حقوق ملت و حاکمیت ملی را به ساختار رسمی حکومت ایران وارد کرد.
پس از مشروطه، حتی حکومتهای اقتدارگرا ناچار بودند قدرت خود را با زبان قانون، ملت، انتخابات و مجلس توجیه کنند.
مهمترین دستاورد مشروطه تغییر معنای «مردم» بود. ساکنان ایران که در ادبیات حکومت رعیت نامیده میشدند، بهتدریج با عنوان ملت، هموطن و صاحب حق، وارد سیاست شدند.
مفهوم وطن نیز از قلمرو زیر فرمان شاه به سرزمینی مشترک تبدیل شد که مردم میتوانستند برای دفاع از آزادی و استقلال آن بسیج شوند.
چرا مشروطه هنوز موضوع امروز ایران است؟
بحث مرکزی مشروطه پس از ۱۲۰ سال همچنان حلنشده باقی مانده است: منشا قدرت حکومت کجاست؟ آیا قانون باید اراده حاکمان را محدود کند یا نهادهای حاکم میتوانند قانون را مطابق مصلحت خود تفسیر و تعطیل کنند؟ آیا مردم شهروندان صاحب حقاند یا جمعیتی که باید اطاعت کنند؟ چه نهادی بر بودجه، منابع کشور، قراردادهای خارجی و تصمیمهای جنگ و صلح نظارت دارد؟
مشروطه پاسخ روشنی پیشنهاد کرد: قدرت از ملت سرچشمه میگیرد، حکومت باید محدود و پاسخگو باشد و قانون باید بالاتر از اراده فرمانروا قرار گیرد.
همزمان، تناقضهای خود را نیز به جا گذاشت؛ از محرومیت زنان و بخش بزرگی از جامعه از حق رای تا گنجاندن نظارت فقها بر قانونگذاری و محدود کردن برخی آزادیها به موازین مذهب رسمی.
حوثیهای یمن، گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد نفتکش عربستان سعودی با نام «وفا» را در شمال دریای سرخ، مقابل منطقه ینبع، با چند موشک بالستیک هدف قرار داده است.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیها، چهارشنبه ۱۴ مرداد با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس گفت موشکهای شلیکشده با دقت به هدف اصابت کردند.
او افزود این عملیات بخشی از تصمیم حوثیها برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی و تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» بوده است.
سخنگوی نظامی حوثیها، زمان دقیق این حمله را در بیانیه خود اعلام نکرد و مقامهای عربستان سعودی نیز تا زمان انتشار این گزارش به آن واکنشی نشان ندادهاند.
این حمله در حالی اعلام شد که شامگاه ۱۳ مرداد، وزارت حملونقل یمن از غرق شدن یک کشتی هندی پس از هدف قرار گرفته شدن از سوی حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در آبهای منطقه خبر داد و اعلام کرد نیروی دریایی یمن با همکاری گارد ساحلی، همه خدمه این کشتی را نجات داده است.
این وزارتخانه حملات حوثیها به کشتیهای تجاری را «تروریستی» و ناقض آزادی کشتیرانی و قوانین بینالمللی دریانوردی خواند و خواستار موضعی قاطع در برابر آنها شد.
ادامه محاصره دریایی
حوثیها همچنین اعلام کردند با حمله ۱۴ مرداد، شمار نفتکشهای عربستان سعودی که از آغاز محاصره دریایی در ۳۱ تیر هدف قرار گرفتهاند، به هشت فروند افزایش یافته است.
در این بیانیه آمده است ۲۹ نفتکش عربستان سعودی نیز از زمان آغاز این عملیات در دریای سرخ و دریای عرب، از ادامه مسیر بازمانده و ناچار به بازگشت شدهاند.
حوثیها افزودند تشدید محاصره دریایی از بابالمندب، عربستان سعودی را وادار کرده است مسیر نفتکشهای خود را به شمال دریای سرخ تغییر دهد.
این گروه تاکید کرد عملیات برای هدف قرار دادن این نفتکشها در شمال دریای سرخ و بستن مسیرهای عبور آنها ادامه مییابد و تشدید خواهد شد.
حوثیهای مورد حمایت حکومت ایران بخشهای وسیعی از یمن، از جمله صنعا، پایتخت این کشور، را در کنترل دارند.
حملات تازه این گروه به نفتکشهای عربستان سعودی میتواند خطر گسترش تنشها و اختلال در کشتیرانی و انتقال انرژی از مسیر دریای سرخ را افزایش دهد.
اعلام محاصره دریایی و حمله به نفتکشها، شدیدترین مرحله تنش میان حوثیها و عربستان سعودی از زمان برقراری آتشبس سال ۲۰۲۲ به شمار میرود.
