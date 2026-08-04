مقامهای امارات متحده عربی در بحبوحه تشدید دوباره تنشهای نظامی، ورود شناورهای ایرانی به بنادر و اسکلههای این کشور را ممنوع کردند. این دستور از جمعه ۹ مرداد به مسئولان بنادر امارات ابلاغ شد و شناورهای ایرانی که در این بنادر پهلو گرفته بودند نیز موظف به ترک محل شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از ابلاغ دستور مقامهای اماراتی، پذیرش شناورهای ایرانی از جمله کشتیها و لنجهای چوبی در اسکلهها و بنادر امارات متحده عربی متوقف شد.
شناورهای ایرانی که هنگام صدور دستور در اسکلههای امارات حضور داشتند نیز موظف به ترک این کشور شدند و آخرین شناورها تا دوشنبه ۱۲ مرداد بنادر امارات را ترک کردند.
مقامهای امارات تاکنون علت این تصمیم و مدت اجرای آن را اعلام نکردهاند و مشخص نیست ورود شناورهای ایرانی از چه زمانی دوباره مجاز خواهد شد.
این ممنوعیت در شرایطی اعمال شد که حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی گسترش یافته بود و تهران نیز اهدافی را در شماری از کشورهای منطقه، از جمله اردن، بحرین و کویت، هدف قرار داد.
همچنین شناورهایی در آبهای تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند و گزارشهایی درباره احتمال آغاز دور تازه و گستردهتری از حملات آمریکا به ایران منتشر شد اما دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اعلام کرد به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه و بهشرط توافق سریع، حمله گسترده را لغو کرده است.
مقامهای امارات، ارتباط ممنوعیت تازه وضعشده با این تحولات را تایید نکردهاند.
این دومین بار از زمان آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی را به بنادر خود متوقف میکند.
پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات، مقامهای این کشور مجموعهای از محدودیتها را اعمال کردند که ممنوعیت ورود کشتیها و لنجهای ایرانی، لغو اقامت شماری از ایرانیان و تعطیلی بیمارستان و مدارس ایرانی را شامل میشد.
محدودیت ورود شناورهای ایرانی پس از برقراری آتشبس موقت، در ۲۶ خرداد برداشته شد و رفتوآمد دریایی میان دو کشور از سر گرفته شد.
پیش از اعمال ممنوعیت تازه، با وجود محدودیتهای تردد دریایی از تنگه هرمز، شناورهای ایرانی میتوانستند میان بنادر امارات و شماری از بنادر ایران، از جمله بندر لنگه، خرمشهر، بوشهر و بندر «امام خمینی»، رفتوآمد کنند.
در دوره قبلی ممنوعیت رفتوآمد مستقیم در جریان جنگ اخیر، بخشی از کالاهای صادراتی امارات به ایران از طریق بندر خصب در عمان منتقل میشد؛ به این ترتیب که کالاها ابتدا عمدتا از مسیر زمینی از امارات به بندر خصب منتقل میشدند و سپس با قایقهای تندرو، لنجهای چوبی و شناورهای کانتینربر، به ایران میرسیدند.
در برخی موارد نیز انتقال کالا از امارات به عمان با شناورهایی انجام میشد که پرچم ایران نداشتند.
شرکت تحلیل دادههای کشتیرانی کپلر ۱۲ مرداد اعلام کرد در پی انتشار گزارشهایی درباره حمله به شناورها، تردد کشتیها در تنگه هرمز کاهش یافته است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بامداد سهشنبه ۱۳ مرداد اعلام کرد یک کشتی باری هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
این سازمان اشاره کرد که این حادثه در فاصله ۲۰ مایل دریایی (۳۷ کیلومتری) شمال شرقی بندر خصب روی داده است.
یک رسانه در اسرائیل گزارش داد حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه جرفالصخر عراق یک مرکز عملیاتی مشترک ایجاد کردهاند. استقرار کارشناسان پهپادی حوثی در این مرکز و امکان شلیک از خاک عراق، زمان رسیدن پهپادها و موشکها را به اسرائیل کاهش میدهد.
