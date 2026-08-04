مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، پس از نشست اضطراری وزیران کشور اعضای این اتحادیه اعلام کرد شبکههای قاچاق انسان و انتشار اطلاعات نادرست در شبکههای اجتماعی در دامن زدن به بحران مهاجرتی سئوتا (سبته) نقش مهمی داشتهاند.
او سهشنبه ۱۳ مرداد از اختصاص بستهای از کمکهای اتحادیه اروپا، از جمله کمک مالی اضطراری، به اسپانیا خبر داد و گفت این حمایتها با هدف تقویت حفاظت از مرزهای این کشور در سئوتا ارائه شده است.
به گفته برونر، آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا (فرانتکس) هماکنون با ۳۰ نیرو در سئوتا مستقر است و در صورت نیاز، آمادگی دارد حمایت بیشتری از اسپانیا به عمل آورد.
وزیران کشور اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه شنگن ۱۳ مرداد در نشستی اضطراری، آخرین تحولات بحران سئوتا را بهصورت ویدیوکنفرانس بررسی کردند.
در جریان رویدادهای هفته گذشته، حدود ۷۰ هزار نفر از مرز مراکش وارد منطقه خودمختار سئوتا شدند. بر اساس اعلام دولت اسپانیا، آمار جانباختگان این بحران مهاجرتی به ۷۵ نفر رسیده است.
گزارشهای حاکی از آن است که شماری از مهاجران غرق شدند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موجشکن در نزدیکی حصار مرزی، زیر دستوپا جان خود را از دست دادند.
وزارت کشور ایتالیا ۹ مرداد در واکنش به بحران سئوتا، اجرای مقررات شنگن در مرزهای خود با اسپانیا را برای یک ماه به حالت تعلیق درآورد.
اسپانیا: ۷۰ هزار مهاجر سئوتا را ترک کردهاند
فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، ۱۳ مرداد فضای نشست اضطراری اتحادیه اروپا را «سازنده» خواند و گفت کشورهای عضو واکنش «فوری و کارآمد» مادرید به بحران سئوتا را مورد تقدیر قرار دادند.
او افزود از میان حدود ۷۲ هزار مهاجری که وارد سئوتا شده بودند، نزدیک به ۷۰ هزار نفر این منطقه را ترک کردهاند.
گرانده-مارلاسکا تاکید کرد در روزهای اخیر، منطقه شنگن هرگز با تهدید مواجه نشده است، زیرا سئوتا بخشی از قلمرو شنگن محسوب نمیشود.
وزیر کشور اسپانیا همچنین در واکنش به گزارشها درباره بازگرداندن کودکان و نوجوانان مهاجر بدون همراه گفت حقوق بنیادین افراد زیر سن قانونی در این کشور رعایت میشود.
سئوتا شهری خودمختار و بخشی از خاک اسپانیا در ساحل شمالی آفریقاست که با مراکش مرز زمینی دارد.
ورود گسترده مهاجران به این منطقه از هشتم مرداد، موجی از نگرانی را در میان دولتهای اروپایی برانگیخته است.
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، شامگاه ۱۲ مرداد از تصمیم رم برای تعلیق پیمان شنگن با اسپانیا دفاع کرد و گفت این اقدام با معاهدات اتحادیه اروپا همخوانی دارد.
تایانی افزود بیش از پنج هزار نفر از مهاجران واردشده به سئوتا اهل کشورهای جنوب صحرای آفریقا هستند و نه امکان بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا وجود دارد و نه میتوان آنها را راهی مراکش کرد؛ موضوعی که به گفته او، پرسشهای جدی درباره سرنوشت این افراد ایجاد کرده است.
فرانسه: بحران سئوتا مسالهای اروپایی است
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، ۱۳ مرداد در پایان نشست اضطراری اتحادیه اروپا تاکید کرد بحران سئوتا صرفا به اسپانیا مربوط نیست و باید با پاسخی مشترک در سطح اتحادیه اروپا مدیریت شود.
