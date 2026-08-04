سایت وای‌نت سه‌شنبه ۱۳ مرداد در گزارشی با استناد به تحقیقات الشرق‌الاوسط و ارزیابی‌های پیشین اندیشکده واشینگتن نوشت همکاری حوثی‌های یمن و شبه‌نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی، از هماهنگی سیاسی فراتر رفته است.

به نوشته این رسانه، دو طرف اکنون یک ساختار عملیاتی مشترک در خاک عراق ایجاد کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، فعالیت‌های مشترک در منطقه جرف‌الصخر استان بابل متمرکز شده که سال‌هاست پناهگاه نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق به شمار می‌رود.

جرف‌الصخر که در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب غرب بغداد قرار دارد، پس از بازپس‌گیری از داعش در سال ۲۰۱۴ به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی در عراق تبدیل شد. این منطقه سال‌هاست تحت کنترل این گروه‌ها قرار دارد و دسترسی غیرنظامیان به آن به‌شدت محدود است.

کنترل گسترده شبه‌نظامیان، دور بودن از نظارت دولت مرکزی و دسترسی به مسیرهای ارتباطی، این منطقه را به محلی مناسب برای برنامه‌ریزی پنهانی، آموزش فنی و پشتیبانی عملیات تبدیل کرده است.

وای‌نت نوشت استقرار کارشناسان پهپادی حوثی در عراق، فاصله عملیاتی تا اسرائیل را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

پهپادها یا موشک‌های کروز شلیک‌شده از عراق در مقایسه با یمن، در زمان کوتاه‌تری به حریم هوایی اسرائیل می‌رسند و فرصت سامانه‌های هشدار و پدافند برای رهگیری آن‌ها کمتر خواهد بود.

در این گزارش آمده است این شبکه تقسیم کار مشخصی دارد: یک نماینده ارشد حوثی‌ها روابط با فرماندهان گروه‌های مسلح عراقی و حشد شعبی را مدیریت می‌کند و کارشناسان یمنی نیز برنامه‌های پهپادی، آموزش میدانی و انتقال دانش فنی را بر عهده دارند.

مسئولان پشتیبانی نیز مسیرهای انتقال تجهیزات و تدارکات میان سوریه، عراق و یمن را مدیریت می‌کنند.

این گزارش همچنین تاکید کرد منابع مالی این شبکه از طریق بنیادهای ظاهرا خیریه، شرکت‌های تجاری، صرافی‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و رستوران‌ها در شهرهایی مانند نجف تامین می‌شود.

این سازوکار شناسایی و مختل کردن فعالیت‌های شبکه را دشوارتر می‌کند.

انجام حمله از خاک عراق با فناوری حوثی‌ها و نیروهای مشترک یمنی و عراقی، تعیین مسئولیت را دشوارتر می‌کند و گزینه‌های واکنش اسرائیل را محدودتر می‌سازد.

حمله به عربستان سعودی و تشدید تنش در عراق

بر اساس این گزارش، نیروهای حوثی اواخر تیرماه با هماهنگی گروه‌های مسلح محلی، در حملاتی از خاک عراق علیه اهدافی در عربستان سعودی مشارکت کردند.

وای‌نت این حملات را نشانه آزمایش عملی همکاری دو طرف دانست و نوشت همین شبکه‌ها و موقعیت جغرافیایی عراق می‌تواند با تغییراتی محدود برای حمله به اسرائیل نیز به کار گرفته شود.

در ادامه گزارش آمده است دولت عراق تاکنون نتوانسته یا نخواسته است این پایگاه‌های تحت کنترل گروه‌های مسلح را برچیند.

خبرگزاری رویترز نیز هشتم مرداد به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد حمله به عربستان سعودی از خاک عراق، تحت نظارت سپاه پاسداران و با مشارکت حوثی‌های یمن و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق انجام شده است.

این حملات پنجم مرداد تاسیسات نفتی استان شرقی عربستان سعودی را هدف قرار داد .

ریاض روز بعد با مشارکت واشینگتن مواضع گروه‌های مسلح در عراق را بمباران کرد .

مقام‌های سعودی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول دانستند، اما حوثی‌ها مسئولیت حملات را بر عهده گرفتند.

پس از حملات مشترک ریاض و واشینگتن به مواضع گروه‌های مسلح در عراق، رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از کشته شدن پنج عضو سپاه پاسداران، شماری از شبه‌نظامیان عراقی و دست‌کم یک عضو حوثی‌ها خبر دادند.

وای‌نت تاکید کرد با ادامه فعالیت جرف‌الصخر، اتکا به تاکیدهای بغداد بر حاکمیت ملی یا اصلاحات داخلی برای حل این مساله واقع‌بینانه نیست: «باید بخش‌هایی از مرکز و غرب عراق را مناطق عملیاتی تحت هدایت جمهوری اسلامی در نظر گرفت.»

حوثی‌ها علاوه بر همکاری نظامی، از طریق شبکه‌های مذهبی، آموزشی و خیریه در شهرهایی مانند نجف، در حال گسترش حضور خود در منطقه هستند.

به نوشته این رسانه، این روند همکاری دو طرف را پایدارتر و وابستگی آن را به چند فرمانده یا نیازهای موقت نظامی کمتر می‌کند.

وای‌نت در پایان خواستار ارسال پیامی روشن به تهران، بغداد و شرکای بین‌المللی شد تا روشن کند استفاده از خاک عراق برای حمله به اسرائیل، بدون هزینه نخواهد بود.

ترکیب تجربه پهپادی حوثی‌ها با موقعیت جغرافیایی عراق، تهدیدی تازه ایجاد کرده که زمان هشدار را کاهش می‌دهد، تشخیص عامل حملات را دشوارتر می‌کند و گزینه‌های بازدارندگی اسرائیل را محدود می‌سازد.

واشینگتن در ماه‌های اخیر فشار بر بغداد برای خلع سلاح گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، ۲۳ تیر پس از دیدار با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت از نهم مهر حمل سلاح خارج از چارچوب دولت ممنوع خواهد شد.

ترامپ نیز گفت تضعیف جمهوری اسلامی، آزادی عمل بیشتری به دولت عراق داده است.