بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پس از ابلاغ دستور مقام‌های اماراتی، پذیرش شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لنج‌های چوبی در اسکله‌ها و بنادر امارات متحده عربی متوقف شد.

شناورهای ایرانی که هنگام صدور دستور در اسکله‌های امارات حضور داشتند نیز موظف به ترک این کشور شدند و آخرین شناورها تا دوشنبه ۱۲ مرداد بنادر امارات را ترک کردند.

مقام‌های امارات تاکنون علت این تصمیم و مدت اجرای آن را اعلام نکرده‌اند و مشخص نیست ورود شناورهای ایرانی از چه زمانی دوباره مجاز خواهد شد.

این ممنوعیت در شرایطی اعمال شد که حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی گسترش یافته بود و تهران نیز اهدافی را در شماری از کشورهای منطقه، از جمله اردن، بحرین و کویت، هدف قرار داد.

همچنین شناورهایی در آب‌های تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند و گزارش‌هایی درباره احتمال آغاز دور تازه و گسترده‌تری از حملات آمریکا به ایران منتشر شد اما دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، اعلام کرد به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه و به‌شرط توافق سریع، حمله گسترده را لغو کرده است.

مقام‌های امارات، ارتباط ممنوعیت تازه وضع‌شده با این تحولات را تایید نکرده‌اند.

این دومین بار از زمان آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی را به بنادر خود متوقف می‌کند.

پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات، مقام‌های این کشور مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را اعمال کردند که ممنوعیت ورود کشتی‌ها و لنج‌های ایرانی، لغو اقامت شماری از ایرانیان و تعطیلی بیمارستان و مدارس ایرانی را شامل می‌شد.

محدودیت ورود شناورهای ایرانی پس از برقراری آتش‌بس موقت، در ۲۶ خرداد برداشته شد و رفت‌وآمد دریایی میان دو کشور از سر گرفته شد.

پیش از اعمال ممنوعیت تازه، با وجود محدودیت‌های تردد دریایی از تنگه هرمز، شناورهای ایرانی می‌توانستند میان بنادر امارات و شماری از بنادر ایران، از جمله بندر لنگه، خرمشهر، بوشهر و بندر «امام خمینی»، رفت‌وآمد کنند.

در دوره قبلی ممنوعیت رفت‌وآمد مستقیم در جریان جنگ اخیر، بخشی از کالاهای صادراتی امارات به ایران از طریق بندر خصب در عمان منتقل می‌شد؛ به این ترتیب که کالاها ابتدا عمدتا از مسیر زمینی از امارات به بندر خصب منتقل می‌شدند و سپس با قایق‌های تندرو، لنج‌های چوبی و شناورهای کانتینربر، به ایران می‌رسیدند.

در برخی موارد نیز انتقال کالا از امارات به عمان با شناورهایی انجام می‌شد که پرچم ایران نداشتند.

شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کپلر ۱۲ مرداد اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی درباره حمله به شناورها، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز کاهش یافته است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بامداد سه‌شنبه ۱۳ مرداد اعلام کرد یک کشتی باری هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

این سازمان اشاره کرد که این حادثه در فاصله ۲۰ مایل دریایی (۳۷ کیلومتری) شمال شرقی بندر خصب روی داده است.