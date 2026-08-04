جبهه اصلاحات ایران خواستار بازنگری در اعلام جرم دادستان تهران علیه منتقدان احکام اعدام شد
جبهه اصلاحات ایران، شامل چند سازمان و گروه اصلاحلطب در جمهوری اسلامی، در نامهای به غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، خواستار «بازنگری در اعلام جرم دادستان تهران علیه منتقدان احکام اعدام» شد.
جبهه اصلاحات ایران نوشت: «همسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور، و محدود کردن آن با رویکردهای امنیتی با روح قانون اساسی سازگار نیست.»
در این نامه که با توجه به صدور و اجرای برخی احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته و همچنین اطلاعیه اخیر دادستانی تهران درباره تعقیب منتقدان این احکام منتشر شده، از پیامدهای این روند، ابراز نگرانی شده است.
نامه میگوید: امنیت، صرفا با برخوردهای کیفری و قضایی تامین نمیشود، بلکه نیازمند شناسایی و رفع ریشههای شکلگیری بحرانها، پاسخگویی نهادهای مسئول و جلب اعتماد عمومی است.
تابستان ۲۰۲۶ است و اروپا با یکی از شدیدترین بحرانهای همزمان اقلیمی و انرژی خود روبهروست. در بوداپست، سطح آب رودخانه دانوب به رکورد بیسابقهای سقوط کرده است. رودخانهای که زمانی شریان اصلی قاره بود، حالا آنقدر کمجان شده که قایقرانی و گردشگری در آن متوقف شدهاست.
این خشکسالی فقط گردشگری را متوقف نکرد. گرمای سوزان باعث شد مصرف برق هم به اوج برسد. همین گرما، رگهای حیاتی تولید برق را هم خشکانده است. نیروگاه هستهای «پاکس» در مجارستان که نیمی از برق آن کشور را تامین میکند، بهخاطر کمبود آب برای خنکسازی راکتورهایش، تولیدش را بهشدت کاهش داده و تا مرز خاموشی کامل پیش رفته است. در صربستان، نیروگاههای برقآبی تنها با یکپنجم ظرفیت واقعیشان کار میکنند.
بحران چنان بغرنج شده است که نیروی دریایی رومانی مجبور شد با ۱۸۰ کیلوگرم مواد منفجره، صخرههای بستر دانوب را متلاشی کند تا جریان آب را به سمت نیروگاه هستهای «چرناوودا» هدایت و از یک خاموشی سراسری جلوگیری کند.
همزمان در فرانسه، آتشسوزیهای ویرانگر در جنگلهای نزدیک بوردو، منطقهای بزرگتر از پاریس را به خاکستر تبدیل و دهها هزار نفر را آواره کرده است. آتشی که برای خاموش کردنش به همان منابع محدود آب نیاز است.
اینجا یک تضاد بزرگ آشکار میشود: برای زنده ماندن در زمین گرمشده، به انرژی و سرمایش نیاز داریم، اما تولید همین انرژی به آبی وابسته است که دیگر وجود ندارد، و درست در همین نقطه، تشنهترین فناوری بشر، هوش مصنوعی وارد میدان میشود.
«ابر» توهم است؛ واقعیت، یک ساختمان داغ و تشنه
بیشتر ما اینترنت و ابزارهای هوش مصنوعی را چیزی معلق و بیجرم در فضایی به نام «ابر» یا «کلود» تصور میکنیم. این فقط یک استعاره زیبای بازاریابی است. «ابرها» در واقع در ساختمانهایی به بزرگی استادیومهای ورزشی زندگی میکنند: ساختمانهایی به نام دیتاسنترها.
در این مراکز هزاران تراشه و پردازشگر فوقپیشرفته، شبانهروز محاسبات سنگین انجام میدهند و گرمایی تولید میکنند که اگر بلافاصله دفع نشود، سرورها در چند ثانیه از کار میافتند. یکی از ارزانترین و رایجترین راههای خنک نگهداشتن این سرورها، استفاده از آب است.
یک دیتاسنتر معمولی که برای ذخیرهسازی و ایمیل استفاده میشود و برق مصرفیاش معادل مصرف هزار خانه است، سالانه حدود ۲۶ میلیون لیتر آب مصرف میکند. اما دیتاسنترهای غولآسای هوش مصنوعی میتوانند روزانه بین ۳.۷ تا ۱۹ میلیون لیتر آب ببلعند. رقمی معادل مصرف روزانه یک شهر ۱۰ تا ۵۰ هزار نفری. نزدیک به ۸۰ درصد این آب برای همیشه از چرخه محلی خارج میشود، چون به بخار تبدیل میشود.