سایت واینت سهشنبه ۱۳ مرداد در گزارشی با استناد به تحقیقات الشرقالاوسط و ارزیابیهای پیشین اندیشکده واشینگتن نوشت همکاری حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی، از هماهنگی سیاسی فراتر رفته است.
به نوشته این رسانه، دو طرف اکنون یک ساختار عملیاتی مشترک در خاک عراق ایجاد کردهاند.
بر اساس این گزارش، فعالیتهای مشترک در منطقه جرفالصخر استان بابل متمرکز شده که سالهاست پناهگاه نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق به شمار میرود.
جرفالصخر که در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب غرب بغداد قرار دارد، پس از بازپسگیری از داعش در سال ۲۰۱۴ به یکی از مهمترین پایگاههای گروههای مسلح همسو با جمهوری اسلامی در عراق تبدیل شد. این منطقه سالهاست تحت کنترل این گروهها قرار دارد و دسترسی غیرنظامیان به آن بهشدت محدود است.
کنترل گسترده شبهنظامیان، دور بودن از نظارت دولت مرکزی و دسترسی به مسیرهای ارتباطی، این منطقه را به محلی مناسب برای برنامهریزی پنهانی، آموزش فنی و پشتیبانی عملیات تبدیل کرده است.
واینت نوشت استقرار کارشناسان پهپادی حوثی در عراق، فاصله عملیاتی تا اسرائیل را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد.
پهپادها یا موشکهای کروز شلیکشده از عراق در مقایسه با یمن، در زمان کوتاهتری به حریم هوایی اسرائیل میرسند و فرصت سامانههای هشدار و پدافند برای رهگیری آنها کمتر خواهد بود.
در این گزارش آمده است این شبکه تقسیم کار مشخصی دارد: یک نماینده ارشد حوثیها روابط با فرماندهان گروههای مسلح عراقی و حشد شعبی را مدیریت میکند و کارشناسان یمنی نیز برنامههای پهپادی، آموزش میدانی و انتقال دانش فنی را بر عهده دارند.
مسئولان پشتیبانی نیز مسیرهای انتقال تجهیزات و تدارکات میان سوریه، عراق و یمن را مدیریت میکنند.
این گزارش همچنین تاکید کرد منابع مالی این شبکه از طریق بنیادهای ظاهرا خیریه، شرکتهای تجاری، صرافیها، شرکتهای حملونقل و رستورانها در شهرهایی مانند نجف تامین میشود.
این سازوکار شناسایی و مختل کردن فعالیتهای شبکه را دشوارتر میکند.
انجام حمله از خاک عراق با فناوری حوثیها و نیروهای مشترک یمنی و عراقی، تعیین مسئولیت را دشوارتر میکند و گزینههای واکنش اسرائیل را محدودتر میسازد.
حمله به عربستان سعودی و تشدید تنش در عراق
بر اساس این گزارش، نیروهای حوثی اواخر تیرماه با هماهنگی گروههای مسلح محلی، در حملاتی از خاک عراق علیه اهدافی در عربستان سعودی مشارکت کردند.
واینت این حملات را نشانه آزمایش عملی همکاری دو طرف دانست و نوشت همین شبکهها و موقعیت جغرافیایی عراق میتواند با تغییراتی محدود برای حمله به اسرائیل نیز به کار گرفته شود.
در ادامه گزارش آمده است دولت عراق تاکنون نتوانسته یا نخواسته است این پایگاههای تحت کنترل گروههای مسلح را برچیند.
خبرگزاری رویترز نیز هشتم مرداد به نقل از دو مقام منطقهای گزارش داد حمله به عربستان سعودی از خاک عراق، تحت نظارت سپاه پاسداران و با مشارکت حوثیهای یمن و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق انجام شده است.
واینت تاکید کرد با ادامه فعالیت جرفالصخر، اتکا به تاکیدهای بغداد بر حاکمیت ملی یا اصلاحات داخلی برای حل این مساله واقعبینانه نیست: «باید بخشهایی از مرکز و غرب عراق را مناطق عملیاتی تحت هدایت جمهوری اسلامی در نظر گرفت.»