او ضمن اعلام همبستگی با اسپانیا، بر ضرورت تقویت حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت فرانسه در روزهای اخیر کنترلهای مرزی خود با اسپانیا را افزایش داده است.
نونز در عین حال مخالفت پاریس با تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن را اعلام کرد و افزود چنین گزینهای «روی میز نیست».
ایرلند نیز اعلام کرد اعضای اتحادیه اروپا بر حمایت از اسپانیا برای حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه و مقابله با مهاجرت غیرقانونی اتفاقنظر دارند و آمادگی خود را برای کمک به مادرید اعلام کردهاند.
ایرلند ریاست دورهای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که به نظر میرسد بحران سئوتا بار دیگر اختلاف دیدگاه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره سیاستهای مهاجرتی را آشکار کرده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوسیودومین هفته خود با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۵۹ زندان ادامه یافت. اعضای کارزار با اشاره به افزایش اعدامها، خواستار فراگیر شدن مخالفت با این مجازات و اقدام عملی نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و حقوقبشری برای توقف آن شدند.
در بیانیه این کارزار که سهشنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، از احزاب، سازمانها، نهادهای حقوقبشری، صنفی و مدنی و شخصیتهای داخلی و بینالمللی خواسته شده است در دفاع از «حق حیات» و مخالفت با اعدام، «بدون اما و اگر» عمل کنند و از همه امکانات خود برای واکنش عملی به اجرای احکام اعدام استفاده کنند.
اعضای کارزار نوشتند زندانیان طی ۱۳۲ هفته این کارزار را متحدانه پیش بردهاند و اعضای آن به سلول انفرادی منتقل شده، مورد ضربوشتم قرار گرفته یا اعدام شدهاند. آنان از مخالفان اعدام خواستند گامهای موثری برای توقف این مجازات بردارند.
در ادامه این بیانیه آمده است مخالفت با اعدام باید همه محکومان، اعم از سیاسی با هر گرایش و غیرسیاسی با هر اتهام، را در بر گیرد.
همزمان، جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در فرانکفورت آلمان مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در اعتراض به اعدام معترضان از سوی جمهوری اسلامی تجمع کردند.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی محبوس در اوین، نیز ۱۲ مرداد خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه ۱۴۰۴ شد و از همه جریانهای سیاسی و اجتماعی خواست مخالفت خود را با این مجازات صریح اعلام کنند.
او با اشاره به ابهامهای موجود در روند رسیدگی به پروندهها، اعدام شتابزده معترضان را ناعادلانه و ناسازگار با عقل و اخلاق دانست و خواستار تشکیل کمیتهای مستقل، دسترسی متهمان به وکیل و برگزاری دادگاه علنی شد.
افزایش اعدامها و اعتصاب غذای زندانیان
اعضای کارزار در ادامه بیانیه اعلام کردند جمهوری اسلامی از ابتدای مرداد تاکنون ۳۵ نفر، از جمله یک کودک و یک زن، را اعدام کرده است.
به نوشته این بیانیه، ۲۸ مورد از این اعدامها از ششم مرداد تاکنون انجام شده و سه نفر از اعدامشدگان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودهاند.
اعضای کارزار نوشتند جمهوری اسلامی به بهانه جنگ، زندگی و معیشت مردم را زیر فشار قرار داده و «با اقلیتی معلومالحال خیابانها را شبانه اشغال کرده و به ابتذال کشانده و یگانهای زرهی و ایستهای بازرسی را در معابر اصلی مستقر کرده است».
در ادامه این بیانیه آمده است جریانهای مختلف حاکمیت، با وجود اختلافهایشان، بیش از هر چیز از شکلگیری اعتراضات داخلی هراس دارند و مجتبی خامنهای با عمل به وصیت پدرش «خدای دهه شصت را فرا میخواند و جرثقیلهای اعدام را به خیابان میآورد».