وقتی این ساختمانهای تشنه، بیبرنامه در مناطق کمآب ساخته میشوند، تعادل زیستی جوامع محلی را به هم میریزد. بورلی موریس، زنی بازنشسته در ایالت جورجیای آمریکا، در گفتوگو با نیویورکتایمز مدعی شده که ساخت یک دیتاسنتر عظیم متعلق به شرکت متا در نزدیکی خانهاش، سفره آب زیرزمینی و چاه شخصیاش را نابود کرده است. متا با انتشار یک مطالعهی مستقل این ادعا را رد کرده، اما تنش میان حق انسانها برای آب شرب و نیاز دیتاسنترها به خنکسازی، واقعیتی انکارناپذیر است.
یک چرخه باطل که هر روز تنگتر میشود
گرمایش زمین باعث خشکسالی میشود و خشکسالی مساوی است با کمآب شدن رودخانهها. همین کمبود آب، نیروگاههای هستهای و برقآبی را که برای کارکردنشان به آب نیاز دارند، به تعطیلی میکشاند. درست در همان لحظهای که تولید برق افت میکند، تقاضا برای برق بالا میرود؛ از یک طرف مردم برای فرار از گرما کولرهایشان را روشن نگه میدارند، از طرف دیگر همان گرما باعث میشود سرورهای دیتاسنتر داغتر شوند و به آب و برق بیشتری برای خنک ماندن نیاز پیدا کنند. علاوه بر همه اینها، مصرف هوش مصنوعی هم مستقل از فصل و آبوهوا، روزبهروز در حال رشد است. پس این فشار اضافه هم به طور مداوم روی دیتاسنترهاست.
نتیجه چیست؟ تولید برق کاهش یافته، اما تقاضا برای آن بیشتر شده است. برای جبران این کمبود، بخشی از شبکه برق به نیروگاههای فسیلی رجوع میکند، چون انرژیهای تجدیدپذیر، با وجود رشد چشمگیرشان در سالهای اخیر، هنوز نمیتوانند بهتنهایی جوابگوی جهش ناگهانی تقاضا باشند. نتیجه سوزاندن سوخت فسیلی بیشتر، گرمتر شدن زمین است؛ یعنی برگشت به همان نقطه شروع چرخه تخریب، این بار با شدتی بیشتر.
فرضیه معروف «یک بطری آب به ازای هر ایمیل» در نگاه اول اغراقآمیز به نظر میرسد. اما وقتی زنجیره تامین را بررسی میکنیم، تصویر واقعیتری را میبینیم.
خنککردن مستقیم سرورها برای یک دستور کوتاه، واقعا ناچیز است؛ چیزی حدود چند قطره آب. اما این تنها بخش کوچکی از ماجراست. سهم بزرگتر، پنهان است: تولید هر مگاواتساعت برق در نیروگاههای زغالسنگی، دهها هزار لیتر آب بخار میکند. یعنی بخش عمده آب، کیلومترها دورتر از دیتاسنتر، در برجهای خنککننده نیروگاهها تبخیر میشود. لایه دیگر هم ساخت اجزای این سرورهاست. کارخانههای نیمههادی روزانه میلیونها لیتر آب فوقپاک برای ساخت قطعات و تراشههای سرورها مصرف میکنند.
پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا ریورساید با جمع زدن این سه لایه یعنی خنکسازی مستقیم سرورها، آب مصرفی در شبکه تولید برق و آب مصرفی تولید تراشهها، تخمین زدهاند که نوشتن یک ایمیل ۱۰۰ کلمهای یا یک گفتوگوی کوتاه حاوی ۲۰ سوال با یک مدل پیشرفته هوش مصنوعی، در مجموع معادل تبخیر حدود نیم لیتر آب شیرین است؛ تقریبا معادل یک بطری نیم لیتری آب معدنی. حالا این عدد را در میلیاردها تراکنش روزانه در سراسر جهان ضرب کنید.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت و یونیسف، از هر چهار نفر در جهان، یک نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد. نزدیک به چهار میلیارد انسان دستکم یک ماه از سال را با کمبود شدید آب میگذرانند. با روند فعلی اقلیمی، تا سال ۲۰۴۰ تقریبا یکچهارم کودکان جهان در مناطقی با تنش آبی بسیار شدید زندگی خواهند کرد.