این تحولات در حالی رخ داده است که تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد و نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ، تنگه هرمز و دیگر آبهای منطقه افزایش یافته است.
سایت واینت نیز ۱۳ مرداد گزارش داد حوثیها و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یک مرکز عملیاتی مشترک در عراق ایجاد کردهاند.
ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد حملات گسترده روسیه به کییف و مناطق اطراف آن دستکم ۱۷ کشته و ۴۴ زخمی بر جای گذاشت و به انبارهای شرکتهای غیرنظامی، زیرساختها و یک ایستگاه راهآهن آسیب رساند.
رییسجمهوری اوکراین چهارشنبه ۱۴ مرداد گفت روسیه در حملات خود از ۲۴ موشک بالستیک، چهار موشک زیرکون یا اونیکس و ۱۱۵ پهپاد استفاده کرد که شمار قابل توجهی از آنها دارای پیشرانه جت بودند.
نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد در این حملات، ۹۸ فروند از ۱۱۵ پهپاد تهاجمی روسیه را سرنگون کرده است. با این حال، هیچ یک از ۲۸ موشک شلیکشده رهگیری نشدند؛ از جمله ۲۴ موشک بالستیک اسکندر-ام یا اس-۴۰۰ و چهار موشک ضدکشتی زیرکون یا اونیکس.
به گفته زلنسکی، اهداف اصلی حمله انبارهای متعلق به شرکتهای غیرنظامی، از جمله یک شرکت تولید نوشیدنی، انبارهای مصالح ساختمانی و مراکز لجستیکی بود.
او تاکید کرد این تاسیسات ارتباطی با جنگ نداشتند.
پیش از این مقامهای اوکراینی اعلام کرده بودند حملات شبانه روسیه به کییف و مناطق اطراف این شهر، ۱۴ کشته و ۲۷ زخمی بر جای گذاشته و به چند انبار و ساختمان آسیب رسانده است.
مقامهای محلی خبر دادند یک نفر در داخل شهر کییف کشته شده و ۲۴ نفر زخمی شدند.
هشدار حمله هوایی در پایتخت سه میلیون نفری اوکراین بیش از یک ساعت ادامه داشت.
اداره نظامی کییف گفت در حملهای که پس از نیمهشب آغاز شد، هفت نقطه هدف قرار گرفت.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، اعلام کرد امدادگران دو نفر را از زیر آوار یک انبار ویرانشده در نزدیکی مرکز شهر بیرون کشیدند، اما ممکن است افراد دیگری همچنان زیر آوار باشند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات چند انبار و محل نگهداری کالا را به آتش کشید. بقایای یک موشک سرنگونشده نیز در کنار ساختمانی مسکونی فرود آمد و آتشسوزی گستردهای در حومه شهر روی داد.
اداره نظامی کییف همچنین از نشت آمونیاک در پی حمله خبر داد و گفت که نیروهای امدادی برای مهار آن وارد عمل شدهاند.
وزارت دفاع روسیه ۱۴ مرداد اعلام کرد مراکز لجستیکی و تدارکاتی در کییف و مناطق اطراف آن را به دلیل استفاده نظامی هدف قرار داده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نیروهای روسیه سه کشتی را در دریای سیاه هدف قرار دادند که به گفته مسکو، برای انتقال محمولههای نظامی اوکراین استفاده میشدند.
رویترز نتوانسته است همه گزارشهای منتشرشده در مورد حملات را بهطور مستقل تایید کند.
روسیه در هفتههای اخیر حملات خود را به کییف را افزایش داده است.
همزمان، اوکراین نیز یک مرکز لجستیکی متعلق به فروشگاه اینترنتی «وایلدبریس»، بزرگترین خردهفروشی آنلاین روسیه، را در خاک این کشور هدف قرار داد.
وایلدبریس یکی از ارکان اصلی اقتصاد مصرفی روسیه به شمار میرود و اغلب از آن بهعنوان نسخه روسی شرکت آمازون یاد میشود.
اوکراین از ۲۷ تیر تا ۱۱ مرداد، حدود ۱۲ مرکز وابسته به این شرکت را هدف قرار داد.
این تحولات در حالی است که یک مقام اطلاعات نظامی اوکراین گفته است کره شمالی استقرار یک یگان موشکی در غرب روسیه را آغاز کرده است؛ یگانی که بنا بر گزارش رویترز ممکن است با ۱۲۰ موشک بالستیک و شش پرتابگر برای حمله به اوکراین تجهیز شود.
روسیه و اوکراین هر دو هدف قرار دادن غیرنظامیان را در جنگی که با تهاجم تمامعیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، رد میکنند.