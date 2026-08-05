کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، در گفتوگو با دیدهبان ایران، اعلام کرد تنها خاصیت این مذاکرات این بوده که جمهوری اسلامی مدام ضرر داده و خسارت دیده است. او افزود کسانی که همچنان بر مذاکره پافشاری میکنند و در این مسیر بنبست حرکت میکنند، باید منطق و استدلال خود را بیان کنند.
این عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت که مطرح شدن رها کردن مدیریت تنگه هرمز در ازای لغو تحریمها، «با واقعیت مطابقت ندارد.»
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: «این موضوع در پیشنهاد ۱۴ مادهای چند ماه پیش مطرح شد، اما آمریکا زیر آن زد و به تعبیری آن را پاره کرد.»
غضنفری افزود قبل از مذاکرات محاصره دریایی وجود نداشت، اما چند روز بعد از مذاکره محاصره دریایی اعمال شد.
او گفت: «این خسارت بعد از مذاکرات شروع شد. پیش از مذاکرات تحریمها وجود داشت، اما وقتی آقایان مذاکره را شروع کردند، طی سه ماه گذشته تحریمهای جدیدی به تحریمهای قبل اضافه شد. حین مذاکرات نه تنها پولی از اموال مسدود شده آزاد نشد، بلکه ارزهای دیجیتال ما را هم مصادره و توقیف کردند.»
غضنفری گفت: «جزییات مذاکره و مساله تنگه هرمز را باید در قالب طرح سوال از وزیر خارجه مطرح کرد.»
ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد حملات گسترده روسیه به کییف و مناطق اطراف آن دستکم ۱۷ کشته و ۴۴ زخمی بر جای گذاشت و به انبارهای شرکتهای غیرنظامی، زیرساختها و یک ایستگاه راهآهن آسیب رساند.
رییسجمهوری اوکراین چهارشنبه ۱۴ مرداد گفت روسیه در حملات خود از ۲۴ موشک بالستیک، چهار موشک زیرکون یا اونیکس و ۱۱۵ پهپاد استفاده کرد که شمار قابل توجهی از آنها دارای پیشرانه جت بودند.
نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد در این حملات، ۹۸ فروند از ۱۱۵ پهپاد تهاجمی روسیه را سرنگون کرده است. با این حال، هیچ یک از ۲۸ موشک شلیکشده رهگیری نشدند؛ از جمله ۲۴ موشک بالستیک اسکندر-ام یا اس-۴۰۰ و چهار موشک ضدکشتی زیرکون یا اونیکس.
به گفته زلنسکی، اهداف اصلی حمله انبارهای متعلق به شرکتهای غیرنظامی، از جمله یک شرکت تولید نوشیدنی، انبارهای مصالح ساختمانی و مراکز لجستیکی بود.
او تاکید کرد این تاسیسات ارتباطی با جنگ نداشتند.
پیش از این مقامهای اوکراینی اعلام کرده بودند حملات شبانه روسیه به کییف و مناطق اطراف این شهر، ۱۴ کشته و ۲۷ زخمی بر جای گذاشته و به چند انبار و ساختمان آسیب رسانده است.
مقامهای محلی خبر دادند یک نفر در داخل شهر کییف کشته شده و ۲۴ نفر زخمی شدند.
هشدار حمله هوایی در پایتخت سه میلیون نفری اوکراین بیش از یک ساعت ادامه داشت.
اداره نظامی کییف گفت در حملهای که پس از نیمهشب آغاز شد، هفت نقطه هدف قرار گرفت.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، اعلام کرد امدادگران دو نفر را از زیر آوار یک انبار ویرانشده در نزدیکی مرکز شهر بیرون کشیدند، اما ممکن است افراد دیگری همچنان زیر آوار باشند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات چند انبار و محل نگهداری کالا را به آتش کشید. بقایای یک موشک سرنگونشده نیز در کنار ساختمانی مسکونی فرود آمد و آتشسوزی گستردهای در حومه شهر روی داد.
اداره نظامی کییف همچنین از نشت آمونیاک در پی حمله خبر داد و گفت که نیروهای امدادی برای مهار آن وارد عمل شدهاند.