همزمان، گزارشهای رسمی میگویند تقاضای جهانی آب برای هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۷ میتواند به رقمی معادل نیمی از کل مصرف سالانه آب انگلستان برسد.
این به معنای لزوم توقف فناوری نیست، بلکه زنگ خطری جدی برای اصلاح مسیر توسعه آن است. راهحلهایی وجود دارد که غولهای فناوری باید سریعتر به سمتشان بروند: سیستمهای خنککننده بسته که هدررفت آب را تا حد زیادی کاهش میدهند. فناوریهای نوینی مثل خنکسازی غوطهوری در مایع که مصرف آب را تقریبا صفر میکنند، الزام قانونی به استفاده از پسابهای صنعتی بهجای آب شرب شهری برای خنکسازی، و انتقال دیتاسنترها به مناطق خنکتر یا تامین کامل انرژیشان از منابع تجدیدپذیر مثل باد و خورشید.
اگر سیاستگذاران قوانین شفافیت مصرف منابع را جدی نگیرند و غولهای فناوری را به بهینهسازی ملزم نکنند، در فصول گرم آینده، جوامع محلی ممکن است ناچار به انتخابی دراماتیک شوند: آب باقیمانده را به گلوی خشکیده شهروندان بدهند، یا به سرورهایی که دارند ایمیلهای اداریمان را مینویسند.
پایگاه خبری ساینسدیلی گزارش داد مغز انسان کاهش وزن را تهدیدی برای بقا در نظر میگیرد و با افزایش اشتها و کاهش مصرف انرژی میکوشد از ذخایر چربی بدن محافظت کند؛ سازوکاری تکاملی که میتواند علت بازگشت وزن پس از رژیم لاغری را توضیح دهد.
برخلاف این تصور رایج که کاهش وزن تنها به اراده و سبک زندگی بستگی دارد، پژوهشهای جدید نشان میدهد مغز و بدن برای مقابله با کاهش وزن بهگونهای برنامهریزی شدهاند که از ذخایر انرژی محافظت کنند.
بهنوشته ساینسدیلی، پس از کاهش وزن، هورمونهای گرسنگی افزایش مییابند، میل به غذا بیشتر میشود و بدن انرژی کمتری مصرف میکند.
این واکنشها بخشی از سازوکاری است که طی تکامل برای کمک به بقای انسان در دورههای کمبود غذا شکل گرفته است.
یافتههای پژوهشگران حاکی از آن است که برای نیاکان انسان، ذخیره چربی یک مزیت حیاتی به شمار میرفت.
کمبود چربی میتوانست به معنای گرسنگی و مرگ باشد و انباشت بیش از حد آن نیز توانایی حرکت و شکار را کاهش میداد. به همین دلیل، مغز در طول تکامل سامانههای پیچیدهای را برای حفظ ذخایر انرژی توسعه داد.
در دنیای امروز، اگرچه غذا بهوفور در دسترس است و فعالیت بدنی دیگر شرط بقا نیست، همان سازوکارهای تکاملی همچنان فعالاند و کاهش وزن را دشوار میکنند.
بهگفته پژوهشگران، زمانی که فرد وزن کم میکند، مغز این تغییر را به منزله تهدیدی برای بقا در نظر میگیرد. در نتیجه، اشتها افزایش مییابد، میل به خوردن بیشتر میشود و همزمان سرعت مصرف انرژی در بدن کاهش پیدا میکند.
مطالعات نشان میدهد مغز نوعی «حافظه زیستی» از وزن بدن دارد. این ویژگی که زمانی به انسان کمک میکرد پس از دورههای قحطی دوباره به وزن طبیعی خود بازگردد، اکنون میتواند به مانعی برای حفظ کاهش وزن تبدیل شود.
پژوهشگران میگویند اگر فرد برای مدتی طولانی اضافهوزن داشته باشد، مغز ممکن است همان وزن بالاتر را بهعنوان وضعیت طبیعی جدید ثبت کند و برای حفظ آن بکوشد.
به همین دلیل، بسیاری از افراد پس از پایان رژیم غذایی دوباره وزن از دسترفته خود را بازیابی میکنند.
