در بیانیه این کارزار که سه‌شنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، از احزاب، سازمان‌ها، نهادهای حقوق‌بشری، صنفی و مدنی و شخصیت‌های داخلی و بین‌المللی خواسته شده است در دفاع از «حق حیات» و مخالفت با اعدام، «بدون اما و اگر» عمل کنند و از همه امکانات خود برای واکنش عملی به اجرای احکام اعدام استفاده کنند.

اعضای کارزار نوشتند زندانیان طی ۱۳۲ هفته این کارزار را متحدانه پیش برده‌اند و اعضای آن به سلول انفرادی منتقل شده، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته یا اعدام شده‌اند. آنان از مخالفان اعدام خواستند گام‌های موثری برای توقف این مجازات بردارند.

در ادامه این بیانیه آمده است مخالفت با اعدام باید همه محکومان، اعم از سیاسی با هر گرایش و غیرسیاسی با هر اتهام، را در بر گیرد.

هم‌زمان، جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در فرانکفورت آلمان مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در اعتراض به اعدام معترضان از سوی جمهوری اسلامی تجمع کردند.

مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی محبوس در اوین، نیز ۱۲ مرداد خواستار توقف فوری اعدام معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ شد و از همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی خواست مخالفت خود را با این مجازات صریح اعلام کنند.

او با اشاره به ابهام‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده‌ها، اعدام شتاب‌زده معترضان را ناعادلانه و ناسازگار با عقل و اخلاق دانست و خواستار تشکیل کمیته‌ای مستقل، دسترسی متهمان به وکیل و برگزاری دادگاه علنی شد.

افزایش اعدام‌ها و اعتصاب غذای زندانیان

اعضای کارزار در ادامه بیانیه اعلام کردند جمهوری اسلامی از ابتدای مرداد تاکنون ۳۵ نفر، از جمله یک کودک و یک زن، را اعدام کرده است.

به نوشته این بیانیه، ۲۸ مورد از این اعدام‌ها از ششم مرداد تاکنون انجام شده و سه نفر از اعدام‌شدگان از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده‌اند .

اعضای کارزار نوشتند جمهوری اسلامی به بهانه جنگ، زندگی و معیشت مردم را زیر فشار قرار داده و «با اقلیتی معلوم‌الحال خیابان‌ها را شبانه اشغال کرده و به ابتذال کشانده و یگان‌های زرهی و ایست‌های بازرسی را در معابر اصلی مستقر کرده است».

در ادامه این بیانیه آمده است جریان‌های مختلف حاکمیت، با وجود اختلاف‌هایشان، بیش از هر چیز از شکل‌گیری اعتراضات داخلی هراس دارند و مجتبی خامنه‌ای با عمل به وصیت پدرش «خدای دهه شصت را فرا می‌خواند و جرثقیل‌های اعدام را به خیابان می‌آورد».

اعضای کارزار همچنین نوشتند اعدام به معنای «سلب حیات» و شکلی از خشونت دولتی است و هر اعدام در ایران با هدفی سیاسی و برای ایجاد رعب و وحشت انجام می‌شود.

روند اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۵۰ نفر اعدام شده‌اند.

بر اساس آمار هرانا، شمار اعدام‌ها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است .

اعضای کارزار با اشاره به ادامه اعدام معترضان، به‌ویژه بازداشت‌شدگان دی‌ماه، تاکید کردند طرح مساله اعدام برای افکار عمومی ضروری است.

آن‌ها همچنین نوشتند در کنار مخالفت با اعدام، با جنگ و هرگونه مداخله خارجی نیز مخالف‌اند و آزادی، برابری و نفی هر شکل از استثمار و استبداد را تنها با اتکا به مردم و قدرت جمعی آنان ممکن می‌دانند.

در بخش دیگری از بیانیه، به اعتصاب غذای بیش از دو هفته‌ای حدود هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو زندان قزل‌حصار کرج اشاره شده و آمده است این زندانیان تا زمانی که مقام‌های زندان و دادستانی به توقف اجرای احکام اعدام متعهد نشدند، به اعتصاب غذای خود پایان ندادند.

سایت هرانا ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض در زندان قزل‌حصار پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا و تحصن ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلام‌شده منوط کردند.

اعضای کارزار تهدید دادستانی تهران به مجازات مخالفان اعدام را نشانه گسترش جنبش «نه به اعدام» دانستند و تاکید کردند مخالفت با اعدام باید همه محکومان سیاسی و غیرسیاسی را در بر گیرد.

در پایان این بیانیه آمده است: «قدرت ما در همبستگی ماست و با مقاومت و متشکل شدن، سد استبداد و اعدام را در هم خواهیم شکست.»