خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۳ مرداد نوشت در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی پیام‌های متناقضی درباره وضعیت مذاکرات ارسال می‌کنند، تازه‌ترین حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نیز بر نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و سرنوشت گفت‌وگوها افزوده است.

فعالیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز ادامه وضعیت بن‌بست در رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این بن‌بست پس از آن تشدید شد که جمهوری اسلامی پیش از آغاز محاصره دریایی در جریان جنگ، عبور و مرور از تنگه هرمز، مسیر انتقال حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی جهان، را تا حد زیادی متوقف کرد.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد یک کشتی باری گزارش داده است در حدود ۳۷ کیلومتری شمال شرقی شهر خصب عمان هدف یک شیء ناشناس قرار گرفته.

این نهاد افزود مقام‌های مربوطه در حال بررسی این حادثه هستند.

از سوی دیگر کانال اخبار سپاه پاسداران نوشت: «یک کشتی که قوانین عبور تعیین‌شده توسط سپاه پاسداران را نقض کرده بود، مورد اصابت موشکی قرار گرفت و به طور مستقیم در سواحل عمان هدف قرار گرفت.»

بر اساس داده‌های رهگیری کشتی شرکت کپلر (Kpler)، تردد در تنگه هرمز ۱۲ مرداد همچنان محدود بود و شش شناور، شامل سه نفتکش و سه کشتی فله‌بر، از این آبراه عبور کردند؛ در حالی که این تعداد روز پیش از آن هفت شناور بود.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز شامگاه ۱۲ مرداد اعلام کرد نیروهای آمریکایی به اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند.

به گفته سنتکام، تا پایان ۱۲ مرداد، مسیر ۴۴ کشتی تجاری تغییر داده شده، دو کشتی از کار افتاده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی شده‌اند.

ترامپ: مذاکرات در جریان است؛ بقائی: گفت‌وگویی با آمریکا نداریم

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۲ مرداد گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی «همین حالا» در جریان است و افزود این گفت‌وگوها به درخواست جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و برخی طرف‌های دیگر انجام می‌شود.

او این مذاکرات را «آخرین فرصت» جمهوری اسلامی برای امضای «یک توافق خوب» توصیف کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ ۱۱ مرداد از لغو حملات «گسترده‌ای» علیه جمهوری اسلامی خبر داد که گفته بود مجوز آن‌ را صادر کرده است؛ تصمیمی که به گفته او به دلیل برنامه‌ریزی برای برگزاری مذاکرات گرفته شد.

رویترز نوشت این اقدام تکرار الگویی است که در آن ترامپ از حملات گسترده سخن می‌گوید و سپس آن‌ها را لغو می‌کند.

در مقابل، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد گفت مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست و گفت‌وگوها با عمان بر تعیین مسیری موقت برای تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز متمرکز است

او درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات با آمریکا نیز گفت: «این روزها نه قرار است میزبان هیاتی از بیرون باشیم و نه مهمان جایی باشیم.»

دو روایت از آینده مذاکرات و اختلاف بر سر تنگه هرمز

رویترز به نقل از مقام‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس و تحلیلگران نوشت جمهوری اسلامی بر این باور است که با تبدیل مسیرهای تجاری، خطوط کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی منطقه به اهرم فشار، می‌تواند هزینه رویارویی را برای واشینگتن آن‌قدر افزایش دهد که آمریکا ناچار به عقب‌نشینی شود.

به نوشته رویترز، تهران امیدوار است این راهبرد آمریکا و متحدانش را متقاعد کند که مهار بحران پرهزینه‌تر از پذیرفتن خواسته‌های جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز است.

مایکل نایتس، پژوهشگر موسسه واشینگتن، گفت: «بزرگ‌ترین مزیت آن‌ها این است که می‌توانند به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی، آسیب بزنند.»

ترامپ شامگاه ۱۲ مرداد در تروث‌سوشال، رهبران جمهوری اسلامی را «به‌طرزی باورنکردنی فریبکار» خواند و گفت آن‌ها درخواست برگزاری نشست داده‌اند، گفت‌وگوها آغاز شده و مذاکرات بیشتری نیز برای آینده‌ای بسیار نزدیک برنامه‌ریزی شده است.

او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی هم‌زمان به‌طور علنی می‌گویند هیچ مذاکره‌ای در جریان نیست و تنها با عمان گفت‌وگو می‌کنند. ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.

رویترز نوشت جمهوری اسلامی از زمان فروپاشی یادداشت تفاهمی که دو طرف در خرداد برای پایان دادن به جنگ امضا کرده بودند و اوایل تیر از هم پاشید، هرگونه مذاکره با واشینگتن را رد کرده است.

این خبرگزاری افزود ترامپ هنوز به اهدافی که در آغاز جنگ اعلام کرده بود، از جمله برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، محدود کردن توانایی آن برای حمله به رقبای منطقه‌ای و فراهم کردن زمینه سرنگونی حاکمان جمهوری اسلامی دست نیافته است.

به نوشته رویترز، اقدام‌های آمریکا هر بار با پاسخ‌های شدیدتر جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در منطقه، متحدان عرب واشینگتن و کشتیرانی همراه شده و در نهایت ترامپ از تشدید تنش عقب‌نشینی کرده است.

اختلاف بر سر تنگه هرمز همچنان یکی از محورهای اصلی مناقشه است. واشینگتن می‌گوید یادداشت تفاهم خرداد، جمهوری اسلامی را ملزم به بازگشایی این آبراه کرده، اما تهران می‌گوید متن تفاهم‌نامه، اختیار جمهوری اسلامی را بر مدیریت تردد کشتی‌ها حفظ کرده است.