این یافتهها نشان میدهد بازگشت وزن لزوما ناشی از کمبود اراده یا بیانضباطی نیست، بلکه نتیجه عملکرد طبیعی سامانههای زیستی است که طی میلیونها سال تکامل برای محافظت از بدن شکل گرفتهاند.
بهدنبال تشدید موج گرما در اروپا، ایتالیا برای نخستین بار در سال جاری همه ۲۷ شهر بزرگ خود را در بالاترین سطح هشدار گرما قرار داد. همزمان، گرمای بیسابقه به آتشسوزیهای گسترده و افت سطح آب رودخانههای مهم اروپا دامن زده است.
وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد با ادامه چهارمین موج گرمای تابستان، پنجشنبه ۱۵ مرداد همه ۲۷ شهر بزرگ این کشور در وضعیت «هشدار قرمز» قرار خواهند گرفت.
بهگزارش رویترز، سهشنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ مرداد، ۲۵ شهر در این سطح هشدار قرار دارند و دو شهر مسینا و رجو کالابریا در جنوب ایتالیا نیز از پنجشنبه از سطح هشدار نارنجی به قرمز تغییر وضعیت میدهند.
هشدار قرمز به معنای شرایط اضطراری بالقوه برای سلامت عمومی است؛ وضعیتی که در آن تداوم دمای بسیار بالا میتواند برای همه افراد، حتی جوانان و افراد سالم، خطر جدی ایجاد کند.
مقامهای محلی از شهروندان خواستهاند بین ساعت ۱۱ صبح تا ۶ عصر از قرار گرفتن در معرض گرما و تابش مستقیم خورشید خودداری کنند، تا حد امکان در فضاهای سرپوشیده بمانند و مایعات کافی بنوشند.
سخنگوی وزارت بهداشت ایتالیا گفت امسال نخستین بار است که همه ۲۷ شهر بزرگ کشور بهطور همزمان در وضعیت هشدار قرمز قرار میگیرند.
او در عین حال نتوانست تایید کند که آیا چنین شرایطی در سالهای گذشته نیز سابقه داشته است یا خیر.
دمای هوا در برخی مناطق ایتالیا به ۴۰ درجه سانتیگراد رسیده و پیشبینی میشود تا پایان هفته کاهش محسوسی در گرما رخ ندهد.
کارشناسان هواشناسی علت این موج گرما را تقویت سامانه پرفشار جنبحارهای شمال آفریقا بر فراز دریای مدیترانه میدانند؛ سامانهای که بخشهای وسیعی از اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
اروپا در هفتههای اخیر چندین موج گرما را تجربه کرده است؛ رویدادی که زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده، فشار بر نظامهای درمانی را افزایش داده و به رشد آمار مرگومیر ناشی از گرما انجامیده است.
آتشسوزیهای گسترده و افت کمسابقه سطح آب رودخانهها
رویترز ۱۳ مرداد گزارش داد با فروکش کردن آتشسوزیها در بخشهایی از یونان، ساکنان مناطق شمالغرب آتن به خانههای سوخته و چشماندازهای ویرانشده بازگشتهاند.
با وجود مهار نسبی آتش، صدها آتشنشان همچنان برای جلوگیری از شعلهور شدن دوباره آتش در تپهها و درههای صعبالعبور یونان در آمادهباش هستند.
همزمان، نیروهای محلی با پشتیبانی هواپیماهای آبپاش و تیمهای اعزامی از فرانسه و رومانی در سه جبهه در غرب آتن و اطراف خلیج کورینت، مشغول مهار آتشسوزیهایی هستند که از ۹ مرداد آغاز شدهاند.
مقامهای یونان اعلام کردند بادهای گرم و خشکی که از دریای اژه میوزند، عملیات اطفای حریق را دشوار کردهاند و در برخی مقاطع حتی مانع پرواز هواپیماهای آبپاش شدهاند.
در شهر ساحلی پورتو ژرمنو در حدود ۶۰ کیلومتری شمالغرب آتن، ویوی جیالیا، شهروند ۴۵ ساله، پس از بازگشت به خانه ویرانشده خانوادهاش به رویترز گفت: «انگار قلبم را از سینه بیرون کشیدهاند.»