وزارت دفاع روسیه ۱۴ مرداد اعلام کرد مراکز لجستیکی و تدارکاتی در کییف و مناطق اطراف آن را به دلیل استفاده نظامی هدف قرار داده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نیروهای روسیه سه کشتی را در دریای سیاه هدف قرار دادند که به گفته مسکو، برای انتقال محمولههای نظامی اوکراین استفاده میشدند.
رویترز نتوانسته است همه گزارشهای منتشرشده در مورد حملات را بهطور مستقل تایید کند.
روسیه در هفتههای اخیر حملات خود را به کییف را افزایش داده است.
همزمان، اوکراین نیز یک مرکز لجستیکی متعلق به فروشگاه اینترنتی «وایلدبریس»، بزرگترین خردهفروشی آنلاین روسیه، را در خاک این کشور هدف قرار داد.
وایلدبریس یکی از ارکان اصلی اقتصاد مصرفی روسیه به شمار میرود و اغلب از آن بهعنوان نسخه روسی شرکت آمازون یاد میشود.
اوکراین از ۲۷ تیر تا ۱۱ مرداد، حدود ۱۲ مرکز وابسته به این شرکت را هدف قرار داد.
این تحولات در حالی است که یک مقام اطلاعات نظامی اوکراین گفته است کره شمالی استقرار یک یگان موشکی در غرب روسیه را آغاز کرده است؛ یگانی که بنا بر گزارش رویترز ممکن است با ۱۲۰ موشک بالستیک و شش پرتابگر برای حمله به اوکراین تجهیز شود.
روسیه و اوکراین هر دو هدف قرار دادن غیرنظامیان را در جنگی که با تهاجم تمامعیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، رد میکنند.
مهدی (سیکان) روشنی، شهروند اهل ملکشاهی و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
هرانا گزارش داد روشنی به قتل یکی از ماموران نیروی انتظامی متهم شده است. او پس از بازداشت، مدتی برای بازجویی به تهران منتقل شد و سپس به ایلام بازگردانده شد. روشنی اکنون در زندان ایلام نگهداری میشود.
یک منبع آگاه به هرانا گفت او هنگام انتقال و بازجویی، بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته است.
حکم اعدام روشنی حدود یک ماه پیش به او ابلاغ شد و خانوادهاش با پیگیری از طریق وکیل او، به این حکم اعتراض کردهاند.
افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ماههای اخیر، اعتراض گسترده نهادهای حقوقبشری، خانوادههای دادخواه، زندانیان و شماری از تشکلهای مدنی و صنفی را برانگیخته است.
در تازهترین واکنش، کانون نویسندگان ایران اعلام کرد اعدام زندانیان سیاسی در ماههای اخیر «یکی از هولناکترین شیوههای سرکوب معترضان» است و آن را «فرمان قتلی» خواند که پس از بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی، شکنجه و اعترافات اجباری، اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
بازداشت دوباره و روایت شکنجه
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد روشنی اول بهمن ۱۴۰۴ در خانهاش بازداشت و به تهران منتقل شد. او اواخر اردیبهشت با سپردن وثیقه آزاد شد، اما حدود دو هفته بعد بار دیگر بازداشت شد و خانوادهاش از آن زمان تاکنون از وضعیت او بیخبرند.
یکی از افرادی که روشنی را پس از بازگشت از تهران دیده بود، به این سازمان گفت آثار شوک الکتریکی و ضربات شلاق در سراسر بدن او مشهود بود. به گفته این شاهد، روشنی با وجود تحمل شکنجه حاضر به اعتراف نشده بود.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری، شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدگان در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
یک منبع آگاه دیگر گفت خانواده روشنی حدود یک ماه پیش از صدور حکم اعدام مطلع شدند و به آنها گفته شد او به اتهام قتل احسان آقاجانی، از نیروهای انتظامی استان ایلام، محکوم شده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا دیماه ۱۴۰۴ گزارش داد آقاجانی در جریان اعتراضات ۱۶ دیماه در شهرستان ملکشاهی کشته شد.
در یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران بهشکل چشمگیری افزایش یافته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و صدها تن دیگر را به اعدام، حبسهای طولانیمدت و مصادره اموال محکوم کرده است.