اعضای کارزار همچنین نوشتند اعدام به معنای «سلب حیات» و شکلی از خشونت دولتی است و هر اعدام در ایران با هدفی سیاسی و برای ایجاد رعب و وحشت انجام میشود.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۵۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
اعضای کارزار با اشاره به ادامه اعدام معترضان، بهویژه بازداشتشدگان دیماه، تاکید کردند طرح مساله اعدام برای افکار عمومی ضروری است.
آنها همچنین نوشتند در کنار مخالفت با اعدام، با جنگ و هرگونه مداخله خارجی نیز مخالفاند و آزادی، برابری و نفی هر شکل از استثمار و استبداد را تنها با اتکا به مردم و قدرت جمعی آنان ممکن میدانند.
در بخش دیگری از بیانیه، به اعتصاب غذای بیش از دو هفتهای حدود هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو زندان قزلحصار کرج اشاره شده و آمده است این زندانیان تا زمانی که مقامهای زندان و دادستانی به توقف اجرای احکام اعدام متعهد نشدند، به اعتصاب غذای خود پایان ندادند.
سایت هرانا ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض در زندان قزلحصار پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا و تحصن ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلامشده منوط کردند.
دور هفتم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در رم آغاز شد. همزمان، ارتش لبنان از کشف و توقیف یک محموله تسلیحاتی قاچاقشده برای حزبالله خبر داد. اقدامی که میتواند بر بحث خلع سلاح این گروه و ادامه عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان تاثیر بگذارد.
در مذاکراتی که سهشنبه ۱۳ مرداد در رم آغاز شد، هیاتهای نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند و هیات اسرائیلی نیز شامل مقامهایی از ارتش این کشور است.
این دور از مذاکرات بر ادامه عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافهای مرزی متمرکز است.
اسرائیل بارها تاکید کرده است اجرای این روند به خروج نیروهای حزبالله از مناطق نزدیک مرز این کشور بستگی دارد.
این نشست در ادامه دور ششم مذاکراتی برگزار میشود که اواخر تیر در رم، بدون دستیابی به توافق نهایی درباره عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از لبنان، پایان یافت.
دو طرف در آن دور بر سر ساختار و دستورالعملهای اجرای طرح آزمایشی مناطق حائل در جنوب لبنان به توافق رسیدند؛ طرحی که خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی، استقرار ارتش لبنان و پیشبرد خلع سلاح حزبالله را دنبال میکند.
شبکه الحدث گزارش داد هیات لبنانی در مذاکرات رم بر موارد نقض توافق از سوی اسرائیل تمرکز خواهد کرد و از آمریکا خواهد خواست برای اجرای چارچوب توافق بر اسرائیل فشار وارد کند.
به گزارش این شبکه، هیات لبنانی همچنین در تلاش است اجرای طرح مناطق آزمایشی در جنوب لبنان گسترش یابد.
همزمان روزنامه هاآرتص گزارش داد ارتش اسرائیل حضور خود را در عمق جنوب لبنان تقویت کرده و در حال تثبیت کنترل بر مناطقی است که در جریان جنگ به تصرف درآورده.
ساعاتی پیش از آغاز این مذاکرات، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، این روند را «شرمآور» خواند و گفت مقامهای لبنانی بهجای حمایت از کشورشان، به اسرائیل کمک کردهاند.
او افزود مذاکرات مستقیم با اسرائیل جز «شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازدهیهای پیاپی» دستاوردی نداشته و از مقامهای لبنانی خواست بهجای مذاکره با اسرائیل، با حزبالله گفتوگو کنند.
قاسم در این سخنرانی تلویزیونی از جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، نیز انتقاد کرد و گفت او «نه در جایگاه داور عمل کرده و نه نقشی وحدتبخش داشته، بلکه جانبدارانه و تفرقهافکنانه عمل کرده است؛ رویکردی که با جایگاه او و قدرت لبنان سازگار نیست».
عون ۱۰ مرداد در پیامی به مناسبت روز ارتش اعلام کرد هیچ نیرویی جز ارتش، که نماینده همه لبنانیهاست، نمیتواند از این کشور حفاظت کند.
او افزود: «هیچ سلاحی خارج از چارچوب دولت مشروعیت ندارد و تنها ارتش مسئول دفاع از کشور است.»
