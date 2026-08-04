در بیانیه دفتر خامنه‌ای که سه‌شنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، آمده است: «مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رییس‌جمهور محترم مطرح کرده، از اساس کذب و خلاف واقع است.»

روابط عمومی دفتر خامنه‌ای افزود: «مطالبی که برخلاف توصیه‌های موکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینه‌ساز نسبت‌های نادرست به مسئولان محترم می‌شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم‌خورده ملت ایران است.»

در این بیانیه تنها به «نامه» پزشکیان اشاره شده و هیچ توضیحی درباره ماهیت یا محتوای آن ارائه نشده است.

با این حال، اشاره رسمی به وجود چنین نامه‌ای در شرایطی که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره درخواست کناره‌گیری پزشکیان منتشر شده بود، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره موضوع استعفای او را برجسته کرده است.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر ۱۰ خرداد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود پزشکیان در نامه‌ای رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای، خواستار کناره‌گیری از سمت خود شده است.

بر اساس این گزارش، پزشکیان دلیل تصمیم خود را «تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور» عنوان کرده بود.

مجتبی خامنه‌ای از زمان انتصاب به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیام‌های منتسب به او تنها به‌صورت مکتوب منتشر می‌شوند.

روایت‌های متناقض از استعفای پزشکیان

بحث استعفای پزشکیان پس از اظهارات اخیر محمدباقر خرازی، دبیرکل حزب‌الله ایران، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفت.

خرازی ۱۲ مرداد گفت مجتبی خامنه‌ای «رسما و علنا» هشدار داده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، با آن موافقت خواهد کرد.

خرازی برادر همسر مسعود خامنه‌ای، دیگر فرزند علی خامنه‌ای، است.

پس از این اظهارات، حمید رسایی ، نماینده مجلس، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا دهد تا مشخص شود ادعای خرازی درست است یا خیر.

پزشکیان ۱۳ مرداد در مصاحبه‌ای که تنها بخش‌هایی از آن منتشر شده، گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد... اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام می‌کنم که استعفا دادم.»

ایران‌اینترنشنال ۱۲ مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد رییس دولت جمهوری اسلامی پیش‌تر در مکانی نامعلوم در تهران و در صندلی عقب خودرویی با شیشه‌های دودی، تنها چند دقیقه با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده است.

بر اساس این گزارش، دفتر رهبر جمهوری اسلامی پس از درخواست‌های مکرر پزشکیان برای ملاقات و تهدید او به استعفا، با این دیدار موافقت کرد.

شکاف‌های سیاسی و ابهام درباره نقش خامنه‌ای

در ماه‌های اخیر، گزارش‌ها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفت‌وگوها با ایالات متحده، به‌ویژه در خصوص پرونده هسته‌ای و چشم‌انداز تنگه هرمز، حکایت دارند.

۲۸ خرداد، مجتبی خامنه‌ای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد داشته، به‌دلیل تعهد پزشکیان در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.

هم‌زمان، غیبت مجتبی خامنه‌ای از انظار عمومی بر ابهام‌ها درباره میزان نقش‌آفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.