امید بهزاد و پوریا صفوت، آروین خیرخواه، ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی و عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی از جمله زندانیان سیاسیاند که در هفتههای اخیر اعدام شدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به مذاکرات جاری هشدار داد اگر جمهوری اسلامی توافق نکند یا بار دیگر از توافق احتمالی عقبنشینی کند، با پیامدهای «بسیار سختی» روبهرو خواهد شد. او همچنین گفت تنگه هرمز باید «خیلی زود» بازگشایی شود.
ترامپ در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز که صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران پخش شد، گفت: «تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد؛ در غیر این صورت، آنها ضربه بسیار سختی خواهند خورد و بعد تنگه باز خواهد شد. آنها این را میدانند و درک میکنند.»
همزمان اکسیوس گزارش داد «آمریکا، ایران و عمان» به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند و واشینگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام شود.
به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳ مرداد تایید این توافق را تکمیل کرده است.
اکسیوس به نقل از منابع خود نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته با این طرح موافقت کرده است.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی گفتوگو با آمریکا را رد کرده و مذاکرات جاری را میان «دو کشور همجوار» دانستهاند.
مذاکرات اصلی درباره سلاح هستهای
ترامپ جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را اصلیترین محور مذاکرات خواند و افزود: «من چارهای ندارم. آنها نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند. مساله بسیار ساده است.»
به گفته رییسجمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی اکنون نیز قادر به دستیابی به سلاح هستهای نیست، اما این محدودیت قرار است در قالب یک توافق رسمی تثبیت شود.
او روند مذاکرات را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت مقامهای تهران خواهان توافقاند، هرچند در اظهارات علنی خود انجام گفتوگو با آمریکا را انکار میکنند: «به شما میگویند گفتوگوهای فوقالعادهای داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر میشود و میگوید ما دیداری نداشتهایم.»
ترامپ با اشاره به انکار گفتوگوهای هستهای از سوی مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «پس درباره چه چیزی صحبت کردیم؟ آنجا نشستهایم و دست روی دست گذاشتهایم؟»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت آنچه تهران علنا اعلام میکند اهمیتی ندارد و «تنها چیزی که اهمیت دارد، عمل است».
او افزود: «آنها خواهان توافقاند. خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. اگر توافق نکنند، اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد.»
از سوی دیگر، شبکه خبری اماس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد میکنند تا شرطهای جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد.
بر اساس این طرح، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آبهای سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.
ضربه اصلی هنوز در راه است
ترامپ همچنین گفت آمریکا در آستانه انجام حملهای گسترده علیه جمهوری اسلامی بود که به گفته او، میتوانست «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد، اما مقامهای تهران برای جلوگیری از آن خواستار مذاکره شدند: «آنها با من تماس گرفتند و بسیار مودبانه گفتند: لطفا، میتوانیم گفتوگو کنیم؟»
او افزود که با این درخواست موافقت کرده و پاسخ داده است: «بالاخره بیایید این موضوع را حلوفصل کنیم.»
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به حملات پیشین به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در ایران گفت: «ضربه بسیار بسیار سختی به آنها زدیم، اما ضربه اصلی هنوز در راه است.»
او در عین حال ابراز امیدواری کرد که واشینگتن ناچار به اجرای چنین حملهای نشود.
همزمان، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گزارش سیانان درباره مصرف نزدیک به ۸۰ درصد از ذخایر پیش از جنگ موشکهای رهگیر تاد را رد کرد، اما آماری جایگزین ارائه نداد.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز نیز ۱۳ مرداد به نقل از سه منبع گزارش داد آمریکا در جنگ ایران تقریبا تمام موشکهای دوربرد دقیق خود را به کار برده است.
سیانان همچنین گزارش داده بود ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی حدود نیمی از موشکهای رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده و فرماندهان ارشد درباره کاهش ذخایر مهمات پنتاگون هشدار دادهاند.
ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکسنیوز گفت دولتهای پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید طی ۵۰ سال گذشته مساله برنامه هستهای ایران را حل میکردند.