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، به سخنان دبیرکل حزبالله واکنش نشان داد.
او گفت: «بزرگترین کمک را به اسرائیل کسی کرد که لبنان را یکجانبه وارد ماجراجوییهای بیهوده "جنگ پشتیبانی" کرد و به اسرائیل بهانه داد به ما حمله کند، حاکمیت ما را زیر پا بگذارد، شهرها و روستاها را ویران کند و صدها هزار نفر را آواره سازد.»
او افزود: «کسی که بهتنهایی درباره جنگ تصمیم میگیرد، میکوشد حق تصمیمگیری دولت را همچنان غصب کند و لبنان را به محاسبات و محورهای خارجی پیوند میزند، نمیتواند درباره میهندوستی و حاکمیت به دیگران درس بدهد.»
سلام تاکید کرد حاکمیت لبنان تنها با تصمیمی واحد و مستقل، در دولتی با یک ارتش که اقتدار خود را از طریق نیروهایش بر سراسر کشور اعمال کند، محقق میشود.
اندکی پیش از آغاز مذاکرات، ارتش لبنان تصاویری از راکتهای ۱۲۲ میلیمتری گراد منتشر کرد که به گفته این نهاد، هنگام قاچاق از سوریه برای حزبالله توقیف شدند.
ارتش لبنان همچنین اعلام کرد خودروی مورد استفاده دو قاچاقچی را توقیف کرده و در عملیات جستوجو و یورش علیه دیگر اعضای این شبکه، مهمات و تجهیزات نظامی دیگری نیز کشف و ضبط شده است.
تایمز اسرائیل نوشت انتشار این تصاویر میتواند تلاشی از سوی ارتش لبنان برای نشان دادن جدیت خود در اجرای ماموریت خلع سلاح حزبالله و افزایش فشار بر اسرائیل برای ادامه عقبنشینی از جنوب لبنان باشد.
در همین حال، نیروی موقت سازمان ملل در لبنان، یونیفل، اعلام کرد همچنان بهطور روزانه موارد نقض حریم هوایی لبنان، ایجاد موانع در مسیر گشتهای این نیرو و فعالیتهای اسرائیل در آبهای سرزمینی لبنان را ثبت میکند.
بر اساس گزارش یونیفل، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از ۹ تا ۱۱ مرداد، ۱۲۵ مورد نقض حریم هوایی لبنان را ثبت کردند.
یونیفل همچنین اعلام کرد پهپادهای شناسایی و مسلح اسرائیل در نزدیکی یا بر فراز مواضع این نیرو مشاهده شدهاند.
شهروندان به ایراناینترنشنال گفتند پس از جنگ و دسترسی دوباره به اینترنت، حجم بستههای اینترنت همراهشان با سرعتی غیرعادی تمام میشود. به گفته کاربران، به دلیل «دزدی» اپراتورها، آنان برای حجم کمتر، ناچارند در فاصلههای کوتاهتر پول بیشتری بپردازند.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال از نقاط مختلف ایران در پیامهایی گفتند بستههای اینترنتی که پیشتر چند هفته یا یک ماه دوام میآورد، اکنون گاه ظرف چند روز یا حتی چند ساعت به پایان میرسد.
این شهروندان تاکید کردند با اینترنت همراه خود حتی از اینستاگرام، یوتیوب یا تلگرام استفاده نمیکنند اما این بستهها «به سرعت برق و باد» تمام میشوند.
کاربران به ریز دقیق و قابل راستیآزمایی مصرف اینترنت خود دسترسی ندارند و اپراتورها نیز تاکنون در این زمینه به شکلی دقیق و شفاف اظهار نظر نکردهاند.
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار علم و تکنولوژی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، فرض تخلف و کمفروشی اپراتورها را «محتمل و جدی» خواند.
اعتراض شهروندان تنها به تمام شدن سریع بستهها محدود نیست. شماری از شهروندان از افت شدید سرعت و قطع طولانیمدت اینترنت نیز خبر دادند.