حوثیها علاوه بر همکاری نظامی، از طریق شبکههای مذهبی، آموزشی و خیریه در شهرهایی مانند نجف، در حال گسترش حضور خود در منطقه هستند.
به نوشته این رسانه، این روند همکاری دو طرف را پایدارتر و وابستگی آن را به چند فرمانده یا نیازهای موقت نظامی کمتر میکند.
هدف حمله قرار گرفتن یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز، بار دیگر نگرانیها را درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی افزایش داد. همزمان، پیامهای متناقض آمریکا و جمهوری اسلامی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که پنج ماه از آغاز آن میگذرد، بر ابهامها افزود.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۳ مرداد نوشت در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی پیامهای متناقضی درباره وضعیت مذاکرات ارسال میکنند، تازهترین حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نیز بر نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و سرنوشت گفتوگوها افزوده است.
فعالیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز ادامه وضعیت بنبست در رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان میدهد. این بنبست پس از آن تشدید شد که جمهوری اسلامی پیش از آغاز محاصره دریایی در جریان جنگ، عبور و مرور از تنگه هرمز، مسیر انتقال حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی جهان، را تا حد زیادی متوقف کرد.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد یک کشتی باری گزارش داده است در حدود ۳۷ کیلومتری شمال شرقی شهر خصب عمان هدف یک شیء ناشناس قرار گرفته.
این نهاد افزود مقامهای مربوطه در حال بررسی این حادثه هستند.
از سوی دیگر کانال اخبار سپاه پاسداران نوشت: «یک کشتی که قوانین عبور تعیینشده توسط سپاه پاسداران را نقض کرده بود، مورد اصابت موشکی قرار گرفت و به طور مستقیم در سواحل عمان هدف قرار گرفت.»
بر اساس دادههای رهگیری کشتی شرکت کپلر (Kpler)، تردد در تنگه هرمز ۱۲ مرداد همچنان محدود بود و شش شناور، شامل سه نفتکش و سه کشتی فلهبر، از این آبراه عبور کردند؛ در حالی که این تعداد روز پیش از آن هفت شناور بود.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز شامگاه ۱۲ مرداد اعلام کرد نیروهای آمریکایی به اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه میدهند.
به گفته سنتکام، تا پایان ۱۲ مرداد، مسیر ۴۴ کشتی تجاری تغییر داده شده، دو کشتی از کار افتاده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی شدهاند.
ترامپ: مذاکرات در جریان است؛ بقائی: گفتوگویی با آمریکا نداریم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۲ مرداد گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی «همین حالا» در جریان است و افزود این گفتوگوها به درخواست جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و برخی طرفهای دیگر انجام میشود.
او این مذاکرات را «آخرین فرصت» جمهوری اسلامی برای امضای «یک توافق خوب» توصیف کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ ۱۱ مرداد از لغو حملات «گستردهای» علیه جمهوری اسلامی خبر داد که گفته بود مجوز آن را صادر کرده است؛ تصمیمی که به گفته او به دلیل برنامهریزی برای برگزاری مذاکرات گرفته شد.
رویترز نوشت این اقدام تکرار الگویی است که در آن ترامپ از حملات گسترده سخن میگوید و سپس آنها را لغو میکند.
در مقابل، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد گفت مذاکرهای با آمریکا در جریان نیست و گفتوگوها با عمان بر تعیین مسیری موقت برای تردد ایمن کشتیها در تنگه هرمز متمرکز است
او درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات با آمریکا نیز گفت: «این روزها نه قرار است میزبان هیاتی از بیرون باشیم و نه مهمان جایی باشیم.»
دو روایت از آینده مذاکرات و اختلاف بر سر تنگه هرمز
رویترز به نقل از مقامهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و تحلیلگران نوشت جمهوری اسلامی بر این باور است که با تبدیل مسیرهای تجاری، خطوط کشتیرانی و زیرساختهای انرژی منطقه به اهرم فشار، میتواند هزینه رویارویی را برای واشینگتن آنقدر افزایش دهد که آمریکا ناچار به عقبنشینی شود.
به نوشته رویترز، تهران امیدوار است این راهبرد آمریکا و متحدانش را متقاعد کند که مهار بحران پرهزینهتر از پذیرفتن خواستههای جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز است.