او افزود: «من کاری را انجام دادم که ناگزیر به انجامش بودم، زیرا اگر آنها سلاح هستهای داشتند، سراسر جهان جای متفاوتی میشد.»
ترامپ همچنین باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، را متهم کرد که کوشیده با پرداخت پول، جمهوری اسلامی را به توافق ترغیب کند.
دانشمندان خبر دادند بخش دوم موشک فالکون ۹ اسپیسایکس که پس از پرتاب یک فرودگر ماه در فضا رها شده بود، ساعت ۱۰:۰۵ صبح چهارشنبه به وقت ایران با سرعت حدود هشت هزار و ۶۹۰ کیلومتر بر ساعت به سطح ماه برخورد میکند. این رویداد بار دیگر مساله زبالههای فضایی را برجسته کرده است.
این قطعه که ابعادی در حد یک اتوبوس مدرسه و حدود چهار تن وزن دارد، دیماه ۱۴۰۳ در ماموریت پرتاب فرودگر ماه شرکت فایرفلای اروسپیس به کار گرفته شد. شرکتی که نخستین فرود کاملا موفق یک فضاپیمای تجاری روی ماه را در کارنامه دارد.
اسپیسایکس، شرکت فضایی ایلان ماسک، اعلام کرد این برخورد عمدی نیست و انتظار میرود قطعه موشک به دهانه اینشتین در لبه غربی ماه اصابت کند؛ منطقهای که مشاهده آن از زمین معمولا دشوار است.
کارشناسان پیش از این گفتند که این برخورد ابری از غبار ماه ایجاد میکند که احتمالا در نور خورشید قابل مشاهده خواهد بود، اما دیدن آن با چشم غیرمسلح از زمین بسیار دشوار است.
تغییر مسیر بر اثر گرانش و فعالیت خورشیدی
بخشهای جداشونده موشک معمولا پس از رساندن محموله به مدار، به جو زمین بازمیگردند و در آن میسوزند یا در اقیانوس سقوط میکنند.
ماموریت ارسال فرودگر به ماه، برخلاف پرتابهای نزدیکتر به زمین، به نیروی پیشران بیشتری نیاز داشت. به همین دلیل، بخش دوم موشک در فضا باقی ماند و در میان هزاران قطعه زباله فضایی سرگردان شد؛ زبالههایی که ماهوارههای فعال باید از آنها دوری کنند.
ستارهشناسان اوایل سال جاری میلادی دریافتند این قطعه که سوخت باقیماندهاش را تخلیه کرده و دیگر قابل کنترل نبود، در مسیری مداری قرار گرفت که به برخورد با ماه منتهی میشود.
جولیانا شایمن، مدیر برنامههای علمی ناسا و برنامه دراگون در اسپیسایکس، گفت ترکیبی از فعالیت خورشیدی و نیروهای گرانشی این قطعه را در مسیر برخورد با ماه قرار داد.
بیل گری، سازنده یک نرمافزار نجومی پرکاربرد، گفت این برخورد ممکن است از نظر علمی اهمیت داشته باشد و اطلاعاتی به دانش موجود بیفزاید، اما خطری برای کسی ایجاد نمیکند.
او افزود این رویداد بیدقتی در نحوه جمعآوری و دفع تجهیزات باقیمانده در فضا را برجسته میکند.
سابقه برخورد با ماه
برخورد زبالههای فضایی با ماه نادر است. اسفند ۱۴۰۰ نیز یکی از بخشهای جداشونده یک موشک چینی پس از پایان ماموریتی آزمایشی در ماه، با سطح آن برخورد کرد.
ناسا در سال ۲۰۰۹ عمدا بخشی از یک موشک را به سطح ماه کوبید تا تودهای از غبار و مواد سطح ماه را که بر اثر برخورد به هوا برخاست، بررسی کند.
این سازمان در دهه ۱۹۷۰ نیز چند بخش جداشونده موشک ساترن پنج را عمدا به سطح ماه کوبید تا اثرات لرزهای این برخوردها را بررسی کند.
در سالهای اخیر چند فرودگر نیز هنگام فرود روی ماه سقوط کردهاند؛ از جمله لونا-۲۵ روسیه در سال ۲۰۲۳ و چاندرایان-۲ هند و برشیت اسرائیل در سال ۲۰۱۹.