یکی از مخاطبان از ایرانشهر گفت اینترنت شرکت مخابرات هر روز از ساعت ۱۲ ظهر تا حدود نیمهشب بهطور کامل قطع میشود.
به گفته او، سرعت دانلود نیز از حدود ۱۶ مگابیت بر ثانیه به نزدیک ۱۰۰ کیلوبیت کاهش یافته است.
یکی دیگر از مخاطبان از تهران، افزایش هزینه بستههای اینترنت و تمام شدن سریعتر حجم آنها را در کنار افزایش قبوض و دیگر هزینههای روزمره، بخشی از فشار اقتصادی حکومت بر مردم توصیف کرد.
فرضیه کمفروشی اپراتورها
فرضیه کمفروشی اپراتورها، یکی از پرتکرارترین موارد مطرح شده در پیامهای شهروندان است.
مخاطبی از تهران گفت: «همین که جمهوری اسلامی برای تامین مخارجش مجبور شده از حساب بانکی مردم پول برداشت کند، پول قبضها را چند برابر حساب کند، قیمت بستههای اینترنت را بالا ببرد و حجمشان را پایین بیاورد و در کل، خرج کشور را از جیب مردم بدهد، نشان میدهد محاصره دریایی آمریکا جواب داده.»
صارمیفر در گفتوگو با ایراناینترنشنال به بررسی دلایل مختلفی پرداخت که باعث شده ترافیک اینترنت شهروندان، «بیش از حد نرمال کنتور بیندازد».
به گفته او، همیشه این اعتراض وجود داشته که اپراتور حجم بسته را طور دیگری محاسبه میکند.
اما با وجود تردیدهای منطقی و قابل درک کاربران، تاکنون اندازهگیری مستقل و دقیقی که بتواند شیوه محاسبه مصرف از سوی اپراتورها را ارزیابی کند، منتشر نشده و جز گزارشهای مردمی، داده دیگری در دست نیست.
صارمیفر تاکید کرد یکی از فرضیههای اصلی و مهم، «کمفروشی و دزدی اپراتورها» از کاربران است؛ اینکه همراه اول و ایرانسل، پس از کاهش درآمد ناشی از قطع گسترده و چند ماهه اینترنت، تلاش کردهاند زیان هنگفت خود را از طریق افزایش دفعات خرید بسته از سوی کاربران جبران کنند.
بنابراین یکی از فرضیههای منطقی این است که اپراتورها برای جبران کاهش درآمد، حجم واقعی کمتری در اختیار کاربر قرار میدهند تا او در بازههای زمانی کوتاهتر ناچار به خرید بستهای تازه شود.
صارمیفر در عینحال تاکید کرد دلایل فنی دیگری هم میتواند در این ماجرا موثر باشد.
این روزنامهنگار توضیح داد بسیاری از کاربران در دوره قطعی ۸۸ روزه اینترنت، امکان بهروزرسانی سیستمعامل و برنامههای تلفن همراه خود را نداشتند. با بازگشت نسبی اینترنت و دسترسی به فیلترشکنهای کارآمد، ممکن است بهروزرسانیهای معوق بهطور خودکار آغاز شده و بدون اطلاع کاربر، بخش قابل توجهی از حجم بسته را مصرف کرده باشد.
بهروزرسانی برنامهها، پشتیبانگیری خودکار عکسها و ویدیوها، همگامسازی فایلها با سرویسهای ابری و پخش خودکار ویدیو در شبکههای اجتماعی، از جمله مواردی است که میتواند مصرف اینترنت را بدون دخالت مستقیم کاربر افزایش دهد.
صارمیفر عامل موثر دیگر را ماهیت و کارکرد نامشخص برخی فیلترشکنها خواند و گفت بعضی از آنها ممکن است مصرف اضافه ایجاد کنند یا حتی به ابزاری برای جاسوسی، نصب بدافزار و سوءاستفاده از منابع فنی دستگاه تبدیل شوند.