در جریان یکی از حوادث مرگبار عملیات اطفای حریق، دو نفر از خدمه یک بالگرد آتشنشانی ۱۱ مرداد در نزدیکی منطقه ساحلی پساتا، حدود ۴۰ کیلومتری آتن، بر اثر برخورد با یک بالگرد دیگر جان باختند.
اروپا بهدنبال گرمای بیسابقه و کمبود بارندگی، تابستان امسال با موجی از آتشسوزیهای گسترده جنگلی روبهرو شده است؛ رخدادی که بسیاری از دانشمندان آن را با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی مرتبط میدانند.
فرانسه و اسپانیا بیشترین آسیب را از موج آتشسوزیهای جنگلی متحمل شدند، اما تا پایان هفته گذشته بخش عمده آتشسوزیها در این دو کشور تحت کنترل درآمد.
همزمان با ادامه موج گرما، سطح آب برخی از مهمترین رودخانههای اروپا بهشدت کاهش یافته است.
رودخانه راین در چندین نقطه از آلمان و هلند به پایینترین سطح ثبتشده خود رسیده است.
دیگر رودخانههای مهم اروپا نیز که نقشی حیاتی در حملونقل، صنعت و کشاورزی دارند، از جمله رود دانوب که از ۱۰ کشور عبور میکند و همچنین رود پو در ایتالیا، با افت بیسابقه سطح آب مواجه شدهاند.
روابط عمومی دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیهای روایتها درباره واکنش او به «نامه» مسعود پزشکیان، رییس دولت، را تکذیب کرد. پیشتر دبیرکل حزبالله ایران گفته بود خامنهای تهدید کرده در صورت استعفای مجدد پزشکیان، با آن موافقت خواهد کرد.
در بیانیه دفتر خامنهای که سهشنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، آمده است: «مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رییسجمهور محترم مطرح کرده، از اساس کذب و خلاف واقع است.»
روابط عمومی دفتر خامنهای افزود: «مطالبی که برخلاف توصیههای موکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینهساز نسبتهای نادرست به مسئولان محترم میشود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسمخورده ملت ایران است.»
در این بیانیه تنها به «نامه» پزشکیان اشاره شده و هیچ توضیحی درباره ماهیت یا محتوای آن ارائه نشده است.
با این حال، اشاره رسمی به وجود چنین نامهای در شرایطی که پیشتر گزارشهایی درباره درخواست کنارهگیری پزشکیان منتشر شده بود، بار دیگر گمانهزنیها درباره موضوع استعفای او را برجسته کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر ۱۰ خرداد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود پزشکیان در نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، خواستار کنارهگیری از سمت خود شده است.
بر اساس این گزارش، پزشکیان دلیل تصمیم خود را «تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور» عنوان کرده بود.
ایراناینترنشنال ۱۲ مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد رییس دولت جمهوری اسلامی پیشتر در مکانی نامعلوم در تهران و در صندلی عقب خودرویی با شیشههای دودی، تنها چند دقیقه با مجتبی خامنهای دیدار کرده است.
بر اساس این گزارش، دفتر رهبر جمهوری اسلامی پس از درخواستهای مکرر پزشکیان برای ملاقات و تهدید او به استعفا، با این دیدار موافقت کرد.
شکافهای سیاسی و ابهام درباره نقش خامنهای
در ماههای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوها با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و چشمانداز تنگه هرمز، حکایت دارند.
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهمنامه اسلامآباد داشته، بهدلیل تعهد پزشکیان در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.
هرچند برخی گزارشها و اظهارنظرها از پیشرفت در مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز حکایت دارند، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تاکید کرد هنوز هیچ توافق نهایی در این زمینه به دست نیامده است.
روبیو سهشنبه ۱۳ مرداد در جمع خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت مذاکرات واشینگتن با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز پیشرفت داشته، اما گفتوگوها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
او ادامه داد: «امیدواریم این اتفاق بهزودی رخ دهد.»
سخنان روبیو ساعاتی پس از مصاحبه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با شبکه سیانبیسی مطرح شد. بسنت در این گفتوگو ابراز امیدواری کرد توافق میان تهران و واشینگتن برای ازسرگیری جریان عبور کشتیها از تنگه هرمز «امروز یا فردا» نهایی شود.
او اضافه کرد: «با وجود آنکه شرایط در روزهای گذشته همچنان تا حدی پرمخاطره بوده، حتی اکنون نیز شمار قابل توجهی از کشتیها در حال خروج از منطقه هستند.»
