برخلاف این تصور رایج که کاهش وزن تنها به اراده و سبک زندگی بستگی دارد، پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد مغز و بدن برای مقابله با کاهش وزن به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که از ذخایر انرژی محافظت کنند.

به‌نوشته ساینس‌دیلی، پس از کاهش وزن، هورمون‌های گرسنگی افزایش می‌یابند، میل به غذا بیشتر می‌شود و بدن انرژی کمتری مصرف می‌کند.

این واکنش‌ها بخشی از سازوکاری است که طی تکامل برای کمک به بقای انسان در دوره‌های کمبود غذا شکل گرفته است.

«حافظه زیستی» مغز و مقاومت در برابر کاهش وزن

یافته‌های پژوهشگران حاکی از آن است که برای نیاکان انسان، ذخیره چربی یک مزیت حیاتی به شمار می‌رفت.

کمبود چربی می‌توانست به معنای گرسنگی و مرگ باشد و انباشت بیش از حد آن نیز توانایی حرکت و شکار را کاهش می‌داد. به همین دلیل، مغز در طول تکامل سامانه‌های پیچیده‌ای را برای حفظ ذخایر انرژی توسعه داد.

در دنیای امروز، اگرچه غذا به‌وفور در دسترس است و فعالیت بدنی دیگر شرط بقا نیست، همان سازوکارهای تکاملی همچنان فعال‌اند و کاهش وزن را دشوار می‌کنند.

به‌گفته پژوهشگران، زمانی که فرد وزن کم می‌کند، مغز این تغییر را به منزله تهدیدی برای بقا در نظر می‌گیرد. در نتیجه، اشتها افزایش می‌یابد، میل به خوردن بیشتر می‌شود و هم‌زمان سرعت مصرف انرژی در بدن کاهش پیدا می‌کند.

مطالعات نشان می‌دهد مغز نوعی «حافظه زیستی» از وزن بدن دارد. این ویژگی که زمانی به انسان کمک می‌کرد پس از دوره‌های قحطی دوباره به وزن طبیعی خود بازگردد، اکنون می‌تواند به مانعی برای حفظ کاهش وزن تبدیل شود.

پژوهشگران می‌گویند اگر فرد برای مدتی طولانی اضافه‌وزن داشته باشد، مغز ممکن است همان وزن بالاتر را به‌عنوان وضعیت طبیعی جدید ثبت کند و برای حفظ آن بکوشد.

به همین دلیل، بسیاری از افراد پس از پایان رژیم غذایی دوباره وزن از دست‌رفته خود را بازیابی می‌کنند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد بازگشت وزن لزوما ناشی از کمبود اراده یا بی‌انضباطی نیست، بلکه نتیجه عملکرد طبیعی سامانه‌های زیستی است که طی میلیون‌ها سال تکامل برای محافظت از بدن شکل گرفته‌اند.

داروهای جدید و دستکاری سازوکارهای زیستی

در همین راستا، داروهای کاهش وزن مانند وگووی و مونجارو امید تازه‌ای برای غلبه بر این سازوکارهای زیستی ایجاد کرده‌اند.

این داروها با تقلید از هورمون‌های روده که پیام سیری را به مغز منتقل می‌کنند، اشتها را کاهش می‌دهند و به کاهش وزن کمک می‌کنند.

با این حال، این درمان‌ها برای همه افراد به یک اندازه موثر نیستند. برخی بیماران به‌دلیل عوارض جانبی نمی‌توانند مصرف را ادامه دهند و در برخی دیگر نیز داروها تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش وزن ندارند.

پژوهشگران می‌گویند حتی در افرادی که به این داروها پاسخ می‌دهند، با قطع درمان معمولا سازوکارهای طبیعی بدن دوباره فعال می‌شوند و وزن از دست‌رفته به‌تدریج بازمی‌گردد.

این موضوع نشان می‌دهد مقابله با «حافظه زیستی» بدن همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های درمان چاقی است.