مایکل نایتس، پژوهشگر موسسه واشینگتن، گفت: «بزرگترین مزیت آنها این است که میتوانند به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی، آسیب بزنند.»
ترامپ شامگاه ۱۲ مرداد در تروثسوشال، رهبران جمهوری اسلامی را «بهطرزی باورنکردنی فریبکار» خواند و گفت آنها درخواست برگزاری نشست دادهاند، گفتوگوها آغاز شده و مذاکرات بیشتری نیز برای آیندهای بسیار نزدیک برنامهریزی شده است.
او افزود مقامهای جمهوری اسلامی همزمان بهطور علنی میگویند هیچ مذاکرهای در جریان نیست و تنها با عمان گفتوگو میکنند. ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
رویترز نوشت جمهوری اسلامی از زمان فروپاشی یادداشت تفاهمی که دو طرف در خرداد برای پایان دادن به جنگ امضا کرده بودند و اوایل تیر از هم پاشید، هرگونه مذاکره با واشینگتن را رد کرده است.
این خبرگزاری افزود ترامپ هنوز به اهدافی که در آغاز جنگ اعلام کرده بود، از جمله برچیدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی، محدود کردن توانایی آن برای حمله به رقبای منطقهای و فراهم کردن زمینه سرنگونی حاکمان جمهوری اسلامی دست نیافته است.
به نوشته رویترز، اقدامهای آمریکا هر بار با پاسخهای شدیدتر جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در منطقه، متحدان عرب واشینگتن و کشتیرانی همراه شده و در نهایت ترامپ از تشدید تنش عقبنشینی کرده است.
اختلاف بر سر تنگه هرمز همچنان یکی از محورهای اصلی مناقشه است. واشینگتن میگوید یادداشت تفاهم خرداد، جمهوری اسلامی را ملزم به بازگشایی این آبراه کرده، اما تهران میگوید متن تفاهمنامه، اختیار جمهوری اسلامی را بر مدیریت تردد کشتیها حفظ کرده است.
سه آتشسوزی مهارنشده در حومه شهر اسپوکن در ایالت واشینگتن آمریکا، دستکم ۷۰۰ ساختمان را ویران کرده و ۶۴ هزار نفر را به ترک خانههایشان واداشته است. مقامها درباره احتمال افزایش تلفات پس از دسترسی گروههای جستوجو به مناطق سوخته، هشدار دادهاند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۳ مرداد گزارش داد مجموعه سه آتشسوزی که از ۱۰ مرداد در حاشیه شمالی اسپوکن آغاز شد، به بالاترین اولویت عملیات اطفای حریق در سراسر آمریکا تبدیل شده است.
دهها آتشسوزی بزرگ طی هفتههای اخیر شمال غربی اقیانوس آرام را که با خشکسالی شدید روبهروست، دربرگرفته و کیفیت هوا را در منطقهای وسیع کاهش دادهاند.
آتش تا ۱۲ مرداد بیش از هشت هزار جریب، معادل سه هزار و ۲۰۰ هکتار، را در اطراف اسپوکن سوزاند. این شهر با حدود ۲۳۰ هزار نفر جمعیت، دومین شهر پرجمعیت ایالت واشینگتن است و نزدیک مرز آیداهو قرار دارد.
تصاویر منطقه ستون دود چندین کیلومتری را نشان داد که در میان درختان پیش میرفت و هواپیماها مواد کندکننده سرخرنگ را روی حریق ریختند.
شعلهها جنگلهای واقع در ۱۰ کیلومتری مرکز اسپوکن را سوزاندند.
کامی فلیگ ۵۸ ساله، از صدها نفری بود که پیش از رسیدن شعلههای راندهشده با باد، از محل گریختند. او گفت خانوادهاش شنبه (۱۰ مرداد) با ناباوری دیدند آتش از رودخانه باریک اسپوکن عبور کرد و به سوی محلهشان در شمال غربی شهر پیش رفت. … لحظاتی بعد برق قطع شد و خانواده منطقه را ترک کرد. خانه، مرغدانی و بخش بزرگی از محله آنها کاملا سوخت.
