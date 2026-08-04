روبیو سه‌شنبه ۱۳ مرداد در جمع خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت مذاکرات واشینگتن با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش شمار کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز پیشرفت داشته، اما گفت‌وگوها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

او ادامه داد: «امیدواریم این اتفاق به‌زودی رخ دهد.»

سخنان روبیو ساعاتی پس از مصاحبه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با شبکه سی‌ان‌بی‌سی مطرح شد. بسنت در این گفت‌وگو ابراز امیدواری کرد توافق میان تهران و واشینگتن برای ازسرگیری جریان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز «امروز یا فردا» نهایی شود.

او اضافه کرد: «با وجود آنکه شرایط در روزهای گذشته همچنان تا حدی پرمخاطره بوده، حتی اکنون نیز شمار قابل توجهی از کشتی‌ها در حال خروج از منطقه هستند.»

خبرگزاری فرانسه نوشت به‌دنبال این اظهارات و هم‌زمان با کاهش قیمت نفت، شاخص‌های بورس آمریکا به روند صعودی خود ادامه دادند.

شبکه الحدث نیز به‌نقل از یک منبع بلندپایه گزارش داد ترتیبات مربوط به بازگشایی کامل تنگه هرمز ممکن است ۱۳ یا ۱۴ مرداد اعلام شود.

به‌گفته این منبع، تماس‌ها با سرعت ادامه دارد و گفت‌وگوها با پیشرفت همراه بوده است.

طی هفته‌های اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنش‌ها در منطقه انجامیده است.

همچنین با گسترش دامنه تنش‌ها و ورود حوثی‌های یمن به درگیری‌های منطقه‌ای، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز به کانون نگرانی‌های امنیتی تبدیل شده‌اند.

محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با صداوسیما گفت: «در حال حاضر آتش‌بسی وجود ندارد، اما حملات ما معنادار است.»

او افزود جمهوری اسلامی «به هیچ‌وجه» اجازه باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نخواهد داد و اگر آمریکا برای این منظور ناو یا نیروی نظامی وارد تنگه هرمز کند، آنها را هدف قرار خواهد داد.

رضایی همچنین گفت: «حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داد، به تخلیه شمار زیادی از نیروهای آمریکایی از اربیل عراق انجامید و فرماندهی سنتکام را وادار کرد ابتدا از قطر به اردن و سپس به اسرائیل منتقل شود.»

رضایی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت اقدامات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ممکن است به جای پایان دادن به جنگ، «چاشنی‌های جنگ جهانی سوم» را آغاز کند.

او افزود غرب آسیا بیش از اروپا ظرفیت آغاز جنگ جهانی سوم را دارد و خلیج فارس و تنگه هرمز، به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد جهانی، می‌توانند به کانون چنین جنگی تبدیل شوند.

روایت‌های گوناگون از وضعیت تردد در تنگه هرمز

در مقابل خوش‌بینی مقام‌های آمریکایی، تحلیلگران صنعت کشتی‌رانی ارزیابی محتاطانه‌تری از وضعیت تردد در تنگه هرمز ارائه می‌کنند.

سی‌ان‌ان گزارش داد در حال حاضر تنها تعداد محدودی شناور که معمولا کمتر از ۱۰ فروند در روز است، از این گذرگاه راهبردی عبور می‌کنند.

آمنه بکر، تحلیلگر گروه اطلاعات دریایی کپلر، گفت ۱۱ مرداد، تنها ۹ مورد عبور تاییدشده از تنگه هرمز به ثبت رسیده است؛ دو فروند از این کشتی‌ها تحت تحریم و دو فروند دیگر متعلق به «ناوگان سایه» بودند.

به‌گفته او، هفت مورد از این عبورها از مسیر آب‌های ایران انجام شدند و داده‌های کپلر نشان می‌دهد تنها دو فروند از این ۹ شناور، نفت‌کش بودند.

جمهوری اسلامی در تلاش برای کنترل تردد در این آبراه، کشتی‌ها را به استفاده از آب‌های سرزمینی ایران ملزم کرده است.

در مقابل، عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل، یک مسیر جایگزین در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده‌اند.

جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌داند و به همین دلیل، برخی شناورها را در این گذرگاه راهبردی هدف قرار داده است.

بازگشایی تنگه هرمز به معنای پایان فوری بحران عرضه نیست

شرکت تحلیل دریایی ماریسکس ۱۲ مرداد اعلام کرد عبور کشتی‌های تجاری از مسیر عمان همچنان در سطحی محدود ادامه دارد.

برآورد این شرکت نشان می‌دهد انتقال نفت خام از این مسیر در حدود سه تا پنج میلیون بشکه در روز باقی مانده است.

پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، به‌طور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر می‌شد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل می‌داد.

امین ناصر، مدیرعامل آرامکو عربستان سعودی، ۱۳ مرداد هشدار داد حتی اگر تنگه هرمز فورا بازگشایی شود، جبران کاهش ذخایر نفت با نرخ متوسط روزانه ۲.۱ میلیون بشکه ممکن است تا ۱۸ ماه زمان ببرد.

او هشدار داد تداوم بسته ماندن این آبراه هر هفته بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت را از بازار جهانی حذف می‌کند.