به گفته او، هکرها در برخی موارد ممکن است از توان پردازشی و اینترنت دستگاه کاربران برای فعالیتهایی مانند استخراج رمزارز یا انتقال داده استفاده کنند؛ هرچند محدودیت پهنای باند در ایران، امکان برخی از این سوءاستفادهها را کاهش میدهد.
صارمیفر در عین حال تاکید کرد در شرایط فعلی نمیتوان بهطور دقیق تعیین کرد تمام شدن غیرعادی بستههای اینترنت صرفا ناشی از کمفروشی اپراتورهاست یا بهروزرسانیهای خودکار، فعالیت برنامهها در پسزمینه، استفاده از فیلترشکن یا ترکیبی از این عوامل.
کاربران معمولا تنها میتوانند میزان کلی حجم باقیمانده بسته خود را مشاهده کنند و به اطلاعاتی دقیق، مستقل و قابل راستیآزمایی درباره زمان مصرف، نوع ترافیک و شیوه محاسبه آن از سوی اپراتور دسترسی ندارند.
گفتههای محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، درباره ۲۸ بار استعفای مسعود پزشکیان و هشدار منتسب به مجتبی خامنهای درباره موافقت با استعفای بعدی، واکنشبرانگیز شد. حمید رسایی، نماینده مجلس، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا دهد تا مشخص شود خرازی راست گفته است یا نه.
پزشکیان در بخشی از تیزر گفتوگوی تلویزیونی خود که قرار است اولین قسمت آن شامگاه سهشنبه ۱۳ مرداد از صداوسیما پخش شود، گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد.»
او در بخش دیگری از این گفتوگو افزود: «اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام میکنم که استعفا دادهام.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که خرازی گفت پزشکیان تاکنون ۲۸ بار استعفا داده یا تهدید کرده است از مقام خود کنارهگیری کند.
خرازی همچنین گفت که مجتبی خامنهای «رسما و علنا» هشدار داده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، استعفای او را خواهد پذیرفت.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، معتقد است نپذیرفتن استعفای پزشکیان و مطرح شدن این هشدار به معنای افزایش قدرت او در ساختار حکومت نیست.
به گفته بهرنگ، پیام مجتبی خامنهای به پزشکیان این است که دولت او اختیارات بیشتری نخواهد داشت و رییس دولت حتی دیگر نمیتواند از نداشتن اختیار گلایه کند.
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، ۱۳ مرداد با انتشار تصویری از نوشته حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، در شبکه ایکس، به سخنان خرازی واکنش نشان داد.
زارعی نوشت: «از ۹۰ میلیون ایرانی فقط یک شاهد برای تهمت خرازی به امام سید مجتبی شهادت داد؛ سرکرده شریان. از خ (...) پرسیدن شاهدت کیه؟! گفت دُمم! ... بله! دوران بزندررو علیه ولی فقیه و فرامینش گذشت؛ یکی بزنی، ۱۰ تا میخوری.»
رسایی شامگاه ۱۲ مرداد در شبکه اجتماعی «ویراستی»، با اشاره به تکذیب سخنان خرازی، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا کند تا روشن شود سخنان خرازی درست بوده است یا تکذیب مشاور پزشکیان.
او نوشت: «برای اینکه مشخص بشه آقای خ درست نگفته، آقای پ یک بار دیگه استعفا بده و شما هم خبری کنید. اینطوری مشخص میشه کی راست میگه؛ خ یا پ.»
نوشته رسایی در واکنش به اظهارات علیاصغر شفیعیان، مشاور نهاد ریاستجمهوری در ایران، منتشر شد که در شبکه ایکس نوشته بود: «آقای خ نه رهبری را دیده و نه ارتباطی دارد و به روایتهای عجیب هم مشهور است. شایعه نسازید، توهم هم نزنید.»
شفیعیان در ادامه نوشت: «ناراحتی جریان آن یک رای مخالف در شعام، از آن امضاست و البته اعتماد رهبری به او (پزشکیان) و تصمیم در حال انجام، همچنین از تعریف و تمجید رهبر شهید و رهبر حاضر از رییسجمهور.»