شمار افرادی که دستور فوری تخلیه دریافت کردند، از چهار هزار نفر در ۱۱ مرداد به ۶۴ هزار نفر در ۱۲ مرداد رسید.
بنجامین کاسل، سخنگوی مرکز فرماندهی عملیات، گفت بیشتر ۷۰۰ ساختمان ویرانشده مسکونی بودهاند.
بررسیهای هوایی نشان میدهد احتمالا ۴۰۰ ساختمان دیگر نیز آسیب دیده یا نابود شدهاند.
علت آتشسوزیها در دست بررسی است.
احتمال افزایش تلفات
تاکنون گزارشی از کشته یا مجروح شدن افراد منتشر نشده است، اما کاسل گفت احتمال زیادی دارد این وضعیت در روزهای آینده تغییر کند.
فعالیت شدید آتش همچنان مانع ورود گروههای جستوجو به برخی مناطق ویرانشده است و شمار نامشخصی نیز مفقود گزارش شدهاند.
به گفته او، حریق پس از خروج از مناطق جنگلی وارد محلههای مسکونی و تجاری شد و «از آتشسوزی جنگلی به حریقی شهری» تغییر یافت.
حدود هزار و ۱۰۰ آتشنشان ۱۲ مرداد با آتشسوزیهای اسپوکن مقابله کردند. در سراسر آمریکا بیش از ۲۹ هزار و ۲۰۰ نیرو برای مهار حریقها اعزام شدهاند که بیشتر آنها در اورگن، واشینگتن و آیداهو مستقرند.
مرکز ملی هماهنگی آتشنشانی آمریکا از آغاز بیش از ۱۰۰ آتشسوزی بزرگ در ۱۵ ایالت در ۱۱ مرداد خبر داد. آتش در اسپوکن نیز یکی از ۱۵ حریق بزرگ ایالت واشینگتن است؛ جایی که بیش از ۲۵۰ هزار جریب در آتش میسوزد.
نیروهای امدادی امیدوار بودند از هوای خنکتر و بادهای ضعیفتر ۱۲ و ۱۳ مرداد برای پیشروی در مهار آتش استفاده کنند. با این حال، بازگشت گرمای شدید، رطوبت پایین و وزش بادهای تند از میانه هفته پیشبینی شده است.
تا ۱۲ مرداد هیچ بخشی از سه آتشسوزی اطراف اسپوکن مهار نشد.
از ابتدای سال تاکنون ۴۴ هزار و ۷۲۲ آتشسوزی در آمریکا ثبت شده که بالاترین رقم در این مقطع از سال طی دستکم یک دهه گذشته است. نزدیک به ۵.۲ میلیون جریب نیز سوخته؛ بیشترین میزان ثبتشده از ژانویه تا اوایل اوت از سال ۲۰۲۲ تاکنون.
دانشمندان خشکسالیهای طولانی و گرمای شدید را که به افزایش آتشسوزیها در سالهای اخیر دامن زدهاند، عمدتا پیامد تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسان میدانند.
نیویورکتایمز به نقل از مقامهای ایرانی و آمریکایی مطلع از مذاکرات تهران و مسقط گزارش داد دو کشور به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند که طبق آن عبور کشتیهای ورودی و خروجی و «هزینه خدمات» بهطور مساوی میان دو کشور تقسیم میشود.
این روزنامه در گزارشی که بامداد سهشنبه ۱۳ مرداد به وقت ایران منتشر شد، نوشت بر اساس جزییات توافقِ در حال شکلگیری، کشتیهای عازم خلیج فارس از مسیری تحت کنترل ایران و در نزدیکی سواحل این کشور عبور خواهند کرد. کشتیهای در حال خروج از خلیج فارس نیز از مسیری نزدیک عمان خواهند گذشت.
مقامهای ایرانی به این روزنامه گفتند هرچند عوارضی دریافت نخواهد شد، اما توافق شامل «هزینه خدمات» برای جبران پیامدهای زیستمحیطی کشتیرانی، تامین امنیت کشتیهای باری و نفتکشها و تامین نیروی انسانی خواهد بود. دو مقام ایرانی نیز گفتند سهم ایران و عمان از درآمد حاصل برابر خواهد بود.
