دادستان‌های ایالتی آلمان چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام کردند پس از تایید وجود ماده منفجره در پهپاد کشف‌شده، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفته‌اند.

به گفته دادستانی، دفتر رسیدگی به جرائم افراط‌گرایی و ماموران واحد مبارزه با تروریسم نیز به روند تحقیقات پیوسته‌اند.

به‌گفته پلیس، اندکی پیش از نیمه‌شب و پس از مشاهده یک جسم پرنده در نزدیکی فرودگاه، هر دو باند پروازی بسته شد و چند پرواز، از جمله یک پرواز مسافربری، به فرودگاه‌های دیگر تغییر مسیر دادند.

نیروهای امنیتی همچنین یک ربات خنثی‌سازی بمب را برای بررسی شی مشکوک در نزدیکی باند جنوبی به محل اعزام کردند.

مقام‌های آلمانی خبر دادند چاشنی انفجاری پهپاد با موفقیت جدا شده است. روزنامه بیلد نیز گزارش داد تصاویر اشعه ایکس وجود یک چاشنی انفجاری را تایید کرده، اما این چاشنی معیوب بوده است.

به‌نوشته این روزنامه، ماده منفجره احتمالا از نوعی بوده که با کود شیمیایی و بنزین قابل ساخت است.

هم‌زمان، یک هواپیمای باری که به‌دلیل شرایط امنیتی از فرود در لایپزیگ صرف‌نظر کرده بود، در حین پرواز با جسمی ناشناس برخورد کرد، اما در نهایت با سلامت در فرودگاه هانوفر به زمین نشست.

گزارش‌ها حاکی است پس از فرود، آسیب جزئی در بخش دماغه این هواپیما مشاهده شد.

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فرودگاهی با اهمیت راهبردی

فرودگاه لایپزیگ/هاله در شرق آلمان یکی از مراکز مهم لجستیکی اروپا به شمار می‌رود.

این فرودگاه علاوه بر اینکه پایگاه اصلی فعالیت شرکت دی‌اچ‌ال است، از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به یکی از مراکز عملیاتی شرکت هواپیمایی باری آنتونوف اوکراین تبدیل شده است.

فرودگاه لایپزیگ/هاله همچنین در انتقال تجهیزات نظامی برای ارتش آلمان و متحدان ناتو نقش مهمی ایفا می‌کند.

شرکت دی‌اچ‌ال یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های لجستیک و حمل‌ونقل جهان و از زیرمجموعه‌های گروه آلمانی «دویچه پست دی‌اچ‌ال» است.

سخنگوی پلیس اعلام کرد باند جنوبی فرودگاه تا پایان بررسی‌های کارشناسان مواد منفجره بسته ماند و چندین هواپیما، از جمله یک پرواز مسافربری، در طول شب به فرودگاه‌های دیگر هدایت شدند.

رفت‌وآمد عادی هواپیماها بامداد ۱۴ مرداد از سر گرفته شد، اما تنها باند شمالی فرودگاه فعال بود و بازرسان هم‌زمان در باند جنوبی به جمع‌آوری شواهد و بررسی محل حادثه ادامه دادند.

اولکسی ماکی‌یف، سفیر اوکراین در آلمان، با اشاره به حادثه اخیر، انگشت اتهام را به سوی مسکو نشانه رفت و گفت: «اگر روسیه نباشد، پس چه کسی می‌تواند باشد؟»

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

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نگرانی از تکرار اقدامات خرابکارانه

حادثه اخیر در شرایطی رخ داد که فرودگاه‌های آلمان در ماه‌های گذشته پس از مشاهده مکرر پهپادهای ناشناس بر فراز مراکز حساس، از جمله فرودگاه‌ها، پایگاه‌های نظامی، تاسیسات انرژی و شرکت‌های لجستیکی، در وضعیت آماده‌باش قرار دارند.

پلیس فدرال آلمان پیش‌تر اعلام کرده بود احتمال دارد بخشی از این پروازهای غیرمجاز از سوی عوامل وابسته به روسیه سازمان‌دهی شده باشد.

در عین حال، مقام‌های وزارت کشور آلمان تاکید کردند تاکنون هیچ مدرکی دال بر ارتباط میان حادثه اخیر و اقدامات خرابکارانه سال‌های گذشته به دست نیامده است.

نهادهای امنیتی اروپا در حال بررسی مجموعه‌ای از حوادث مربوط به سال ۲۰۲۴ هستند که در آن چند وسیله آتش‌زا در بسته‌های پستی پنهان شده بود و آتش‌سوزی‌هایی ایجاد کرد؛ رخدادهایی که به نگرانی‌ها درباره خرابکاری علیه شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی بار دامن زد.

برخی از این وسایل در یک انبار شرکت دی‌اچ‌ال در لایپزیگ و همچنین در محموله‌های باری در حال انتقال در نقاط مختلف اروپا کشف شده بودند.

در ژوئیه ۲۰۲۴، یک بسته پستی پیش از بارگیری در هواپیمای باری دی‌اچ‌ال در فرودگاه لایپزیگ روی زمین آتش گرفت؛ حادثه‌ای که نهادهای امنیتی آن را به‌عنوان بخشی از یک طرح احتمالی خرابکاری مرتبط با مسکو بررسی کردند.

سال گذشته نیز یک شهروند چینی به اتهام انتقال اطلاعات مربوط به برنامه پروازها و جابه‌جایی محموله‌ها در فرودگاه لایپزیگ/هاله به فردی که برای پکن جاسوسی می‌کرد، محکوم شد.

روسیه هرگونه نقش در حوادث سال ۲۰۲۴ و فعالیت‌های غیرمجاز پهپادی را رد کرده است.