به گفته شایمن، ناسا و اسپیسایکس در حال بررسی راههایی برای جلوگیری از تکرار چنین برخوردهایی هستند.
ناسا قصد دارد در قالب برنامه آرتمیس از اواخر این دهه، پایگاهی روی ماه بسازد و ماموریتهای منظم فضانوردان به سطح آن انجام شود.
اکسیوس گزارش داد «آمریکا، ایران و عمان» به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند و واشینگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام شود. به نوشته اکسیوس مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سهشنبه تایید این توافق را تکمیل کرده است.
اکسیوس در گزارشی که صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران منتشر شد، به نقل از دو منبع منطقهای و یک مقام آمریکایی نوشت دو منبع منطقهای گفتهاند توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت ۶۰ روزه میان عمان و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد.
دو منبع منطقهای به این رسانه آمریکایی گفتند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته (شنبه و یکشنبه، ۱۰ و ۱۱ مرداد) با این توافق موافقت کرد . فرآیند تایید مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سهشنبه تکمیل شد.
این رسانه در حالی به پیشرفت مذاکرات میان سه کشور اشاره کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی هرگونه گفتوگو با آمریکا را رد و تاکید کردهاند مذاکرات جاری میان «دو کشور همجوار» پیش میرود.
گزارش اکسیوس ادعای پیشین روزنامه تلگراف و شبکه خبری اماس ناو مبنی بر عبور کشتیهای ورودی از مسیر شمالی تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتیهای خروجی از مسیر واقع در آبهای سرزمینی عمان با نظارت جمهوری اسلامی را تایید میکند.
اکسیوس درباره جزییات این توافق موقت نوشت: «در این دوره ۶۰ روزه تمام کشتیهای ورودی به تنگه از مسیر شمالی و از میان آبهای ایران عبور خواهند کرد. تمام کشتیهایی که از تنگه خارج میشوند و بهسوی دریای عرب میروند نیز با هماهنگی [حکومت] ایران از مسیر جنوبی و از میان آبهای عمان عبور خواهند کرد. در این دوره ۶۰ روزه، هیچگونه عوارض یا هزینهای دریافت نخواهد شد.»
بر اساس این گزارش، «طرفها» به مدت ۳۰ روز برای پاکسازی مینهای دریایی از مسیر میانی تنگه هرمز تلاش خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، این مسیر بر اساس مفاد یک سازوکار دائمی که عمان و جمهوری اسلامی درباره آن مذاکره خواهند کرد، برای رفتوآمد کشتیهای ورودی و خروجی به کار گرفته خواهد شد.
در گزارش اکسیوس روشن نشده است که کدام کشورها در فرآیند مینروبی نقش دارند.
منابع منطقهای از نقش فعال آمریکا در مذاکرات خبر میدهند
منابع منطقهای در گفتوگو با اکسیوس بر «مشارکت فعالانه» کاخ سفید در مذاکره با جمهوری اسلامی تاکید کردند. آنها گفتند: «در روزهای گذشته چند تماس میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، انجام شد.»
دو منبع منطقهای دیگر نیز گفتند عراقچی در تعطیلات آخر هفته در اصل با این توافق موافقت کرد، اما همچنان به تایید مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت.
یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقهای نیز به اکسیوس گفتند رهبری جمهوری اسلامی روند تایید این توافق را سهشنبه تکمیل کرد.
ساعاتی پیش از انتشار این گزارش، روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این آبراه را میپردازند.
همزمان، شبکه خبری اِماِس ناو به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانهای که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات جاری میان تهران و مسقط است، نوشت واشینگتن و کشورهای اروپایی عمان را تحت فشار گذاشتهاند تا شرطهای جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد.
در این گزارش به جزییاتی درباره طرح مورد بررسی طرفین اشاره شده بود. بر این اساس، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آبهای سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.
این رسانه نوشت جزییات نهایی توافق هنوز روشن نیست، اما ممکن است تهران در آستانه کسب کنترل بیشتری بر این آبراه راهبردی، در مقایسه با پیش از آغاز حملات دولت ترامپ به ایران در نهم اسفند باشد.