با این حال، یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات روایت ایران را «دقیق» ندانست و گفت ایجاد هرگونه مسیر «موقت» در تنگه مستلزم تایید یا اجازه تهران نخواهد بود و هیچ عوارضی نیز دریافت نخواهد شد.
نیویورکتایمز نوشت در صورت اجرا، این توافق میتواند با ازسرگیری تردد کشتیها یکی از فوریترین مشکلات سیاسی دونالد ترامپ را حل کند. در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی به این رسانه گفتند صرفنظر از دستیابی به توافق، تنگه تا زمانی بسته خواهد ماند که آمریکا به محاصره دریایی بندرهای ایران در خلیج فارس پایان دهد و تهران و واشینگتن به طرح ۱۴ مادهای مندرج در یادداشت تفاهم اسلامآباد بازگردند.
نیویورکتایمز افزود آمریکا میتواند با صدور معافیتهایی از تحریمهای ایران، امکان فروش و تحویل قانونی نفت این کشور را فراهم کند و از فشار موجود بر بازار بکاهد.
ترامپ دوشنبه ۱۲ مرداد درباره توافق در حال شکلگیری گفت: «امروز یا فردا خواهید فهمید. خیلی زود مشخص میشود که کار به کدام سمت میرود. موضوع چندان پیچیده نیست.»
او پیشبینی کرد تنگه هرمز ممکن است «واقعا تا همین فردا» باز شود؛ سخنی که در چند ماه گذشته بارها تکرار کرده است. ترامپ افزود: «مرحله اول بازگشایی تنگه است. مرحله دوم خلع هستهای خواهد بود.»
نیویورکتایمز نوشت با وجود خوشبینی ترامپ، به گفته مقامهای کنونی و پیشین مطلع از نگرانیهای پنتاگون، برخی مقامهای ارشد این نهاد درباره سازوکار در حال شکلگیری میان جمهوری اسلامی و عمان تردید دارند و نگراناند این توافق به معنای تسلیم در برابر تهران باشد.
این مقامها گفتند در مسیر خروج از خلیج فارس از طریق تنگه و آبهای عمان هنوز آنقدر مین وجود دارد که کشتیها برای عبور ایمن ناچار خواهند بود با ایران هماهنگ کنند. حتی برخی مقامهای ایرانی نیز درباره کارآمدی توافق و توانایی آن در رفع خطر موج دیگری از حملات آمریکا ابراز تردید کردند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ششم مرداد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت حکومت ایران طرح عمان برای واگذاری ۵۰ درصد مسیرهای تردد دریایی به جمهوری اسلامی را رد کرده است. به گفته او، عمان پیشنهاد کرده بود که ورود و خروج کشتیها در تنگه هرمز بهطور مساوی میان مسیرهایی تحت کنترل جمهوری اسلامی و عمان تقسیم شود اما جمهوری اسلامی با این طرح موافقت نکرد.
غریبآبادی افزود تهران در طرحی جایگزین پیشنهاد کرده است تمام مسیر ورود کشتیها و بخشی از مسیر خروج از آبهای سرزمینی ایران بگذرد. به گفته او، این طرح به جمهوری اسلامی امکان میدهد بر تردد شناورها نظارت موثر داشته باشد و از پایداری صلح و نبود تهدید امنیتی از مسیر تنگه هرمز اطمینان یابد.
پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم محمولههای نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکرد. بر اساس گزارش رویترز، مسیرهای بینالمللی عبور کشتیها که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۳۴۷ تعیین کرده بود، اکنون بهدلیل مینهای کارگذاشتهشده از سوی جمهوری اسلامی قابل استفاده نیستند.
سازمان بینالمللی دریانوردی ششم مرداد اعلام کرد در گفتوگوهای مربوط به طرح عمان مشارکت نداشته است. سخنگوی این سازمان گفت هرگونه پیشنهاد برای ایجاد مسیرهای تازه کشتیرانی یا تغییر نظام ساماندهی ترافیک دریایی باید به این سازمان ارائه شود تا کشورهای عضو آن را بررسی کنند.