خبرگزاری فرانسه نوشت بهدنبال این اظهارات و همزمان با کاهش قیمت نفت، شاخصهای بورس آمریکا به روند صعودی خود ادامه دادند.
شبکه الحدث نیز بهنقل از یک منبع بلندپایه گزارش داد ترتیبات مربوط به بازگشایی کامل تنگه هرمز ممکن است ۱۳ یا ۱۴ مرداد اعلام شود.
بهگفته این منبع، تماسها با سرعت ادامه دارد و گفتوگوها با پیشرفت همراه بوده است.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
همچنین با گسترش دامنه تنشها و ورود حوثیهای یمن به درگیریهای منطقهای، دریای سرخ و تنگه بابالمندب نیز به کانون نگرانیهای امنیتی تبدیل شدهاند.
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، شامگاه دوشنبه در گفتوگو با صداوسیما گفت: «در حال حاضر آتشبسی وجود ندارد، اما حملات ما معنادار است.»
او افزود جمهوری اسلامی «به هیچوجه» اجازه باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نخواهد داد و اگر آمریکا برای این منظور ناو یا نیروی نظامی وارد تنگه هرمز کند، آنها را هدف قرار خواهد داد.
رضایی همچنین گفت: «حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی پایگاههای آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داد، به تخلیه شمار زیادی از نیروهای آمریکایی از اربیل عراق انجامید و فرماندهی سنتکام را وادار کرد ابتدا از قطر به اردن و سپس به اسرائیل منتقل شود.»
رضایی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت اقدامات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ممکن است به جای پایان دادن به جنگ، «چاشنیهای جنگ جهانی سوم» را آغاز کند.
او افزود غرب آسیا بیش از اروپا ظرفیت آغاز جنگ جهانی سوم را دارد و خلیج فارس و تنگه هرمز، به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد جهانی، میتوانند به کانون چنین جنگی تبدیل شوند.
روایتهای گوناگون از وضعیت تردد در تنگه هرمز
در مقابل خوشبینی مقامهای آمریکایی، تحلیلگران صنعت کشتیرانی ارزیابی محتاطانهتری از وضعیت تردد در تنگه هرمز ارائه میکنند.
سیانان گزارش داد در حال حاضر تنها تعداد محدودی شناور که معمولا کمتر از ۱۰ فروند در روز است، از این گذرگاه راهبردی عبور میکنند.
آمنه بکر، تحلیلگر گروه اطلاعات دریایی کپلر، گفت ۱۱ مرداد، تنها ۹ مورد عبور تاییدشده از تنگه هرمز به ثبت رسیده است؛ دو فروند از این کشتیها تحت تحریم و دو فروند دیگر متعلق به «ناوگان سایه» بودند.
بهگفته او، هفت مورد از این عبورها از مسیر آبهای ایران انجام شدند و دادههای کپلر نشان میدهد تنها دو فروند از این ۹ شناور، نفتکش بودند.
جمهوری اسلامی در تلاش برای کنترل تردد در این آبراه، کشتیها را به استفاده از آبهای سرزمینی ایران ملزم کرده است.
در مقابل، عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل، یک مسیر جایگزین در جنوب تنگه هرمز ایجاد کردهاند.
جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهمنامه اسلامآباد میداند و به همین دلیل، برخی شناورها را در این گذرگاه راهبردی هدف قرار داده است.
بازگشایی تنگه هرمز به معنای پایان فوری بحران عرضه نیست
شرکت تحلیل دریایی ماریسکس ۱۲ مرداد اعلام کرد عبور کشتیهای تجاری از مسیر عمان همچنان در سطحی محدود ادامه دارد.
برآورد این شرکت نشان میدهد انتقال نفت خام از این مسیر در حدود سه تا پنج میلیون بشکه در روز باقی مانده است.
پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر میشد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو عربستان سعودی، ۱۳ مرداد هشدار داد حتی اگر تنگه هرمز فورا بازگشایی شود، جبران کاهش ذخایر نفت با نرخ متوسط روزانه ۲.۱ میلیون بشکه ممکن است تا ۱۸ ماه زمان ببرد.
او هشدار داد تداوم بسته ماندن این آبراه هر هفته بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت را از بازار جهانی حذف میکند.